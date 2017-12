Trupa A-ha se reuneşte

Trupa norvegiană pop A-ha a decis să se reunească pentru a susţine un concert în timpul ceremoniei de comemorare a victimelor masacrului din 22 iulie, de pe insula Utoeya. ”Aducem acest omagiu celor care au fost şterşi de pe faţa pământului”, au anunţat membrii trupei A-ha, care s-au despărţit anul trecut. Pe insula Utoeya, Anders Behring Breivik a ucis 69 adolescenţi, prezenţi la reuniunea Partidului Laburist. Pe site-ul lor oficial, trupa A-ha, formată din solistul Morten Harket, clăparul Magne Furuholmen şi chitaristul Paul Waaktaar-Savoy, au anunţat că vor participa la ceremonia de comemorare ce va avea loc la sala Spectrum din Oslo. Prin această participare, muzicienii doresc să-şi exprime sprijinul faţă de cei care au ajutat la salvarea victimelor şi faţă de supravieţuitorii masacrului care sunt marcaţi de durere.

Trupa A-ha s-a înfiinţat în 1982 şi a înregistrat primul succes, trei ani mai târziu. Printre piesele grupului devenite celebre pe plan internaţional, în anii ’80, se numără ”The Sun Always Shines on TV”, ”Crying in the Rain” şi ”Take on Me”. Trupa a vândut peste 35 de milioane de albume la nivel mondial. Trupa norvegiană a doborât recordul mondial de spectatori prezenţi la un concert live, susţinut pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, în 1991, când 196.000 de persoane au plătit bilete pentru a veni să-i asculte. Însă, după dezamăgirea din 1993 provocată de albumul ”Memorial Beach”, considerat un insucces comercial, trupa a intrat într-o perioadă de pauză, reunindu-se abia după ce a fost invitată, în anul 1998, să participe la concertul anual organizat în onoarea laureatului premiului Nobel pentru Pace, în acel an decernat ex-aequo lui John Hume şi David Trimble. Atât solistul Morten Harket, cât şi chitaristul Paul Waaktaar-Savoy au lansat albume solo în această perioadă. Recompensată cu opt premii Spellemann, versiunea norvegiană a premiilor Grammy, A-ha este singura formaţie pop/rock din Norvegia care s-a clasat pe locul întâi în topul Billboard din SUA, în octombrie 1985.