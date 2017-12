Turismul litoral - prioritate naţională

Autorităţile locale, hotelierii, agenţiile de turism de pe litoral, structurile asociative de profil şi miniştrii Mediului şi Turismului au participat, ieri, la o dezbatere care poate fi considerată de căpătîi pentru viitorul turismului de pe litoralul românesc. După cum au menţionat ministrul Turismului, Elena Udrea, ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, şi primarul Constanţei, Radu Mazăre, întrunirea a avut ca scop stabilirea strategiei de dezvoltare a turismului litoral şi identificarea problemelor cu care se confruntă motoarele de dezvoltare din domeniu, de comun acord cu partenerii implicaţi. Reprezentanţii Agenţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism şi ai structurilor asociative ale patronatelor de pe litoral, alături de autorităţile locale - Primării şi Consiliu Judeţean - au căzut de acord că este pentru prima dată în ultimii 20 de ani cînd participă la o întrunire de un asemenea nivel, în cadrul căreia toţi cei implicaţi sînt pregătiţi să îşi dea mîna pentru turism. Discuţiile dintre cei care activează în turism şi reprezentanţii autorităţilor centrale şi locale s-au axat pe trei paliere: administrarea plajelor, extinderea sezonului estival şi dezvoltarea infrastructurii turistice şi de transport.

Plajele ar putea reveni în administrarea autorităţilor locale, în sezonul estival

Radu Mazăre a declarat, încă de la începutul discuţiilor, că principala problemă care trebuie abordată înainte de dezbaterea altor aspecte care privesc turismul este cea a plajelor: „Cînd vorbim de turism la malul mării, vorbim despre plaje. Aşa cum la munte se discută prima dată despre pîrtii, aici, prima problemă este plaja, pentru că, fără plajă, nu putem vorbi despre turism litoral”. La unison, hotelierii şi reprezentanţii agenţiilor de turism au reclamat, alături de primarul Mazăre, debandada produsă în ultimii patru ani în turismul local prin administrarea defectuoasă a plajelor de către Direcţia Apelor Dobrogea Litoral şi au solicitat revenirea plajelor în administrarea directă a hotelierilor, prin intermediul autorităţilor locale. Mazăre a subliniat că municipalitatea a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a demola construcţiile ilegale, însă dispoziţiile autorităţii locale au fost blocate de patronii imobilelor abuzive, care au contestat acţiunile în instanţă. „Singura autoritate care putea interveni imediat este, conform legii, cea care are calitatea de administrator al plajelor, în speţă DADL, însă nu s-au luat măsurile necesare”. Primarul Constanţei a propus ca plajele să fie licitate cu drept de preempţiune pentru hotelieri, cu precizarea că anumite sectoare de plajă trebuie păstrate cu statutul de plaje publice sau cu statutul de plaje destinate sporturilor. Ministrul Mediului a achiesat la ideile legate de transferul plajelor către autorităţile locale, cunoscînd în amănunt problematica turismului litoral după ce, timp de patru ani, în calitate de viceprimar al Constanţei, s-a ocupat îndeaproape de toate aspectele prezentate. Nemirschi a cerut, în mijlocul şedinţei, conducerii Agenţiei Naţionale Apele Române, să ia măsuri urgente pentru eliberarea plajelor de clădirile abuzive. „Sînt de acord cu transferul plajelor către autorităţile locale şi, după cum ştiţi, zilele acestea trebuia dezbătută în Parlament Legea plajelor, iniţiată de parlamentarii PSD de Constanţa. Am cerut amînarea dezbaterii parlamentare cu două săptămîni, pentru că am constatat că sînt sute de milioane de euro, bani europeni, care pot fi accesate de România pentru consolidarea falezelor, iar condiţia UE este ca administratorul acestor plaje să fie singular, DADL. Căutăm o formulă prin care să trecem plajele în administrarea temporară a primăriilor, în staţiunile declarate oficial, pe timpul sezonului estival. Mai este o problemă, cea a contractelor încheiate pe 10 ani cu operatorii plajelor. Dacă aceste contracte vor putea fi reziliate, vom schimba formula de administrare a plajelor, însă trebuie să ţinem cont şi de solicitările UE pentru accesarea fondurilor comunitare”, a declarat Nemirschi. Formula prezentată de Nemirschi a fost însuşită şi de ministrul Turismului, care va susţine demersurile pentru punerea ei în practică.

Extinderea sezonului estival - o prioritate

Al doilea palier al dezbaterilor s-a axat pe extinderea sezonului estival prin creşterea atractivităţii staţiunilor litorale, în sistem integrat, în capetele de sezon. Reţeta succesului este bazată, în opinia celor care activează în turism, pe eforturi concertate în ce priveşte asigurarea serviciilor turistice de calitate, extinderea palierului de oportunităţi de divertisment, demararea simultană a activităţii tuturor societăţilor cu activităţi conexe turismului - magazine, unităţi de alimentaţie publică, activităţi sportive pe plajă -, programe guvernamentale de atragere a turiştilor pe litoral. Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a declarat că o mare problemă a turismului litoral este faptul că nu există ca ofertă pe piaţa internaţională. „La nivelul CJC, avem acţiuni de promovare a turismului, participînd la toate tîrgurile de turism organizate în străinătate. Nu putem face asta singuri. Avem nevoie şi de sprijinul Ministerului”, a declarat Constantinescu. În replică, ministrul Turismului a afirmat că 150 de milioane de euro sînt disponibilizate în visteria Ministerului numai pentru promovarea turismului: „Vom promova orice proiect care aduce un plus de valoare turismului. Am discutat deja o serie de proiecte cu primarul Radu Mazăre şi, în măsura fondurilor de care dispunem, le voi susţine”. Printre proiectele de diversificare a ofertei turistice pe capetele de sezon, Primăria Constanţa îşi propune, şi în acest an, organizarea deja tradiţionalelor concursuri de talie mondială pentru avioane acrobatice şi şalupe de mare viteză, la care se adaugă spectacolele oferite de şcoala de samba cîştigătoare a carnavalului de anul trecut de la Sao Paolo, precum şi multe alte evenimente de divertisment. Printre solicitările venite din partea asociaţiilor profesionale din turism se numără creşterea oportunităţilor pentru excursii în judeţ, eşalonarea perioadelor în care se termină activităţile şcolare, astfel încît părinţii să poată veni cu copiii la mare şi mai devreme de 15 iunie, promovarea agresivă a turismului de afaceri, a turismului ecumenic şi a turismului cultural etc... Pentru ca serviciile să poată fi menţinute la standarde înalte şi în capetele de sezon, hotelierii au cerut facilităţi fiscale: scăderea impozitelor pe salarii în capetele de sezon, reducerea TVA pentru toate serviciile turistice şi programe guvernamentale de ocupare în muncă a personalului din turism în perioadele de extrasezon. Ca o concluzie, ministrul Turismului a evidenţiat că, anul acesta, sezonul estival va fi deschis odată cu sărbătorile pascale şi se va termina la 1 noiembrie.

Infrastructura de transport pentru turişti trebuie modernizată

Nu în ultimul rînd, hotelierii, agenţiile de turism şi partenerii lor din adinistraţia publică locală şi centrală au discutat problema accesibilităţii turiştilor străini la litoralul românesc. Nicuşor Constantinescu a reclamat faptul că, în momentul de faţă, un turist din ţările nordice poate ajunge pe coasta Mării Negre făcînd trei escale cu avionul şi circulînd cu autovehiculul cîteva ore, de la Bucureşti pînă la Constanţa. „Nimeni nu se înhamă la o astfel de aventură. Am înţeles că Tarom va înfiinţa două curse interne, de la Cluj şi Bucureşti, la Constanţa. Ar trebui ca Taromul să aterizeze la Constanţa sau la Tulcea din orice punct al lumii, pentru ca turiştii să aibă acces mai uşor la litoral şi la pachetele turistice de pe litoral. Este nevoie ca toţi factorii interesaţi să coopereze pentru ca, împreună, să facem pachete turistice care să fie, per total, cu un euro mai ieftine decît în alte ţări. Sînt 3 avioane care stau pe aeroportul Băneasa şi care ar putea fi puse la dispoziţia agenţiilor de turism, pentru a fi folosite pentru chartere”, a declarat Constantinescu. El a solicitat sprijinul ministerului de resort pentru derularea altor proiecte care vizează amenajarea de porturi turistice, conectarea lor prin croaziere cu porturile dunărene, reamenajarea cetăţilor din sud-vestul judeţului şi promovarea destinaţiilor turistic-ecumenice din judeţ. „Am înţeles că reprezentanţii Patriarhiei Bisericii Otrodoxe ar fi spus că dacă aveau, aşa cum avem noi, locul în care a poposit în Europa, pentru prima dată, primul apostol al lui Iisus, Sf. Andrei, ar fi făcut acel loc un al doilea Munte Athos”, a mai spus Constantinescu.