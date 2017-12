TVA de 9% a „albit“ pâinea

08:28:46 / 18 Septembrie 2014

Preturi mai mari decat inainte de reducerea TVA

La Cora, patru chifle cu seminte de dovleac care costau 3,33 inainte de reducerea TVA, costa acum 3,59 si sunt mai mici. In plus, Cora practica preturi mai mari in magazinul de la City Mall decat in cel din Bratianu. De ex, aceeasi bagheta cu seminte costa 2 lei in Bratianu si 2,19 lei la City Mall. Nu-i intreaba nimeni pe cei de la Cora cum justifica aceste preturi?