TVA scade la 20%, după șase ani de suferință

20:12:37 / 26 Martie 2015

Fariseii

"majorarea TVA-ului de la 19 la 24%, in 2010, a fost o greseala uriasa, o crima impotriva economiei,etc" declara MTO, alias Victor Ponta, dar nu spune, daca a fost o crima, de ce nu l-a desfiintat in mai 2012, cand a preluat puterea si l-a mai pastrat inca aproape 4 ani? Si atunci cine este mai vinovat de crima: Guvernul Boc, care l-a aplicat 2 ani, in perioada de criza, sau guvernul Ponta, care l-a aplicat si inca il aplica de 3 ani, in perioada de crestere economica?