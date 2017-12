UDMR presează PDL: vrea soluţii de deblocare a Legii educaţiei

Şedinţa Consiliului Permanent al UDMR, convocată de preşedintele formaţiunii, Marko Bela, s-a desfăşurat sâmbătă, la Casa Bernády din Târgu Mureş. Aşa cum anunţase încă de miercuri, liderii UDMR au stabilit strategia pentru următoarea perioadă în ceea ce priveşte continuarea activităţii alături de PDL. Poziţia UDMR în ceea ce priveşte viitorul coaliţiei aflate la guvernare pare să fie decisivă, mai ales pentru PDL, care ţine cu dinţii de postura de partid aflat la guvernare, fiind în stare de orice pentru a avea voturile necesare susţinerii Guvernului de incompetenţi. UDMR a lăsat orice ruşine la o parte şi a oficializat şantajul în coaliţie. “Nu am venit cu recomandări, am venit cu intenţia de a face o analiză foarte serioasă a situaţiei. Deci noi ne-am angajat la guvernare cu un anumit program comun, şi anume răspunsul la criza economică, continuarea reformei generale - importantă pentru toată societatea – şi, bineînţeles, lărgirea drepturilor minorităţilor. Legea învăţământului în continuare este cheia situaţiei”, a declarat preşedintele UDMR, Marko Bela. El a subliniat că învăţământul în limba maternă şi prevederile aferente legate de asigurarea lui unde sunt puţini copii nu reprezintă un privilegiu, ci “un drept firesc al tuturor copiilor”. “UDMR solicită PDL găsirea unei soluţii, în următoarele zile, pentru deblocarea situaţiei şi pentru adoptarea Legii educaţiei. Dacă reuşim să deblocăm Legea educaţiei putem să mergem mai departe cu actuala coaliţie. Dacă nu se reuşeşte, cred că UDMR nu poate să meargă mai departe”, a mai spus Bela. Liderul UDMR a susţinut că “mingea este în terenul partenerilor de guvernare” şi că nu le poate da el soluţii, dar aceştia trebuie să găsească metode constituţionale pentru ca Legea educaţiei să fie adoptată în următoarele zile. În faţa acestui şantaj ordinar, românii asistă neputincioşi cum cei pe care i-au votat îşi vând sufletul pentru a rămâne în scaunele calde ale Puterii. Decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) privind neconstituţionalitatea asumării răspunderii de către Guvern a Legii educaţiei le-a arătat românilor adevărata faţă a celor pe care i-au votat. De fapt, decizia CCR nu a făcut decât să oficializeze şantajul politic practicat de UDMR în ultimii ani. Spre deosebire de celelalte partide şantajate de UDMR, PDL este mult prea avid de putere pentru a nu ceda şantajului şi acceptă cu ochii închişi maghiarizarea limbii române, numai să rămână la putere şi să continue jaful naţional. În aceste condiţii, PDL-ul lui Boc continuă să aibă serioase probleme, chiar dacă, în urmă cu două săptămâni, a răsuflat uşurat după ce a scăpat de moţiunea de cenzură a opoziţiei. “PDL are toată deschiderea pentru a rezolva problema, dar nu avem soluţii până nu vedem motivaţia Curţii Constituţionale. Dorim ca această coaliţie să continue şi să-şi ducă la îndeplinire obiectivele asumate, cu atât mai mult să îndeplinească condiţiile pentru a primi banii de la FMI”, a declarat deputatul PDL Sulfina Barbu. Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, consideră că membrii coaliţiei trebuie să strângă rândurile în Senat, soluţia fiind solidaritatea guvernamentală. Un alt lider al PDL, Raluca Turcan, nu vede Legea educaţiei ca pe un test al coaliţiei. Şi are dreptate, având în vedere că şantajul UDMR a fost, este şi va fi în continuare acceptat de PDL pentru a respira în continuare aburii puterii. Revenind la UDMR, în urma şedinţei de sâmbătă s-a decis ca maghiarii să nu intre la guvernare alături de PSD şi PNL în cazul în care coaliţia cu PDL s-ar destrăma din cauza Legii Educaţiei, preferând, în schimb, alegerile anticipate.