Udrea, din nou la DNA pentru a oferi lămuriri suplimentare privind denunţul împotriva lui Coldea

Elena Udrea este citată la DNA, în această dimineață, pentru a oferi lămuriri suplimentare privind denunţul pe care l-a făcut pe 30 ianuarie împotriva şefului SRI Florian Coldea, a anunţat avocatul ei Marius Striblea. Elena Udrea a declarat aseară, la ieşirea din Arestul Poliţiei Capitalei, că nu ar vrea să spună nimic în acest moment şi că probabil va merge astăzi în Parlament, unde Comisia juridică a Camerei discută o nouă cerere de arestare pe numele ei. Udrea anunţa, în 30 ianuarie, că a depus la DNA un denunţ împotriva directorului interimar al SRI Florian Coldea, pe care îl acuză că a instrumentat campania împotriva sa. Udrea preciza că în denunţ este amintit şi procurorul şef al DNA, Codruţa Kovesi. Udrea declara atunci, într-un interviu acordat Hotnews, că a intervenit la Victor Ponta pentru numirea Codruţei Kovesi la conducerea DNA şi că actualul şef interimar al SRI Florian Coldea a fost cel care a propus revenirea lui Kovesi de la Bruxelles, afirmând că cei doi au "o foarte bună relaţie". În acelaşi interviu, Elena Udrea afirma că fostul său soţ, Dorin Cocoş, i-ar fi spus că, la solicitarea lui Florian Coldea i-a dus 500.000 de euro lui Sebastian Ghiţă, pentru a-şi finanţa televiziunea. Udrea mai spunea că Sebastian Ghiţă i-a spus că Florian Coldea că o urăşte. "La o cafea cu domnul Sebastian Ghiţă, undeva în vara trecută, vă spun şi unde - la cafeneaua Sofa de pe Barbu Văcărescu, domnul Sebastian Ghiţă, un apropiat al SRI-ului şi o persoană care se vede des cu domnul Florian Coldea, mi-a spus că domnul Coldea mă urăşte. Am întrebat de ce şi mi-a spus un lucru pe care eu apoi l-am spus public, dar bineînteles nu am citat, la vremea aceea: pentru că am fost permanent o sursă alternativă de informaţii la preşedinte", susţinea Udrea.