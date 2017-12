Udrea face valuri

15:55:15 / 27 Iunie 2015

baile boghiu

Am inteles ca pleaca la bai sa-si vindece bolile capatate in mandatele de ministru si sa spele banii negri adunati cu multa truda.Nu se gaseste nimeni sa-i arunce niste noroi in fleanca aia de tata de plescoi?Ea,cand a avut ceva de spus se apleca la urechea lui base si-i spunea.Chiar si cati bani a strans din afaceri.