UE are dovezi ale prezenței trupelor ruse în Ucraina

UE și NATO dispun de probe solide privind prezența de trupe ruse în Ucraina, cu toate că Moscova neagă, a declarat europarlamentarul olandez Johannes Cornelis van Baalen, într-un interviu pentru Deutsche Welle. ”Avem imagini din satelit. De la Kremlin am auzit deja: nu există trupe ruse în Crimeea, iar acum nu există nici în partea de est a Ucrainei. Toată lumea știe însă că aceasta este o minciună”, a afirmat parlamentarul european olandez, insistând: ”UE are dovezi și NATO are dovezi, chiar dacă Putin le va nega și respinge. Dacă nu sunt trupe ruse în Ucraina, atunci de unde vin cadavrele soldaților uciși? De unde vin răniții în spitalele militare din Rostov și Sankt Petersburg? Este o minciună pură și propagandă în care, din păcate, mulți oameni cred. Și Putin va continua să facă ceea ce-i place: să trimită trupe sau să le retragă. În el nu se poate avea încredere”. De asemenea, europarlamentarul crede că SUA și UE ar trebui să ajute Ucraina în discuțiile cu Moscova: ”Atât SUA, cât și UE ar trebui să comunice cu președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, în condiții de confidențialitate și să lămurească ce vrea, de fapt, Ucraina și modul în care poate fi ajutată. Un compromis cu președintele rus va însemna că Putin a câștigat”. UE și-a schimbat radical atitudinea față de Rusia, a mai spus europarlamentarul olandez, indicând că Bruxelles-ul are un plan de rezervă dacă Moscova va închide robinetul gazelor la iarnă. ”De la Rusia te poți aștepta la orice. Și cred că UE are un plan B, deși nimeni nu va spune cu voce tare. Cred că țările cele mai dependente de gazele rusești vor avea alternativă, în conformitate cu acest plan. De exemplu, transportul de gaze lichefiate cu camioanele. Aceasta este, desigur, o alternativă costisitoare, dar poate fi pusă în aplicare. De asemenea, trebuie să ajutăm Ucraina la iarnă. Poate fi scump, dar în caz de nevoie, va trebui s-o facem”, a insistat el.

NOI VICTIME Doi militari ucraineni au fost ucişi, iar alţi doi au fost răniţi, în ultimele 24 de ore, în confruntările din estul ţării, a anunţat, ieri, armata ucraineană. În total, 39 de militari ucraineni au murit în confruntări armate după semnarea acordului de încetare a focului, pe 5 septembrie. Armata ucraineană a precizat că a început aplicarea memorandumului semnat la Minsk, care prevede instituirea unei zone demilitarizate de-a lungul liniei de front. ”Pregătim retragerea trupelor la 15 kilometri de linia frontului”, a dat asigurări purtătorul de cuvânt al armatei, Andrei Lisenko.

NATO AMPLIFICĂ CRIZA Organizarea de către NATO a exerciţiilor militare pe teritoriul Ucrainei nu face decât să agraveze situaţia, afirmă Nikolai Bordiuja, secretarul general al Organizaţiei Tratatului pentru Securitatea Colectivă (OTSC). ”Cred că organizarea de manevre militare pe teritoriul unei ţări care se află practic în stare de război şi unde armistiţiul nu este aplicat în totalitate împinge acea ţară sau o parte a conflictului spre demersuri mai active”, a afirmat Bordiuja. Militari din 15 state, inclusiv din România şi R. Moldova, participă la manevrele militare organizate de NATO în regiunea Lvov, în nord-vestul Ucrainei. Circa 1.300 de militari din Ucraina, Azerbaidjan, Bulgaria, Canada, Georgia, Germania, Marea Britanie, Letonia, Lituania, R. Moldova, Norvegia, Polonia, România, Spania şi SUA participă la exerciţiul Rapid Trident, în perioada 15-26 septembrie. Creată în anul 2002, Organizaţia Tratatului pentru Securitatea Colectivă are un caracter politico-militar şi este formată din Rusia, Kazahstan, Belarus, Armenia, Kîrgîzstan şi Tadjikistan, fiind numită de analişti ”NATO a Rusiei”.