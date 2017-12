Uleiul de peşte poate creşte riscul de cancer la prostată

Suplimentele cu ulei de peşte sunt considerate utile pentru prevenirea a numeroase boli. O ultimă cercetare în domeniu arată însă că acestea cresc riscul de cancer la prostată. Acizii graşi omega-3 se găsesc în anumite tipuri de ulei de peşte, ei fiind eficienţi în prevenirea maladiei Alzheimer şi a bolilor cardiace. Conform unui studiu apărut în revista ”Journal of the National Cancer Institute”, aceştia cresc riscul de cancer la prostată. Riscul creşte cu 43% în cazul persoanelor care iau ulei de peşte sau consumă grăsimea din peşte. Un alt studiu arată, însă, că persoanele care au luat suplimente cu ulei de peşte şi au avut o dietă cu puţine grăsimi au înregistrat o scădere a înaintării bolii şi au scăzut riscul reapariţiei acesteia. Doctorul Scott David, de la Presbyterian Hospital din New York, spune că trebuie să se stabilească precis dacă există o corelaţie cauză-efect între aceşti factori. Printre altele, factorii de risc ai cancerului la prostată sunt vârsta, obezitatea şi antecendentele de cancer la prostată sau cancer mamar din familie. Doctorul David spune că bărbaţii care au fost diagnosticaţi cu cancer la prostată ar trebui să reducă suplimentul de ulei de peşte, în cazul în care îl iau.