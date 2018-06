Ultima etapă din play-out-ul Ligii 1

Etapa a 14-a a play-ot-ului Ligii 1 la fotbal, ultima a sezonului 2017-2018, va stabili, sâmbătă seară, a doua formaţie care va retrograda direct în Liga a 2-a, FC Voluntari şi ACS Poli Timişoara fiind echipele implicate în acest duel. Primul joc al etapei va avea loc vineri seară, Dinamo dorind să obţină a 12-a victorie în play-out.

Programul meciurilor din ultima etapă este următorul - vineri, 1 iunie, ora 20.45: Dinamo Bucureşti - Sepsi Sf. Gheorghe; sâmbătă, 2 iunie, ora 18.30: FC Botoşani - Gaz Metan Mediaş; ora 21.30: Juventus Bucureşti - FC Voluntari şi Concordia Chiajna - ACS Poli Timişoara. Partidele vor fi transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV şi Look Plus.

Clasament play-out: 7. Dinamo 53p (29-10), 8. Botoșani 37p (10-9), 9. Sepsi 33p (21-14), 10. Mediaș 30p (18-13), 11. Chiajna 30p (13-16), 12. Voluntari 26p (14-20), 13. Timișoara 24p (9-16), 14. Juventus 16p (7-23).

Locul 12 din play-out va disputa un meci de baraj cu ocupanta locului 3 din Liga a 2-a, Chindia Târgovişte. Echipele de pe locurile 13 şi 14 din play-out vor retrograda în eşalonul secund.