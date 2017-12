Ultimele pregătiri la Triathlon Challenge Mamaia 2014

Pregătirile pentru desfășurarea celui mai mare concurs de triatlon din Europa de Est, Triathlon Challenge Mamaia, competiție organizată de Smartatletic, în parteneriat cu Primăria Constanța și DJST Constanța, în perioada 5-7 septembrie, în stațiunea Mamaia, au intrat pe ultima sută de metri. Ieri, în cadrul unei conferințe de presă, organizatorii au dezvăluit ultimele amănunte înaintea concursului. „Vreau să mulțumesc Primăriei Municipiului Constanța pentru tot sprijinul pe care ni l-a acordat încă de la începutul competiției, dar în special în acest an. Grație acestui ajutor am reușit să aducem o etapă de Cupa Europei la Mamaia, să vină în România sportivi de Top 10 mondial și să oferim un spectacol sportiv deosebit. La această ediție, vom bate record după record. Am trecut de 1.000 de participanți, ceea ce reprezintă o premieră absolută pentru zona Europei de Est, astfel că putem spune că triatlonul românesc este pe harta Europei, dar și a întregii lumi. Avem o participare de top, invitați speciali de la Federația Internațională de Triatlon, startul de sâmbătă va fi dat de președintele COSR, Alin Petrache, iar pentru duminică, există promisiunea domnului primar Radu Mazăre că va da startul în proba Elite de la Cupa Europei. În plus, printre participanți se va afla în premieră și principele Nicolae al României”, a declarat Vlad Stoica, președintele CS Smartatletic și vicepreședinte al FR de Triatlon. „Anul trecut, Constanța a primit titlul de oraș european al sportului, în urma unui proces foarte riguros de selectare. Una dintre vizitele din partea forului decizional a venit chiar în timpul desfășurării ediției trecute a triatlonului, iar italienilor din delegație nu le-a venit să creadă când au văzut numărul foarte mare de participanți. Au fost impresionați și de modul de organizare, iar acest lucru înseamnă un efort major din partea tuturor pentru a pune Constanța pe harta evenimentelor sportive naționale și internaționale. În acest an, sunt și mai mulți participanți, iar la start vor fi sportivi din Top 10 mondial, ceea ce reprezintă o onoare pentru competiție, dar și pentru orașul nostru”, a spus Petrică Munteanu, șeful Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Constanţa.

AMBIȚII DE CUPĂ MONDIALĂ. Organizarea ediției din acest an poate aduce la Mamaia, pe viitor, un eveniment și mai important, o etapă de Cupă Mondială. „Avem ambiția de a urca câteva trepte, spre o etapă de Cupă Mondială anul viitor, dar totul depinde de felul în care vom organiza această etapă de Cupa Europei. Trebuie să obținem un punctaj bun după ediția din acest an pentru a spera la mai mult”, a explicat Vlad Stoica. „Este o competiție pentru care am muncit de cel puțin două luni și care înmagazinează un volum de muncă foarte mare din punct de vedere logistic și operațional. Fără sprijinul autorităților locale, reușita acestui eveniment nu ar fi fost posibilă. Vor fi două zile foarte aglomerate, iar sâmbătă vor fi pe traseu simultan în jur de 700 de sportivi. De aceea, pe primul plan punem siguranța participanților, iar la acest nivel nu ai voie să faci greșeli de organizare”, a adăugat Mihai Orzan, consilier DJST. „În urmă cu șase ani, actualul vicepreședinte al Federației Române de Triatlon, Vlad Stoica, mi-a propus să facem această competiție la Mamaia. Ca de obicei, Primăria Municipiului Constanța a răspuns pozitiv, eu, Mihai Orzan și Răzvan Florea am răspuns „prezent“ și împreună, în această echipă, am ajuns la a șasea ediție, cu o organizare performantă și participare internațională”, a completat Elena Frîncu, membru în Comitetul Executiv al COSR.

COMPETIȚIE DE TOP. Printre participanți se va număra singurul medaliat olimpic din istoria înotului masculin românesc, Răzvan Florea, care ocupă în acest moment și postul de vicepreședinte al FR de Triatlon. „Este o competiție de mare anvergură, cu participanți de nivel european și mondial, și sunt convins că organizarea se va ridica la înălțimea așteptărilor. Felicit autoritățile locale, pentru că, fără acest ajutor, organizatorii ar fi întâmpinat mari greutăți pentru a rezolva problemele legate de desfășurarea concursului. Sâmbătă, vor lua startul marea majoritate a triatloniștilor din România, iar duminică va concura crema triatlonului european și mondial. Eu voi participa în proba olimpică, ceea ce înseamnă 1,5 km înot, 40 km bicicletă și 10 km alergare, și sper să fac o cursă cât mai bună. La start va fi și soția mea, Oana, care a început să practice triatlonul și va participa în proba de sprint”, a spus Răzvan Florea.

Pentru prima oară, startul se va da de pe plajă, în dreptul hotelului Rex, iar proba de înot se va desfășura în mare. „În premieră, proba de înot se va desfășura în mare și sper ca vremea să țină cu noi. Dacă valurile vor fi prea mari, avem acest avantaj unic de a putea muta această probă în lacul Siutghiol”, a spus Vlad Stoica. În plus, participanții vor ajunge în zona de tranziție pentru a doua probă, cea de bicicletă, traversând bulevardul Mamaia pe pasarela „Val retro”.

Participanții își vor ridica kiturile de concurs azi, între orele 14.00 și 19.00, de la Pavilionul Expozițional Constanța.