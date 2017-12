CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL, FAZA PE JUDEŢ

Cupa României la fotbal, ediţia 2011-2012, faza pe judeţ, va continua astăzi, de la ora 17.30, cu cele două semifinale: Recolta Negru Vodă - AS Carvăn şi Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - CS Peştera. Finala va avea loc sâmbătă, iar câştigătoarea competiţiei va evolua în primul tur al fazei naţionale a Cupei României la fotbal, ediţia 2011-2012. CS Peştera, câştigătoarea Ligii a IV-a constănţene în ultimele două ediţii de campionat, s-a calificat în semifinale după ce a învins cu 3-0 (D. Funda 13, 54, B. Ciocănel 44) echipa Municipal Constanţa. Meciul disputat sâmbătă, pe terenul ITC din Constanţa, a fost unul bogat în evenimente neplăcute, care au culminat cu oprirea jocului în min. 67, pentru că arbitrul de centru Fernando Costache era în imposibilitatea de a mai conduce partida. Municipal avea în acel moment trei jucători eliminaţi cu cartonaş roşu direct: Vasile Traşcă (min. 12 - fault dur în postură de ultim apărător), Sandu Culeafă (min. 65 - l-a scuipat pe arbitru) şi Stelian Carabaş (min. 67 - l-a lovit cu pumnii pe arbitrul de centru). De reţinut că Municipal nu a avut rezervă de portar la acest meci, iar după eliminarea lui Traşcă în poartă a intrat fundaşul Ersin Arif!

TAS VA DECIDE “SOARTA” FC TIMIŞOARA ŞI GLORIA BISTRIŢA

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Mircea Sandu, a anunţat că o decizie finală cu privire la situaţia cluburilor FC Timişoara şi Gloria Bistriţa va fi luată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), deoarece hotărârea de supunere la vot în cadrul Comitetului Executiv al FRF era greşită. Ieri, în Comitetul Executiv s-a votat ca Timişoara şi Bistriţa să rămână în Liga 1, dar membrii Comitetului Executiv nu aveau dreptul să supună la vot o astfel de hotărâre.

DAN PETRESCU, PE FĂRAŞ!

Dan Petrescu a refuzat naţionala României şi mai multe cluburi din Rusia pentru a rămâne la Kuban Krasnodar, dar postul său este din ce în ce mai serios ameninţat! Presa rusă anunţă că antrenorul român va fi dat afară după meciul din etapa a 16-a, cu Rubin Kazan, şi citează o sursă din interiorul clubului care spune că Petrescu a scăpat situaţia de sub control la Krasnodar. „Sezonul a început bine pentru noi, mult peste aşteptări, dar acum Dan nu mai are situaţia sub control. Colaborarea dintre noi şi el va fi întreruptă în perioada următoare”, ar fi declarat o sursă din interiorul clubului.

BOGDAN STANCU VA PLECA DE LA GALATASARAY

Bogdan Stancu nu se află în vederile tehnicianului echipei Galatasaray Istanbul, Fatih Terim, pentru noul sezon, şi ar putea fi împrumutat unei grupări din prima ligă din Turcia, informează cotidianul turc Fanatik. Potrivit sursei citate, Terim a discutat cu “impresarul Becali” şi i-a cerut să găsească o echipă pentru Stancu. “Însă varianta transferului pare dificilă. În această situaţie cea mai bună soluţie este ca Stancu să fie împrumutat unei echipe din Super Ligă”, notează Fanatik. Bogdan Stancu joacă la Galatasaray Istanbul din ianuarie 2011, fiind achiziţionat în perioada când antrenorul echipei era Gheorghe Hagi. Bogdan Stancu a înscris pentru Galatasaray 2 goluri în 14 meciuri în campionatul Turciei.

PANAMA, REVELAŢIA GOLD CUP

Panama continuă să fie revelaţia actualei ediţii a Gold Cup, ajungând în semifinale, după ce câştigase grupa preliminară C în faţa SUA şi Canada! În sferturi de finală Panama a avut mult noroc, egalând în ultimele minute de joc (aşa cum o făcuse şi în meciul cu Canada), impunându-se apoi la penalty-urile de departajare. Rezultatele ultimelor două partide din sferturile de finală: Jamaica - SUA 0-2 (Jones 49, Dempsey 80) şi Panama - El Salvador 1-1 (Tejada 89 / Zelaya 78-pen.), 5-3 penalty-uri. Jamaica şi Panama se vor întâlni joi, în a doua semifinală, în prima, programată miercuri, urmând să se înfrunte Mexic şi Honduras.

30 DE MILIOANE DE EURO PENTRU KAKA

Internazionale Milano a transmis clubului Real Madrid o ofertă de 30 de milioane de euro pentru transferul brazilianului Kaka, anunţă cotidianul L’Equipe. Conform publicaţiei citate, clubul spaniol solicită 40 de milioane de euro pentru a-l lăsa să plece pe brazilianul cumpărat în urmă cu doi ani cu 67,2 milioane de euro.

VILLAS-BOAS, APROAPE DE CHELSEA

Andre Villas-Boas va fi, cel mai probabil, noul antrenor al lui Chelsea, englezii fiind hotărâţi să achite lui FC Porto clauza de reziliere de 15 milioane de euro. Tehnicianul portughez, care a câştigat în acest an Liga Europa cu FC Porto, ar putea fi asistat în noul său rol de olandezul Guus Hiddink, considerat până acum principalul favorit la preluarea postului de antrenor al londonezilor.

MATERAZZI PLEACĂ DE LA INTER

Fundaşul italian Marco Materazzi a ajuns la un acord cu conducerea clubului Internazionale Milano privind rezilierea contractului. În vârstă de 37 de ani, „Matrix” s-ar putea să mai evolueze cel puţin un an la o altă echipă, ori în Anglia, ori în Statele Unite, după care are şanse mari să revină într-o poziţie de conducere la clubul milanez. În ultimii 10 ani, Materazzi a jucat de 276 de ori în tricoul lui Inter, fiind recunoscut ca unul dintre fundaşii cu un apetit deosebit pentru gol (a marcat de 20 de ori).

A DEMISIONAT JACK WARNER

Vicepreşedintele FIFA, Jack Warner, aflat în prim plan în presupusele cazuri de corupţie din ultima perioadă, a anunţat ieri că demisionează din diversele funcţii ocupate în fotbalul internaţional. Forul mondial menţionează că, deoarece Warner a demisionat, Comisia de Etică a pus capăt procedurilor împotriva fostului oficial, fiind menţinută prezumţia de nevinovăţie. Austin Jack Warner, în vârstă de 68 de ani, este un om de afaceri din Trinidad-Tobago. El a fost preşedinte al Concacaf şi s-a numărat printre cei mai influenţi oameni din FIFA.