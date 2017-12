MIHAI STOICA, SUSPENDAT

Managerul FC Steaua Bucureşti, Mihai Stoica a fost suspendat o lună şi amendat cu 680 de lei, pentru că a intrat pe teren în timpul finalei Cupei României, câştigată de Steaua, scor 2-1, cu Dinamo. Stoica a traversat terenul de joc fără acceptul arbitrului, pentru a încerca să calmeze galeria Stelei, care începuse să arunce cu torţe în teren. Managerul stelist a fost ulterior trimis în tribune de Marius Avram pentru gestul său, iar Comisia de Discplină a FRF a judecat ieri acest caz.

BOLONI, LA PAOK

Ladislau Boloni a declinat oferta lui Gigi Becali şi va semna un contract cu PAOK Salonic. Becali i-a oferit lui Boloni un salariu de 600.000 de euro anual, plus un bonus de un milion de euro dacă ar fi dus echipa în Liga Campionilor. Ca să îl convingă, patronul Stelei i-a promis şi dublarea salariului dacă ar fi luat titlul în primul an. Boloni a declinat oferta fără să stea pe gânduri şi a plecat în Grecia pentru a semna cu PAOK. Olapaok.gr a anunţat, ieri, că tehnicianul român a ajuns la un acord cu formaţia greacă. Boloni va primi la PAOK suma de 480.000 de euro anual în primul an de contract şi 540.000 de euro în al doilea an, scrie sursa citată.

MAVS EGALEAZĂ ÎNCĂ O DATĂ ÎN FINALA NBA

Texanii au reuşit să egaleze pentru a doua oară în finala NBA, după ce au câştigat meciul al patrulea al finalei: Dallas Mavericks - Miami Heat 86-83 (2-2 la general). Deşi a jucat bolnav (a avut sinuzită), Dirk Nowitzki a reuşit o nouă performanţă de excepţie ducându-şi echipa la victorie, deşi a avut numai 21 de puncte şi 11 recuperări. Dar germanul a înscris 10 puncte şi a avut cinci recuperări în ultimul sfert, când gazdele au revenit şi au câştigat deşi au avut un dezavantaj de nouă puncte. Nowitzki a fost suplinit de coechipierii săi pe parcursul primelor trei sferturi - Terry având 17p, Marion 16p, iar Chandler 13p. La oaspeţi, cel mai bun a fost - din nou - Dwyane Wade, autor a 32p şi 6 recuperări, secondat de Chris Bosh, cu 24p. LeBron James a făcut cel mai slab meci al carierei, înscriind numai opt puncte, pentru prima oară după 433 de meciuri când nu reuşeşte cel puţin 10 puncte! Partida a cincea a finalei se joacă în această noapte, tot la Dallas.

NADAL, CEL MAI BUN SPORTIV SPANIOL DIN ISTORIE

Tenismanul Rafael Nadal este considerat cel mai bun sportiv spaniol din istorie, potrivit unui sondaj de opinie realizat de cotidianul Marca, la care au participat 60.000 de persoane. Nadal a acumulat jumătate din opţiunile “internauţilor”, impunându-se cu 56,6% din voturi. Pe locul 2 s-a clasat fostul ciclist Miguel Indurain (13,2%), în timp ce locul 3 i-a revenit fotbalistului Xavi Hernandez (12,3%). Pe locurile următoare s-au aflat pilotul de Formula 1 Fernando Alonso (5,4%), fostul jucător de golf Severiano Ballesteros (4,8%), baschetbalistul Pau Gasol (4,5%) şi fostul motociclist Angel Nieto (3,2%). În vârstă de 25 de ani, Nadal a câştigat, duminică, pentru a şasea oară, turneul de la Roland Garros, acesta fiind al zecelea turneu de Grand Slam din carieră. Nadal mai are în palmares o medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Beijing, trei trofee Cupa Davis şi 46 de titluri individuale.

SUA ÎNCEPE CU O VICTORIE CLARĂ LA GOLD CUP

Ultimele meciuri din prima rundă de la Gold Cup au adus o victorie clară pentru SUA în faţa vecinilor din nord, dar şi o victorie la limită pentru Panama, contra modestei naţionale din Guadeloupe. Mai mult, jucătorii din micuţa regiune din Antile au jucat cu un om mai puţin din minutul 38 şi au fost la un pas să egaleze pe finalul meciului! Rezultate din Grupa C a Gold Cup: SUA - Canada 2-0 (Altidore 15, Dempsey 62) şi Panama - Guadeloupe 3-2 (Blas Perez 29, Luis Carlos Tejada 32, Gabriel Gomez 57-pen. / Brice Jovial 65, 79). Astăzi sunt programate primele partide din runda a doua, ambele în Grupa A: Costa Rica - El Salvador şi Cuba - Mexic.

SCHALKE ÎL VREA PE LEHMANN

Revenit în activitate pentru a semna cu Arsenal, după ce s-a retras, veteranul portar german Jens Lehmann, în vârstă de 42 de ani, este dorit de Schalke ’04 Gelsenkirchen. Gruparea din Gelsenkirchen se va despărţi la 1 iulie de titularul Manuel Neur, care va pleca la Bayern Munchen. Semifinalistă în Liga Campionilor, Schalke l-a transferat în această vară pe Ralf Faehrmann, de la retrogradata Eintracht Frankfurt, dar acesta nu are asigurat locul de titular. „Am zis mereu că o să aducem un al doilea portar dacă pleacă Neuer”, a declarat directorul sportiv Horst Heldt, pentru Bild. „Am luat în considerare mai multe variante, printre care şi cea a lui Jens Lehmann”, a mai spus Heldt. Lehmann, care a jucat zece ani la Schalke, între 1988 şi 1998, a revenit asupra retragerii în această primăvară şi a semnat un contract pe termen scurt cu Arsenal, “tunarii” având probleme cu accidentările în rândul portarilor la acea vreme. Veteranul de 42 de ani a bifat însă o singură partidă pentru londonezi, în luna aprilie.