SALT SPECTACULOS PENTRU ROMÂNIA ÎN CLASAMENTUL FIFA

În ciuda rezultatelor slabe înregistrate în campania de calificare pentru Campionatul European din 2012, naţionala României a făcut un salt impresionant în clasamentul FIFA pe luna martie, dat publicităţii ieri. Astfel, reprezentativa pregătită de Răzvan Lucescu a urcat 11 locuri, de pe locul 52 pe 41, acumulând 607 puncte. Adversarele României în preliminariile pentru CE din 2012 ocupă următoarele poziţii: Franţa (locul 19 - 883p), Bosnia-Herţegovina (locul 44 - 594p), Albania (locul 50 - 564p), Belarus (locul 53 - 557p) şi Luxemburg (locul 126 - 221p). În fruntea clasamentului se menţine Spania, cu 1.857p, urmată de Olanda, cu 1.702p, şi Brazilia, cu 1.425p.

BOLONI, DORIT CA ANTRENOR LA ANDERLECHT

Echipa belgiană Anderlecht Bruxelles trece printr-o perioadă dificilă, iar câştigarea titlului naţional este pusă sub semnul întrebării. După trei ani şi jumătate, se pare că zilele antrenorului Ariel Jacobs sunt numărate. Publicaţia Sudpresse avansează patru nume pentru înlocuirea lui Jacobs: Martin Jol, Co Adriaanse, Huub Stevens şi Ladislau Boloni. „Numele care face cele mai multe valuri este cel al lui Ladislau Boloni. Fostul antrenor al echipei Standard Liege este în prezent la RC Lens şi luptă pentru evitarea retrogradării. El mai are un an de contract dar poate activa o clauză conform căreia poate pleca în cazul retrogradării în Ligue 2. În cazul românului, o venire la Bruxelles este luată în considerare doar la finalul sezonului. Rămâne de văzut dacă aceşti patru antrenori sunt interesaţi de provocare”, a notat sursa citată.

MESSI A DEPĂŞIT RECORDUL DE GOLURI MARCATE PENTRU BARCELONA

Lionel Messi, autorul golului victoriei de marţi cu Şahtior Doneţk, din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, a ajuns la 48 de reuşite şi a depăşit recordul de 47 de goluri într-un sezon pentru FC Barcelona, pe care îl deţinea alături de brazilianul Ronaldo. În 46 de partide jucate până acum, Messi a înscris 29 de goluri în campionat (în 28 de meciuri), 9 în Liga Campionilor, 7 în Copa del Rey şi 3 în Supercupa Spaniei. El mai are la dispoziţie încă opt meciuri, poate chiar şi nouă dacă Barcelona se califică în finala Ligii Campionilor, pentru a-şi îmbunătăţi recordul. Ronaldo a marcat 47 de goluri în 49 de meciuri jucate în singurul său sezon petrecut în Catalunia. Argentinianul a marcat 47 de goluri şi în sezonul trecut.

RONALDINHO, PREMIAT DE ACADEMIA BRAZILIANĂ DE LITERE

Fotbalistul brazilian Ronaldinho, component al echipei Flamengo, a primit cea mai înaltă distincţie a Academiei Braziliene de Litere, medalia „Machado de Assis”, în cadrul unei ceremonii în care reprezentanţii instituţiei i s-au adresat cu apelativul „Doctor Ronaldinho”. „Niciodată nu mi-aş fi imaginat un asemenea moment. Este o onoare să primesc această medalie, este o bucurie enormă. Titlul de doctor, însă, nu-l mai folosiţi, vă rog”, a spus Ronaldinho, care i-a oferit directorului academiei un tricou al echipei Flamengo. Premiul primit de Ronaldinho a reprezentat punctul culminant al celebrării a 101 ani de la naşterea scriitorului brazilian Jose Lins do Rego, fost membru al Academiei Braziliene de Litere şi fan al formaţiei Flamengo. Cu aceeaşi distincţie a fost onorat şi fostul selecţioner al Braziliei, Vanderlei Luxemburgo.

BALONUL DE AUR CUCERIT DE MARADONA, TRANSFORMAT ÎN LINGOURI DE CAMORRA

Balonul de Aur cucerit de argentinianul Diego Maradona în 1986, după ce a devenit campion mondial cu naţionala ţării sale, şi care i-a fost furat ulterior la Napoli, a fost topit şi transformat în lingouri de mafia napoletană (Camorra). Cotidianul italian Corriere della Serra asigură că informaţia a fost furnizată de unul dintre capii Camorrei, Salvatore Lo Russo, cu ocazia interogatoriului la care a fost supus într-un proces în care mafiotul este acuzat de trafic de droguri. Balonul de Aur care i-a aparţinut lui Maradona a fost primit de argentinian cu ocazia CM din Mexic, unde a fost desemnat jucătorul turneului final, şi nu este trofeul acordat anual de France Football. El a fost furat în 1989, în cursul unui atac asupra unei bănci din Napoli, unde era depozitat.

NIKE SPONSORIZEAZĂ COMITETUL OLIMPIC AL SUA

Comitetul Olimpic al SUA (USOC) şi-a extins înţelegerea de sponsorizare cu firma Nike. De acum, pe lângă obligaţiile deja existente, sportivii americani sunt obligaţi să expună logo-ul companiei în timpul decernării medaliilor la Jocurile Olimpice până în anul 2016, inclusiv. USOC este parteneră a Nike începând din 2005, firma având, de asemenea, contracte cu USA Basketball, USA Track and Field şi alte federaţii sportive americane. Forul olimpic american a încheiat contracte de mai multe milioane de dolari cu firme precum Citigroup şi TD Ameritrade, după ce portofoliul de sponsorizare a avut de suferit temporar, din cauza crizei economice de după Jocurile Olimpice de la Beijing.

SERENA WILLIAMS ŞI-A ANUNŢAT REVENIREA LA ANTRENAMENTE

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, operată în luna februarie ca urmare a unei embolii pulmonare, şi-a anunţat, pe pagina sa de Twitter, revenirea la antrenamente. Mesajul postat pe reţeaua de socializare a fost însoţit de o fotografie în care Serena poate fi văzută pe teren, echipată într-o ţinută roz care străluceşte în lumina soarelui. În vârstă de 29 ani, cea mai mică dintre surorile Williams nu a precizat când va reveni în circuitul WTA, însă este de aşteptat ca ea să fie pregătită, până la 20 iunie, pentru a-şi apăra titlul la Wimbledon. Fostul lider al clasamentului WTA nu a mai disputat niciun meci de nivel ridicat de la finala câştigată anul trecut la All England Club. La scurt timp după acest succes, ea s-a tăiat la piciorul drept într-un restaurant, după ce a călcat pe un pahar spart, fiind operată de două ori. În luna februarie, a fost victima unei embolii pulmonare, care a necesitat spitalizarea sa de urgenţă la Los Angeles. Serena Williams a ocupat primul loc în clasamentul mondial timp de 123 de săptămâni, având în palmares 13 succese în turneele de Grand Slam - 4 la Wimbledon, 3 la US Open, 5 la Openul Australiei şi 1 la Ronald Garros.