ETAPA A 8-A ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul meciurilor de duminică din Campionatul Judeţean de fotbal, etapa a 8-a (ora 11.00) - SERIA NORD: Steaua Speranţei Siliştea - Sportul Tortoman (ora 12.00); Viitorul Fîntînele - Pescarul Ghindăreşti (ora 12.00); Dunaris Topalu - Viitorul Nisipari; Viteazu Sinoe Mihai Viteazu - CSS Medgidia; Pescăruşul Gîrliciu - Ulmetum Pantelimon; Dunărea Ciobanu - Recolta Nicolae Bălcescu (se joacă la Hîrşova); Marcon Star Medgidia - Gloria Seimeni (stadion Municipal). SERIA SUD: Marmura Deleni - Voinţa Valu lui Traian (se joacă la Pietreni); Viitorul Cobadin - Danubius II Rasova; CSM II Medgidia Valea Dacilor - Sacidava Aliman; Progresul Dobromir - Trophaeum Adamclisi (se joacă la Lespezi); CS II Peştera - Tineretul Valea Dacilor; AS Ciocîrlia - Voinţa Siminoc (ora 13.00); Inter Ion Corvin - Dunărea Ostrov. SERIA EST: Luceafărul Amzacea - Avîntul Comana; Viitorul Cerchezu - Recolta Negru Vodă; ELIF Fîntîna Mare - Gloria II Albeşti Cotu Văii; Fulgerul Chirnogeni - CFR Constanţa; Unirea Topraisar - AS Bărăganu; AS Independenţa - Viitorul Mereni; Vulturii Cazino Constanţa - Sparta II Techirghiol (teren CFR).

HALEP, ÎN SEMIFINALE LA TORHOUT

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep s-a calificat semifinalele turneului ITF de la Torhout (Belgia), dotat cu premii în valoare totală de 100.000 de dolari. După ce a învins-o, în turul secund, cu 6-4, 5-7, 6-2, pe Elena Baltacha (Marea Britanie), cap de serie nr. 3, Halep a dispus, în sferturi, cu 7-6(2), 6-2, de Kiki Bertens (Olanda), jucătoare venită din calificări. În penultimul act, Halep o va înfrunta pe Timea Bacsinszky (Elveţia), cap de serie nr. 2. În proba de dublu de la Torhout, perechea Liana-Gabriela Ungur / Eva Hrdinova (România / Cehia) a fost învinsă, în sferturi, cu 6-3, 6-2, de cuplul Timea Bacsinszky / Tathiana Garbin (Elveţia/Italia), cap de serie nr. 1.

TROFEUL SPERANŢELOR LA TENIS DE MASĂ

Sâmbătă şi duminică, în sala Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” din Constanţa, va avea loc prima ediţie a Trofeului Speranţelor la tenis de masă pentru sportivii categoriei de vârstă 13-14 ani. Constanţa va fi reprezentată de şapte sportivi de la LPS - CS Farul: Cristina Botezatu, Cătălina Ghiţă, Cristina Buciu, Alina Zaharia, Mihai Cărţună, Sedan Orazali şi Alin Maran. Constănţenii sunt antrenaţi de Liliana Sebe, Stelian Haşoti şi Viorel Filimon. Întrecerea va avea loc doar în proba individuală, partidele fiind programate începând cu ora 9.00. Finala va avea loc duminică.

DOI CONSTĂNŢENI ÎN LOTUL “STEJARILOR“

Sâmbătă, de la ora 16.00, pe stadionul “Arcul de Triumf“, în etapa a 2-a din AMLIN Challenge Cup la rugby, formaţia Stejarii Bucureşti va întâlni echipa italiană Crociati (Parma). Din selecţionata bucureşteană fac parte şi doi rugbyşti de la RCJ Farul, Cosntantin Gheară (anunţat titular) şi Cătălin Nicolae (rezervă). Căpitanul echipei Stejarii“ Bucureşti, constănţeanul Daniel Carpo, a suferit în prima etapă o entorsa la glezna piciorului stâng şi are nevoie de repaus în următoarele două săptămâni.

CURSURI DE FORMARE PENTRU INSTRUCTORI DE GIMNASTICĂ

Asociaţia Judeţeană de Gimnastică Constanţa, în colaborare cu Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii „Ovidius”, organizează cursuri de formare şi atestare instructori sportivi cu specializare gimnastică (artistică, ritmică, aerobică, fitness), în perioada 6-28 noiembrie 2010. Înscrierile se fac la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa, din str. Ion Bănescu, nr. 2, în perioada 11octombrie - 5 noiembrie. Relaţii la telefon: 0744/611.509.

ÎNCEPE CM DE GIMNASTICĂ DE LA ROTTERDAM

Echipele României de gimnastică, feminină şi masculină, au încheiat, vineri, în Sala Ahoy din Rotterdam, antrenamentele oficiale şi se pregătesc de start la Campionatul Mondial de la Rotterdam, care va debuta sâmbătă, cu concursul de calificări. La feminin, competiţia va avea loc sâmbătă şi duminică, iar la masculin, luni şi marţi. Miercuri este programată finala pe echipe la feminin, iar joi, finala similară, dar la masculin, pentru ca pe 22 octombrie să aibă loc concursul de individual-compus (feminin şi masculin), iar pe 23 şi 24 octombrie, finalele pe aparate. Lotul feminin este format din sportivele Sandra Izbaşa, Cerasela Pătraşcu, Gabriela Drăgoi, Amelia Racea, Ana Porgras (CS Farul), Diana Chelaru şi Raluca Haidu. Lotul pregătit de Octavian Bellu va intra primul în calificări, sâmbătă, începând cu ora 14.30, în subdiviziunea a 3-a, alături de sportivele din Polonia, Brazilia şi Israel. Lotul masculin pentru CM de la Rotterdam este format din Marian Drăgulescu, Flavius Koczi, Ovidiu Buidoşo, Cristian Băţagă, Adrian Bucur, Marius Berbecar şi Vlad Cotună. Gimnaştii români vor debuta luni, începând cu ora 12.30, în subdiviziunea a 2-a, în care vor mai evolua Columbia, Japonia, Spania, Finlanda şi Danemarca.

PERECHEA CÎRSTEA / KLEPACI A RATAT CALIFICAREA ÎN SEMIFINALE LA LINZ

Perechea Sorana Cîrstea / Andreja Klepaci (România / Slovenia) a ratat calificarea în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Linz (Austria), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Cîrstea şi Klepaci au fost învinse, în sferturi, cu 6-1, 6-1, de cuplul italian Sara Errani / Roberta Vinci, cap de serie nr. 3.