GRIGORAŞ A SEMNAT CU PANDURII

Petre Grigoraş a semnat, ieri, un contract pe trei ani cu formaţia Pandurii Tg, Jiu. „Am semnat pe trei ani, aşa cum a dorit conducerea clubului. Nu ştiu dacă un contract pe trei ani dă o siguranţă în plus pentru mine sau pentru conducerea clubului, dar eu am discutat cu preşedintele Condescu despre punctul meu de vedere cu care a fost de acord. E un gest de demnitate, nu de laşitate. Putem semna un contract şi pe 20 de ani, dar atât timp cât rezultatele echipei vor întârzia să apară, atât timp cât jocul echipei nu va creşte, atât timp cât nu vom acumula puncte şi nu vom avea o evoluţie ascendentă, cred că aceste documente se pot anula de comun acord printr-o strângere de mână şi rămânerea ca vechi cunoştinţe şi prieteni. Mi se pare logic şi demn. Altcineva poate are un alt punct de vedere, dar nu mă interesează. Eu am spus de la început că încerc, e o şansă de a demonstra că nu am avut rezultate întâmplătoare“, a spus Grigoraş. Pandurii Tg. Jiu se află pe ultimul loc în clasament, cu 6 puncte.

UEFA A OFICIALIZAT CALENDARUL EURO 2012

UEFA a oficializat calendarul turneului final al Campionatului European de fotbal din 2012 (8 iunie-1 iulie), turneu organizat de Polonia şi Ucraina, în şedinţa comitetului executiv care a avut loc luni, la Minsk. „În Polonia, Wroclaw şi Poznan vor găzdui trei meciuri din grupă, în timp ce Gdansk va găzdui trei meciuri şi un sfert de finală. Varşovia va găzdui trei meciuri din grupă, dintre care meciul de deschidere, al echipei Poloniei (grupa A), apoi un sfert de finală şi o semifinală”, se arată în comunicatul UEFA. Echipa Poloniei va disputa al doilea său meci la Varşovia, iar al treilea, la Wroclaw. În Ucraina, Harkov şi Lvov vor găzdui fiecare trei meciuri din grupă. Doneţk va găzdui trei meciuri din grupă, un sfert de finală şi o semifinală. La Kiev vor avea loc trei meciuri din grupă, un sfert de finală şi finala. Echipa Ucrainei va disputa primul său meci din grupa D la Kiev, iar celelalte două meciuri ale sale din grupă, la Doneţk. Tragerea la sorţi a grupelor va fi efectuată pe 2 decembrie 2011.

NIGERIA, EXCLUSĂ DIN TOATE COMPETIŢIILE

Comitetul de Urgenţă al FIFA a suspendat pe termen nelimitat Federaţia Nigeriană de Fotbal din toate competiţiile internaţionale din cauza “implicării guvernamentale“ în administrarea asociaţiei de fotbal. În urma acestei decizii, Nigeria nu va putea partivipa în nicio competiţie regională, continentală sau internaţională, iar federaţia nu va mai primi fonduri de dezvoltare din partea FIFA sau CAF. „Decizia survine după ultimele evenimente ce au avut loc la Federaţia Nigeriană de Fotbal, precum acţiuni în instanţă împotriva membrilor aleşi ai Comitetului Executiv al FNF, care le-a îngrădit dreptul de a-şi exercita îndatoririle. Suspendarea va fi menţinută până când acţiunile în instanţă intentate membrilor Comitetului Executiv vor fi retrase. O altă cauză a fost decizia Comisiei Naţionale pentru Sporturi din cadrul Ministerului Sporturilor care a decis ca Liga Nigeriană să înceapă şi cu echipele care au retrogradat în ediţia precedentă de campionat“, a anunţat FIFA. Antrenorul echipei naţionale a Nigeriei, Austin Eguavoen, speră ca suspendarea din competiţiile internaţionale dictată de FIFA să fie ridicată şi astfel să poată să-şi continue mandatul la reprezentativa “Super Vulturilor“. „Noi, jucătorii şi antrenorii, aşteptăm şi sperăm că această criză va lua sfârşit repede pentru a ne putea întoarce în fotbalul internaţional“, a spus Eguavoen.

CEARTĂ CRÂNCENĂ ÎNTRE MANCINI ŞI TEVEZ

Antrenorul Roberto Mancini şi atacantul Carlos Tevez au fost aproape să se ia la bătaie în pauza meciului câştigat de Manchester City cu scorul de 2-1 în faţa echipei Newcastle, în campionatul Angliei. Tevez i-a reproşat lui Mancini că echipa nu este aşezată cum trebuie în teren şi joacă prea defensiv, moment în care antrenorul l-a înjurat de mamă şi i-a ordonat să tacă, deoarece el este şeful. Atacantul argentinian a vrut să-şi lovească antrenorul, care la rândul său intenţiona să riposteze, însă au intervenit ceilalţi jucători şi membrii staff-ului. Când spiritele s-au calmat, italianul a continuat să urle la jucătorii săi, iar apoi a ieşit din vestiar, rămânând în tunelul care ducea spre terenul de joc. În timpul meciului, când jucătorul a fost înlocuit, cei doi şi-au dat mâna.

HJK HELSINSKI A CÂŞTIGAT CAMPIONATUL FINLANDEI

Echipa HJK Helsinki a câştigat titlul de campioană a Finlandei la fotbal, după ce principala sa rivală, FC Honka Espoo, a fost învinsă pe teren propriu de FC Lahti (1-2), într-o partidă disputată luni seara. Cu două etape înainte de finalul sezonului, HJK Helsinki are un avans de şapte puncte faţă de TPS Turku şi KuPS Kuopio, în timp ce FC Honka a coborât pe poziţia a 4-a, la nouă puncte în spatele liderului. Cu 23 de titluri în palmares, HJK Helsinki este cea mai titrată grupare din fotbalul finlandez şi singura reprezentantă a acestei ţări care a evoluat până acum în grupele Ligii Campionilor (în sezonul 1998-1999). În acest sezon, clubul din capitala Finlandei a fost eliminat de Partizan Belgrad în turul 3 preliminar al Champions League.

CONTADOR S-A DOPAT!

Un al doilea test antidoping la care a fost supus rutierul spaniol Alberto Contador, efectuat pe 20 iulie, în Turul Franţei, cu o zi înainte de cel care a relevat prezenţa unor urme de anabolizant în urina ciclistului, este pozitiv. Un nou test antidoping a fost folosit pentru prima dată la ediţia din acest an a Turului Franţei, iar acesta poate detecta prezenţa unei anumite substanţe chimice, numită plastifiant, ce poate fi găsită în componenţa materialului din care se fabrică pungile de plastic. Prezenţa acestei substanţe în urina unui atlet ar putea însemna că sportivul a folosit o transfuzie sanguină pentru a-şi îmbunătăţi performanţele. Agenţia Mondială Antidoping (WADA) interzice orice fel de transfuzie sanguină sau intravenoasă, cu excepţia cazurilor de urgenţă medicală. Cel puţin una dintre probele de urină recoltate de la Contador a relevat un nivel al substanţei respective de opt ori mai mare decât valoarea minimă care semnalează un caz de dopaj. Ciclistul spaniol a fost suspendat provizoriu de Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI), care a confirmat prezenţa unor urme „extrem de scăzute” de clenbuterol, o substanţă interzisă, la testul efectuat pe 21 iulie. Ciclistul a explicat că substanţa a ajuns în corpul său după ce a mâncat carne contaminată, clenbuterolul fiind folosit în tratarea animalelor.

DOI ANI DE SUSPENDARE PENTRU UN HALTEROFIL AUSTRALIAN

Halterofilul australian David Sarkisian a fost suspendat doi ani pentru un control antidoping pozitiv cu testosteron, a anunţat Agenţia Australiană Antidoping. Halterofilul, medaliat cu argint în concursul de haltere din cadrul Jocurilor Commonwealth-ului 2009 (categoria 77 kg), a fost depistat pozitiv la un control inopinat efectuat pe 18 noiembrie, când se afla în Armenia. David este fiul fostului halterofil sovietic Yurik Sarkisian, campion mondial şi european în 1982 şi 1983.

PREMII RECORD ÎN 2011 LA AUSTRALIAN OPEN

Openul de tenis al Australiei, primul turneu de Grand Slam al anului, va oferi premii record a căror valoare totală se ridică la 24,2 milioane de dolari (17,6 milioane de euro), au anunţat organizatorii, ieri, la Melbourne. Câştigătorii la simplu masculin şi simplu feminin vor primi câte 2,1 milioane de dolari, iar finaliştii jumătate din această sumă. Premiile de la Australian Open (17-30 ianuarie 2010) vor fi mai mari decât cele de la alte turnee de Grand Slam: 21,7 milioane de dolari la Wimbledon, 22,1 milioane de dolari la Roland-Garros şi 22,6 milioane de dolari la US Open.

LEMAITRE, ATLETUL EUROPEAN AL ANULUI 2010

Sportivul francez Christophe Lemaitre, triplu campion european în această vară, la Barcelona, a fost desemnat, ieri, “atletul european al anului” de către forul de profil. Christophe Lemaitre (20 de ani) a obţinut trei medalii de aur la ediţia din acest an a Campionatelor Europene de atletism, în probele de 100 m, 200 m şi ştafetă 4x100 m. Pe 9 iulie, la Valencia, el a devenit primul atlet alb care a parcurs distanţa de 100 m cu un timp sub 10 secunde, fiind cronometrat cu 9 secunde şi 98 de sutimi în finalele Campionatelor Franţei. Pe 29 august, la o competiţie din Italia, el a îmbunătăţit acest record al Franţei, fiind cronometrat cu 9,97 secunde, timp ce l-a inclus în lista celor mai buni 11 sprinteri din acest an, la nivel mondial. Lemaitre, care devine primul atlet francez ce primeştea această distincţie, i-a devansat în clasamentul realizat de Federaţia Europeană de Atletism, pe baza voturilor venite de la forurile de specialitate, mass-media şi internauţi, pe norvegianul Andreas Thorkildsen (aruncarea suliţei) şi britanicul Mo Farah (5000 m şi 10.000 m).