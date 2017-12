KAPETANOS S-A ALĂTURAT LOTULUI STELIST

Atacantul grec Pantelis Kapetanos, care a participat cu naţionala ţării sale la turneul final al Cupei Mondiale din Africa de Sud, s-a alăturat, vineri, lotului stelist aflat în cantonament în localitatea austriacă Walchsee, informează site-ul oficial al grupării “roş-albastre”. Pantelis a efectuat, vineri, un antrenament de reacomodare la efort. „Aveam nevoie de această vacanţă, dar acum sunt foarte bucuros că am revenit alături de colegii mei. Abia aştept să înceapă campionatul şi sper să am un sezon cel puţin la fel de bun ca cel de anul trecut. Vreau să lupt cu echipa pentru titlul de campioană şi, individual, pentru cel de golgheter al României”, a spus Kapetanos, pentru site-ul oficial. Pantelis Kapetanos a participat la turneul final al Cupei Mondiale din Africa de Sud cu naţionala Greciei, care a făcut parte din Grupa B, alături de naţionalele Argentinei, Nigeriei şi Coreei de Sud. Kapetanos a evoluat doar 32 de minute în partida cu naţionala Coreei de Sud, scor 0-2.

LOBONŢ A SEMNAT CU AS ROMA

Clubul AS Roma a anunţat pe site-ul său oficial achiziţionarea, pentru trei sezoane, a portarului Bogdan Lobonţ, care va primi un salariu de 800.000 de euro în sezonul 2010-2011, apoi 900.000 de euro şi un milion de euro în al treilea sezon. Pentru achiziţionarea românului, AS Roma va plăti lui Dinamo Bucureşti suma de 800.000 de euro, în patru tranşe: 150.000 de euro în două zile de la eliberarea Certificatului Internaţional de Transfer, 150.000 de euro până pe 5 septembrie, alte 300.000 de euro până pe 5 iulie 2011 şi 200.000 de euro până pe 5 iulie 2012. Lobonţ evoluează la AS Roma din 2009, când fusese împrumutat de la Dinamo.

DINAMO - OLIMPIA BĂLŢI, ÎN TURUL DOI PRELIMINAR AL LIGII EUROPA

Echipa Dinamo Bucureşti va întâlni formaţia Olimpia Bălţi în turul al doilea preliminar al Ligii Europa, formaţia din Republica Moldova obţinând calificarea în această fază, după ce a remizat, scor 1-1, în partida din deplasare cu Khazar Lankaran (Azerbaidjan), în manşa secundă a turului întâi preliminar. În tur, echipa moldoveană a terminat la egalitate, scor 0-0, partida disputată pe teren propriu. În turul doi preliminar, Dinamo va juca prima manşă în deplasare, pe 15 iulie, iar returul este programat, pe 22 iulie, la Bucureşti.

REZULTATE DIN TURUL ÎNTÂI PRELIMINAR AL LIGII EUROPA

Rezultate înregistrate în partidele disputate în manşa secundă a turului întâi preliminar al Ligii Europa: FC Bananţ (Armenia) - Anorthosis Famagusta (Cipru) 0-1 (în tur: 0-3); FK Tauras (Lituania) - Llanelli AFC (Ţara Galilor) 3-2 - după prelungiri (2-2); Metalurg Skopje (Macedania) - FK Qarabag (Azerbaidjan) 1-1 (1-4); Sliema Wanderers (Malta) - HN K Sibenik (Croaţia) 0-3 (0-0); FC Flora (Estonia) - Dinamo Tbilisi (Georgia) 0-0 (1-2); Kazar Lankaran (Azerbaidjan) - Olimpia Bălţi (Moldova) 1-1 (0-0); Bnei Yehuda Tel-Aviv (Israel) - FC Ulysses (Armenia) 1-0 (0-0); Skonto FC (Letonia) - Portadown FC (Irlanda de Nord) 0-1 (1-1); MyPa-47 (Finlanda) - JK Trans Narva (Estonia) 5-0 (2-0); Dnepr Mogilev (Belarus) - KF Laci (Albania) 7-1 (1-1); F91 Dudelange (Luxemburg) - Randers FC (Danemarca) 2-1 (1-6); Dacia Chişinău (Moldova) - FK Zeta (Muntenegru) 0-0 (1-1); Gyor (Ungaria) - FC Nitra (Slovacia) 3-1 (2-2); FK Zeta (Muntenegru) - KF Tirana (Albania) 0-1 (0-0); Gelfe IF (Suedia) - NSI Runavik (Insulele Feroe) 2-1 (2-0); FC Lusitans (Andorra) - FC Rabotnicki (Macedonia) 0-6 (0-5); Port Talbot Town (Ţara Galilor) - TPS Turku (Finlanda) 0-4 (1-3); FC Mogren (Muntenegru) - UE Santa Coloma (Andorra) 2-0 (3-0); NK Zrinjski (Bosnia) - Tobol Kostanai (Kazahstan) 2-1 (2-1); Dundalk FC (Irlanda) - CS Grevenmacher (Luxemburg) 2-1 (3-3); EB/Streymur (Insulele Feroe) - Kalmar FF (Suedia) 0-3 (0-1); NK Siroji Brijeg (Bosnia) - Olimpija Ljubljana (Slovenia) 3-0 (2-0); SC Faetano (San Marino) - FC Zestafoni (Georgia) 0-0 (0-5); Glentoran Belfast (Irlanda de Nord) - KR Reykjavik (Islanda) 2-2 (0-3); Ruch Chorzow (Polonia) - Şahtior Karagandi (Kazahstan) 1-0 (2-1); Fylkir (Islanda) - Torpedo Jodino (Belarus) 1-3 (0-3).

NUMĂR RECORD DE SPECTATORI LA UN MECI DEMONSTRATIV CLIJSTERS - SERENA WILLIAMS

Aproximativ 35.000 de spectatori, între care şi prinţul Philippe, moştenitor al coroanei Belgiei, şi prinţesa Mathilde, au asistat la un meci demonstrativ între jucătoarele Kim Clijsters şi Serena Williams, în cadrul festivităţilor prilejuite de lansarea preşedinţiei belgiene a Uniunii Europene. Potrivit organizatorilor, la evenimentul desfăşurat pe stadionul “Roi Baudouin” din Bruxelles a fost depăşit recordul precedent de spectatori. La meciul de joi seară au asistat 35.621de spectatori, în timp ce la partida dintre americancele Billie Jean King şi Bobby Riggs, de la Houston, din 1973, au fost prezenţi 30.472 de spectatori. Iniţial, protagonistele meciului de joi ar fi trebuit să fie Kim Clijsters şi Justine Henin, dar aceasta din urmă a devenit indisponibilă din cauza unei accidentări la cot. Partida a fost arbitrată de o altă vedetă a tenisului, Martina Navratilova.

BRITANICUL MARK CAVENDISH A CÂŞTIGAT ETAPA A ŞASEA A TURULUI FRANŢEI

Rutierul britanic Mark Cavendish (Columbia) s-a impus, vineri, în cea de-a şasea etapă a Turului Franţei, în timp ce elveţianul Fabian Cancellara (Saxo Bank) a reuşit să îşi păstreze tricoul galben, fiind în continuare liderul clasamentului general, informează site-ul oficial al competiţiei. Cavendish a terminat cea de-a şasea etapă, desfăşurată pe distanţa a 227,5 km, între localităţile Montargis şi Gueugnon, în 5 ore, 37 de minute şi 49 de secunde. Rutierul britanic de la echipa Columbia a câştigat a doua etapă consecutiv din această ediţie a Turului Franţei, după ce s-a impus şi în etapa a cincea. Cavendish a mai reuşit să câştige zece etape în alte două ediţii ale Turului Franţei, în 2008 şi 2009. După desfăşurarea primelor şase etape din Turul Franţei, elveţianul Fabian Cancellara (Saxo Bank) conduce în clasamentul general, cu timpul total de 28 de ore, 37 de minute şi 30 de secunde, urmând să poarte şi în a şaptea etapă tricoul galben. Locul secund este ocupat de britanicul Thomas Geraint (Sky Pro Cycling), cu un handicap de 20 de secunde faţă de Cancellara, în timp ce australianul Cadel Evans (BMC Racing Team) ocupă locul 3, cu 39 de secunde întârziere. Câştigătorul ediţiei precedente din Turul Franţei şi principalul favorit al cursei, spaniolul Alberto Contador (Astana), ocupă poziţia a noua în clasamentul general, având o întârziere de un minut şi 40 de secunde. Un alt favorit al ediţiei din acest an, luxemburghezul Andy Shleck (Saxo Bank), ocupă poziţia a şasea, cu un handicap de un minut şi 9 secunde faţă de coechipierul său Cancellara. De asemenea, după primele şase etape, tricoul verde este deţinut de norvegianul Thor Hushovd (Cervelo), în vreme ce tricoul alb cu buline îi aparţine francezului Jerome Pineau (Quick Step). A şaptea etapă va avea loc sâmbătă, între localităţile Tournus şi Station des Rousses, pe distanţa de 165,5 km. A şaptea zi din Turul Franţei va marca şi intrarea caravanei în Munţii Alpi, având două căţărări la altitudini de peste 1.000 m (Col de la Croix de la Serra - 1.049 m şi Cote de Lamoura - 1.145 m).

LEBRON JAMES VA JUCA LA MIAMI HEAT

Baschetbalistul LeBron James, de la Cleveland Cavaliers, ales cel mai bun jucător din NBA în ultimele două sezoane, a anunţat că va evolua în sezonul 2010-2011 la Miami Heat. De mai multe săptămâni, cazul LeBron James a declanşat “febra” în SUA şi toată lumea, de la preşedintele Barack Obama la jucătorul de golf Tiger Woods, părea să aibă o opinie în privinţa echipei la care baschetbalistul ar trebui să evolueze.

SHELLY-ANN FRASER, DEPISTATĂ POZITIV

Campioana olimpică şi mondială în proba de 100 m, atleta jamaicană Shelly-Ann Fraser, a fost depistată pozitiv la o reuniune din cadrul circuitului Liga de Diamant, în luna mai, la Shanghai, a anunţat Bruce James, preşedintele clubului la care este legitimată sportiva. Fraser a ocupat locul 2 la reuniunea de la Shanghai, cu timpul de 11 secunde şi 29 de sutimi. „Produsul detectat nu este unul folosit pentru îmbunătăţirea performanţelor şi nu este un agent de mascare. În consecinţă, vrem să rezolvăm această problemă cât mai curând posibil”, a declarat Bruce James. El a afirmat că Shelly-Ann Fraser, care a fost tratată în Jamaica pentru probleme la dantură, a consultat medicii de la circuitul din Shanghai pentru că avea dureri persistente. „Medicamentele nu au atenuat durerea, astfel că ea a luat produse suplimentare pentru a scăpa de durere ca să poată concura”, a explicat Bruce James. Potrivit Daily Telegraph, James ar fi spus că Fraser a fost depistată pozitiv cu oxicodon, substanţă care figurează ca narcotic pe lista produselor interzise a Agenţiei Mondiale Antidoping. Fraser a devenit celebră pe plan internaţional în 2008, când a câştigat medalia de aur în proba de 100 m la Jocurile Olimpice de la Beijing. În 2009, ea s-a clasat pe primul loc în aceeaşi probă, la Campionatele Mondiale de la Berlin. Săptămâna trecută, Shelly-Ann Fraser a criticat sportivii care se dopează. „Ei cad pradă lăcomiei şi îşi pierd demnitatea, pentru că până la urmă sunt prinşi”, a afirmat atleta. Fraser urmează să fie audiată de Federaţia Jamaicană de Atletism.

ISINBAIEVA NU VA MAI PARTICIPA LA CONCURSURI ÎN 2010

Dubla campioană olimpică la săritura cu prăjina, rusoiaca Elena Isinbaieva, nu va participa la Campionatele Europene de la Barcelona, din iulie, şi la niciun alt concurs în 2010, a anunţat antrenorul său, informează BBC. „Elena a început să se antreneze la sfârşitul lunii iunie. Ştiam că nu va fi pregătită să concureze la Campionatele Europene care vor începe la sfârşitul acestei luni”, a spus antrenorul său Vitali Petrov. Isinbaieva a anunţat în aprilie că intră într-o pauză competiţională pentru o perioadă nedeterminată, după ce a ratat câştigarea unei medalii la Campionatele Mondiale de sală. Deţinătoarea recordului mondial la săritura cu prăjina nu a câştigat vreo medalie nici la Campionatele Mondiale în aer liber, din luna august a anului trecut. „După trei luni şi jumătate de pauză, va avea nevoie de încă două luni să intre în formă aşa că am decis să nu grăbim lucrurile, să nu ne asumăm riscuri”, a adăugat antrenorul său.