ULTIMA ZI DE ÎNSCRIERI PENTRU CN DE FOTBAL PE PLAJĂ!

Astăzi este ultima zi de înscrieri pentru ediţia 2010 a Campionatului Naţional de fotbal pe plajă. Doritorii se pot adresa în strada Mihail Kogălniceanu nr. 28, persoană de contact fiind Viorel Farcaş (telefon: 0726/849.849). Anul acesta, la competiţie vor fi acceptate maximum opt formaţii, iar la înscriere se va ţine cont de seriozitatea echipelor, pentru a se evita situaţiile petrecute la ediţiile precedente, când au existat meciuri câştigate prin neprezentare. Partidele se vor juca sâmbăta şi duminica, între orele 9.30 şi 12.30. Nu există taxă de înscriere, iar jucătorii trebuie să aibă peste 18 ani. Primele meciuri vor avea loc la sfârşitul acestei săptămâni, pe 26 şi 27 iunie. Ediţia a VI-a a Campionatului Naţional de fotbal pe plajă se desfăşoară sub egida Federaţiei Române de Fotbal, cu sprijinul DSJ şi AJF Constanţa.

VIITORUL, ÎN FINALELE TURNEELOR SEMIFINALE

Echipele de juniuri C şi D ale Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“, s-au calificat în finalele turneelor semifinale care se dispută în aceste zile la Ovidiu şi Constanţa. Juniorii C, pregătiţi de Lucian Marinof şi Nicolae Roşca, au învins în ultima partidă din Grupa A, cu 6-0 (Taciuc 2, Ivan, Vînă, Bălaşa, Ghenciu), pe LPS Buzău şi s-au calificat în finala turneului semifinal care va avea loc miercuri, de la ora 10.00, pe stadionul din Ovidiu, împotriva echipei Steaua Bucureşti. Într-o altă partidă disputată ieri, dar în Grupa B, Ceahlăul Piatra Neamţ - FCM Bacău 0-0. Câştigătoarea turneului semifinal va obţine calificarea în finala CN al Juniorilor C, programată pe 27 iunie, la Mogoşoaia, iar învinsa va juca în finala mică. Juniorii D ai Academiei “Hagi“, pregătiţi de Ionel Melenco şi Cosmin Constantin, dispută azi, de la ora 9.30, pe terenul “Voinţa“ din Complexul Sportiv “Badea Cârţan“, finala turneului semifinal împotriva echipei Steaua Bucureşti. Câştigătoarea turneului semifinal de la Constanţa va obţine calificarea în finala CN, programată pe 25 iunie, la Mogoşoaia, în timp ce învinsa va disputa finala mică.

ROMÂNIA - ALBANIA, ÎN PRELIMINARIILE EURO 2012, LA PIATRA NEAMŢ

Meciul dintre reprezentativele României şi Albaniei, programat pe 3 septembrie, primul pentru tricolori în preliminariile Campionatului European din 2012, se va disputa pe stadionul “Ceahlăul” din Piatra Neamţ, informează frf.ro. Partida este programată de la ora 21.30. Tot pe 3 septembrie, dar de la ora 17.30, pe stadionul “Municipal” din Botoşani se va disputa partida România - Rusia, din preliminariile Campionatului European de tineret Under 21.

ADVERSARA ECHIPEI DINAMO ÎN TURUL II PRELIMINAR AL LIGII EUROPA

Formaţia Dinamo Bucureşti va întâlni, în turul al II-lea preliminar al competiţiei, învingătoarea dublei manşe dintre Khazar Lankaran (Azerbaidjan) şi Olimpia Bălţi (Moldova), din turul I preliminar al Ligii Europa, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi care a avut loc, ieri, la sediul UEFA de la Nyon. Dinamo va juca prima manşă în deplasare, pe 15 iulie, iar returul este programat pe 22 iulie, la Bucureşti.

NUNO DIOGO, LA CFR CLUJ

Fostul jucător al echipei FC Braşov, fundaşul brazilian Nuno Diogo, a fost transferat, ieri, la CFR Cluj, cu care a semnat un contract valabil pentru următorii trei ani. „M-am înţeles cu conducerea şi am semnat un contract pe trei ani. Nu va fi o problemă de acomodare. Am vorbit deja cu jucătorii portughezi să mă ajute să mă instalez. Eu voi încerca să-mi fac datoria cât mai bine şi să mă antrenez cât pot de bine. Decizia finală asupra titularizării mele o va lua doar antrenorul”, a declarat Nuno Diogo. Alături de Diogo a efectuat vizita medicală, ieri dimineaţă, şi o parte a jucătorilor echipei clujene, printre care noile achiziţii Ionuţ Rada, Ioan Hora, dar şi fotbaliştii împrumutaţi în sezonul trecut la alte echipe. Reunirea lotului echipei clujene a avut loc aseară.

FRF A SCHIMBAT REGULAMENTUL DE DISPUTARE A SUPERCUPEI ROMÂNIEI

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal a modificat articolul 33 al Regulamentului de Organizare a Activităţii Fotbalistice (ROAF), cu privire la Supercupa României, precizînd că partida va fi organizată în fiecare an, între campioană şi câştigătoarea Cupei României. Dacă o echipă îşi adjudecă ambele trofee, meciul se va disputa între primele două clasate în campionat, aceasta fiind o prevedere nou introdusă în regulament. Gazda partidei se va stabili prin tragere la sorţi în primul caz şi va fi stadionul campioanei în al doilea caz. În 2010, Supercupa se va desfăşura pe stadionul “Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, pe 18 iulie, de la ora 20.30, între CFR Cluj (câştigătoarea ediţiei 2009-2010 a campionatului Ligii I şi a Cupei României) şi Unirea Urziceni, echipă clasată pe locul 2 în campionatul trecut.

OVIDIU PETRE VA JUCA LA AL NASR

Conducerea clubului Al-Nasr din Arabia Saudită a oficializat transferul stelistului Ovidiu Petre, care a semnat un contract pe un an, cu opţiune de prelungire pe încă unul. Contractul lui Ovidiu Petre va intra în vigoare doar după ce acesta va efectua mai multe teste medicale la o clinică din Italia, care să ateste că nu mai are probleme de sănătate. În schimbul lui Ovidiu Petre, Steaua va încasa 1,5 milioane de euro, cu 400.000 de euro mai mult decât a plătit Timişoarei în urmă cu patru ani. După plecarea lui Ovidiu Petre, Steaua mai are în lot doi mijlocaşi defensivi, Dorel Stoica şi Eric Bicfalvi.

REAL MADRID ÎL VREA PE SCHWEINSTEIGER

Clubul spaniol Real Madrid este interesat de internaţionalul german Bastian Schweinsteiger, de la Bayern Munchen, la cererea antrenorului Jose Mourinho. Tehnicianul portughez vrea să întărească mijlocul madrilen şi îl vrea pe jucătorul de la Bayern Munchen dacă Real nu va reuşi în această vară transferul lui Steven Gerrard (Liverpool) sau al lui Daniele De Rossi (AS Roma), a precizat cotidianul spaniol AS. Schweinsteiger are 25 de ani şi se află sub contract până în 2012 cu Bayern Munchen, avînd o clauză de reziliere în valoare de 55 milioane de euro. Real Madrid speră să-l poată cumpăra cu 30 milioane de euro pe mijlocaşul german.

IBRAHIMOVIC AR PUTEA REVENI ÎN ITALIA

Atacantul suedez al echipei FC Barcelona, Zlatan Ibrahimovic, ar putea sa revină în Italia, la formaţia AC Milan, a anunţat presa sportivă catalană. Cotidianul Mundo Deportivo notează că Ibrahimovic „a decis să plece de la Barcelona” după un sezon nereuşit şi ar prefera un transfer la AC Milan, deşi mai este dorit la Juventus Torino şi Manchester City. Un alt cotidian sportiv catalan, Sport, a scris că pentru Ibrahimovic un transfer la AC Milan „ar fi ideal” şi că de serviciile atacantului mai este interesată şi Chelsea Londra. Zlatan Ibrahimovic, în vârstă de 28 de ani, a fost achiziţionat de FC Barcelona în vara anului 2009 de la Internazionale Milano, contra sumei de 75 de milioane de euro.