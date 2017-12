MECI ÎN LN DE HANDBAL MASCULIN

În cadrul etapei a 22-a din Liga Naţională de handbal masculin, UCM Reşiţa întâlneşte astăzi, pe teren propriu, începând cu ora 17.00, pe Dinamo Bucureşti, partida urmând să fie transmisă în direct de Digisport. Clasament: 1. HCM Constanţa 37p; 2. Reşiţa 32p; 3. Bacău 28p; 4. Steaua 27p; 5. Tg. Jiu 25p; 6. Suceava 24p; 7. Odorhei 18p; 8. Cluj 15p; 9. Satu Mare 13p (589-634); 10. Timişoara 13p (486-559); 11. Minaur 11p; 12. Dinamo 10p; 13. Braşov 3p (* - Echipa CSM Medgidia s-a retras din campionat).

ELENA BOGDAN, ÎN SFERTURI LA NAMANGAN

Jucătoarea de tenis Elena Bogdan s-a calificat în sferturile de finală ale turneului challenger de la Namangan (Uzbekistan), dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari. Bogdan a învins-o, în turul secund, cu 6-1, 7-6 (7/5), pe Karolina Pliskova (Cehia), cap de serie nr. 6, şi va juca, în faza următoare, cu Lenka Wienerova (Slovacia), a treia favorită a competiţiei. Jucătoarea Ana Bogdan, venită din calificări, a fost învinsă, în turul 2, cu 6-4, 7-6 (9/7), de Ksenia Palkina (Kîrgîzstan). În proba de dublu de la Namangan, perechea Elena Bogdan / Ganna Piven (România / Ucraina) a fost întrecută, în sferturile de finală, cu 6-3, 1-6, 10-6, de cuplul turc Cagla Buyukakcay / Pemra Ozgen, cap de serie nr. 4.

HĂNESCU, ELIMINAT ÎN PRIMUL TUR LA MIAMI

Tenismanul Victor Hănescu a fost eliminat, ieri, în primul tur al turneului ATP de la Miami (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 4,5 milioane de dolari. Hănescu, nr. 42 în clasamentul ATP, a fost învins în runda inaugurală de columbianul Alejandro Falla, nr. 70 mondial, cu 7-6 (7/4), 3-6, 6-4. Pentru participarea în primul tur, Hănescu va primi 7.050 de dolari şi zece puncte ATP.

FOTBALISTELE TRICOLORE JOACĂ ÎN PRELIMINARIILE CM

Echipa naţională feminină de fotbal a României va disputa, pe 27 şi 31 martie, două partide decisive în vederea rămânerii în calculele accederii în play-off-ul de calificare la Cupa Mondială din 2011, cu Bosnia-Herţegovina şi Polonia. Naţionala României face parte din grupa a 4-a a primei faze de calificare, Zona Europa, şi ocupă locul 4 în clasament. Ierarhia grupei este următoarea: 1. Polonia 9p, 2. Ungaria 8p (ambele câte 4 jocuri), 3. Ucraina 4p, 4. România 4p (ambele câte 3j), 5. Bosnia-Herţegovina 0p (4j). Prima partidă a naţionalei antrenate de Maria Delicoiu se va disputa în Bosnia-Herţegovina, pe 27 martie, la Sarajevo, de la ora 16.00, cea de-a doua, cu selecţionata Poloniei, fiind programată la Mogoşoaia, pe 31 martie, de la ora 14.00. La Cupa Mondială din 2011, care va avea loc în Germania (26 iunie - 17 iulie), Europa va fi reprezentată de cinci sau şase echipe naţionale: Germania (ţara gazdă, calificată direct), patru reprezentative venite direct din calificările Zonei Europa şi, eventual, echipa europeană care va disputa barajul cu câştigătoarea Zonei Concacaf a preliminariilor.

JOJO DAN VA BOXA ÎN GALA “INVINCIBILII 5”

Preşedintele Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja, speră ca în toamna acestui an să poată organiza, în România, un meci eliminatoriu în urma căruia pugilistul Ionuţ Ion, alias Jojo Dan, să devină challenger la titlul mondial. „Jojo e pe primul loc la WBC şi sper să rămână acolo şi după meciul cu Andre Marcos Do Nascimento. Sperăm ca brazilianul să nu fie la fel de bun în ring cum era unchiul său, Pele, pe terenul de fotbal”, a spus Obreja. Jojo Dan va sosi în România pe 1 aprilie în vederea partidei pe care o va disputa pe 10 aprilie, în sala Rapid, în compania brazilianului Andre Marcos Do Nascimento, contând pentru titlul WBC Continental Americas, la categoria superuşoară. În cadrul galei “Invincibilii 5” vor mai lupta, pentru titlul WBC Mediteranean la categoria pană, Viorel Simion şi paraguayanul Victor Hugo Cardoso. La categoria grea sunt programate meciurile Bogdan Dinu - Remigijus Ziausys (Lituania), Vasile Popovici - Igor Borucha (Lituania) şi Lucian Bot - Pavels Dologovs (Lituania).

MECIUL LUI BUTE, ÎN ROMÂNIA?

Preşedintele Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja, a declarat că se află în negocieri avansate pentru organizarea în luna iulie, la Bucureşti, a unei gale în care pugilistul Lucian Bute să îşi pună centura în joc, printre arenele nominalizate aflându-se şi stadionul Steaua. „Ne-am inspirat de la Pacquaio care a avut meci pe stadionul echipei Dallas Cowboys şi de la ucraineanul Kliciko care a luptat pe stadionul echipei Fortuna Dusseldorf în faţa a 51.000 de spectatori”, a spus Obreja. „Suntem din ce în ce mai aproape să aducem meciul lui Bute în România, la sfârşitul lunii iunie. Va fi un meci în care ori îşi va apăra titlul mondial ori va lupta pentru unificarea centurilor. Depindem foarte mult de finanţarea pe care o vom primi. Dacă meciul va avea loc în România, atunci acesta se va disputa pe un stadion”, a mai spus Obreja.