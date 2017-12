ÎNTÂLNIRE PENTRU STOPAREA VIOLENŢEI ÎN SPORT

Cu o săptămână înaintea reluării campionatului Ligii a II-a la fotbal, Gruparea de Jandarmi Mobilă “Tomis” Constanţa a organizat o întâlnire cu reprezentanţii clubului FC Farul, a DSJ Constanţa, ai guvernului în teritoriu şi a firmelor care asigură paza la Stadionul “Farul”, având ca temă “Combaterea violenţei în sport”. „Vom face totul pentru a nu avea probleme cu aşa-zişii suporteri, care în tur au provocat acte de violenţă. Am stat de vorbă cu şefii celor trei grupuri din galerie şi i-am anunţat că nu vom mai tolera abateri. De altfel, clubul a încheiat un contract cu firma de pază ZIP Escort, care va asigura securitatea la meciuri”, a anunţat preşedintele FC Farul, Sevastian Iovănescu. „În judeţul Constanţa, cu excepţia meciului cu Dinamo din urmă cu câţiva ani, nu am avut evenimente violente la competiţiile sportive, iar acest lucru se datorează faptului că am fost mereu o echipă. Ne întâlnim în această formulă înainte de fiecare competiţie, pentru a discuta organizarea evenimentelor şi ţin să mulţumesc tuturor celor implicaţi pentru ajutorul dat”, a adăugat Elena Frîncu, directorul DSJ. Marea surpriză ar putea fi apariţia jandarmilor-călare în dispozitivul de asigurare a ordinii publice la evenimentele sportive. „Avem un proiect prin care se intenţionează achiziţionarea unor cai, deoarece jandarmii-călare sunt foarte eficienţi la astfel de evenimente. În acest moment, doar jandarmii din Bucureşti beneficiază de un asemenea lucru, dar sperăm că vom primi fonduri şi vom finaliza proiectul”, a declarat colonelul Constantin Cojoc, comandantul Grupării de Jandarmi Mobilă “Tomis” Constanţa.

ROMÂNIA DEBUTEAZĂ CU ALBANIA, ÎN CAMPANIA PENTRU EURO 2012

Reprezentanţii echipelor naţionale din Grupa D preliminară pentru calificarea la Campionatul European de fotbal din 2012 s-au pus de acord, vineri, în Luxembrug, asupra calendarului meciurilor din această grupă. Iată programul jocurilor din 2010 - 3 septembrie: România - Albania, Luxemburg - Bosnia-Herţegovina şi Franţa - Belarus (acest ultim joc putându-se disputa pe 4 septembrie); 7 septembrie: Albania - Luxemburg, Belarus - România şi Bosnia-Herţegovina - Franţa; 8 octombrie: Luxemburg - Belarus şi Albania - Bosnia-Herţegovina; 9 octombrie: Franţa - România; 12 octombrie: Franţa - Luxemburg şi Belarus - Albania. În 2011 se va juca astfel - 25 martie: Luxemburg - Franţa; 26 martie: Albania - Belarus şi Bosnia-Herţegovina - România; 29 martie: România - Luxembrug; 3 iunie: România - Bosnia-Herţegovina şi Belarus - Franţa; 7 iunie: Belarus - Luxemburg şi Bosnia-Herţegovina - Albania; 2 septembrie: Luxembrug - România, Belarus - Bosnia-Herţegovina şi Albania - Franţa (acest ultim meci putându-se juca pe 3 septembrie); 6 septembrie: România - Franţa, Bosnia-Herţegovina - Belarus şi Luxemburg - Albania; 7 octombrie: Bosnia-Herţegovina - Luxemburg, România - Belarus şi Franţa - Albania (acest ultim joc putându-se desfăşura pe 8 octombrie); 11 octombrie: Albania - România şi Franţa - Bosnia-Herţegovina. Urmare a acestei înţelegeri, rămâne ca UEFA să ratifice programul stabilit, se arată pe site-ul Federaţiei Române de Fotbal. „Ca la orice asemenea întâlnire, nu te poţi declara mulţumit sau nemulţumit, pentru că un calendar de meciuri are şi avantaje, şi dezavantaje. Ca antrenor, poţi să spui doar la sfârşitul campaniei, când se trage linie, dacă a fost un program bun sau rău, favorabil sau defavorabil“, a declarat Răzvan Lucescu pentru site-ul FRF. Conform regulamentului întrecerii, se vor califica direct la turneul final (alături de cele două ţări gazdă ale competiţiei, Polonia şi Ucraina, câştigătoarele celor 9 grupe şi cea mai bună dintre echipele care se vor clasa pe locul 2. Celelalte opt reprezentative care vor încheia preliminariile pe poziţia a doua vor disputa jocuri play-off, turneul final fiind programat în perioada 8 iunie - 1 iulie 2012.

AVION PRIVAT PENTRU MUTU

Consilierul de imagine al companiei Blue Air, Oana Roman, a declarat că firma aviatică Blue Air îi va pune la dispoziţie lui Adrian Mutu un avion privat de patru locuri. „El va semna un contract punctual pentru că Blue Air va deschide o cursă la Florenţa. Şi cum Adi Mutu stă la Florenţa şi are o priză foarte mare la comunitatea de români de acolo, ne va ajuta cu lansarea acestei curse. În acelaşi timp, noi îi vom pune la dispoziţie un avion care face parte din divizia noastră de Aero Taxi. Este un avion privat, de patru locuri, care îi va permite să se deplaseze oricând va dori”, a anunţat Oana Roman.

SĂPUNARU NU POATE JUCA PENTRU RAPID

Secretarul general al LPF, Valentin Alexandru, a declarat, vineri, că suspendarea de şase luni primită de Cristian Săpunaru din partea Comisiei de Disciplină a Ligii Profesioniste din Portugalia se aplică şi în România, conform regulamentului disciplinar UEFA, iar jucătorul nu poate evolua pentru Rapid. Oficialul LPF a explicat că Săpunaru a fost legitimat oficial în cursul zilei de vineri, iar Rapid şi-a asumat acest risc. El a adăugat însă că Săpunaru poate face apel la decizia Comisiei de Disciplină a Ligii Profesioniste din Portugalia, care îi poate reduce suspendarea. Fundaşul echipei FC Porto, Cristian Săpunaru, care a fost împrumutat până la finalul acestui sezon la Rapid, a fost suspendat şase luni de Comisia de Disciplină a Ligii Portugheze de Fotbal, după incidentele petrecute după meciul Benfica - FC Porto, din 20 decembrie 2009. În cazul în care sancţiunea rămâne în vigoare şi după un eventual apel al clubului FC Porto, Săpunaru nu va putea reveni pe teren mai devreme de 22 iunie.

MOURINHO, DORIT DE REAL MADRID

Publicaţia spaniolă Marca a scris, vineri, că oficialii grupării Real Madrid sunt interesaţi de serviciile tehnicianului portughez al formaţiei italiene Internazionale Milano, Jose Mourinho. După eşecul din meciul cu Olympique Lyon, Real Madrid caută din nou o alternativă pentru Manuel Pellegrini, iar cel mai dorit antrenor este Mourinho. Conform sursei citate, Mourinho a primit cu interes informaţia privind o eventuală începere a negocierilor cu Real Madrid. „Tehnicianul portughez are încă trei ani de contract cu Inter, însă o clauză de şapte milioane de euro îi permte rezilierea contractului la fiecare sfârşit de sezon”, notează Marca.

“GALACTICII”, INTERESAŢI DE VEDETA TV SARA CARBONERO

Presa spaniolă a scris, vineri, că jucătorii formaţiei Real Madrid au pariat, în vestiar, cine o cucereşte primul pe cea mai sexy şi cunoscută prezentatoare de ştiri sportive din Spania, Sara Carbonero, câştigătorul fiind Iker Casillas. Deşi niciunul nu confirmă idila, Iker şi Sara au fost surprinşi în ipostaze “drăgăstoase” într-o discotecă din Madrid. Cei doi s-au cunoscut la Cupa Confederaţiilor din Africa de Sud, de anul trecut, unde Sara era trimis special al unui post de televiziune, iar Casillas juca pentru Spania. Întrebată ce părere are despre acest pariu, Sara Carbonero a răspuns: „Cred că pariul se referea la cine câştigă campionatul sau Liga Campionilor. Altceva nu am ce să spun”.

INCIDENTE LA BILBAO

Cinci suporteri au fost arestaţi pentru violenţele care au avut loc, joi seară, la Bilbao, unde echipa locală Athletic a întâlnit în 16-imile de finală ale UEFA Europa League formaţia Anderlecht Bruxelles, scor 1-1. Potrivit poliţiei regionale, patru fani belgieni au fost arestaţi înainte de meci, iar un suporter al echipei Athletic a fost arestat după partida din Liga Europa. De asemenea, 12 reprezentanţi ai forţelor de ordine au fost răniţi uşor în altercaţiile produse de suporteri. Înainte de meci, incidentele au avut loc în afara stadionului din Bilbao, fiind provocate de fani belgieni aflaţi în stare de ebrietate. Alte incidente au avut loc la finalul partidei, chiar pe teren, între suporterii celor două echipe şi forţele de ordine.

GUARDIOLA SUSŢINE CANDIDATURA QATARULUI LA ORGANIZAREA CM DIN 2022

Antrenorul formaţiei FC Barcelona, Josep Guardiola, a anunţat că a acceptat să fie ambasador al candidaturii Qatarului pentru organizarea Cupei Mondiale de fotbal din 2022. „Sunt aici pentru a vă anunţa că am ajuns la un acord pentru a fi ambasadorul candidaturii Qatarului la organizarea Cupei Mondiale din 2022”, a explicat Guardiola într-o conferinţă de presă. Antrenorul formaţiei FC Barcelona, în vârstă de 39 de ani, şi-a încheiat cariera de jucători la gruparea Al Ahli, din Qatar, pentru care a evoluat în perioada 2003-2005. În calitate de ambasador, Guardiola îşi va manifesta sprijinul pentru Qatar la diverse evenimente şi va da sfaturi privind găzduirea unei astfel de competiţii.

SCOŢIA VA PIERDE UN LOC ÎN LIGA CAMPIONILOR

Federaţia de Fotbal din Scoţia a anunţat pierderea din sezonul 2011-2012 a unuia dintre cele două locuri pe care le avea în Liga Campionilor, în favoarea Belgiei. În sezonul 2010-2011, primele două clasate la finalul campionatului din Scoţia vor fi în continuare calificate în Liga Campionilor, astfel: campioana va debuta în turul trei preliminar, în timp ce echipa de pe locul doi va intra în competiţie în turul doi preliminar. În schimb, începând din sezonul 2011-2012, numai campioana Scoţiei va participa în Liga Campionilor, urmând să intre în competiţie în turul întâi preliminar.

SE FURĂ TRICOURILE NAŢIONALEI ANGLIEI!

O bandă armată a furat, în Ţara Galilor, un camion cu tricouri ale naţionalei Angliei, care urmau să fie vândute în vederea CM din Africa de Sud. Potrivit Daily Express, trei bărbaţi cu cagule l-au ameninţat cu arma pe şoferul camionului. Ei l-au răpit pe şofer în apropierea unei fabrici Umbro, dându-i drumul la o distanţă de aproximativ 65 km, după care au golit camionul de tricourile în valoare de zeci de mii de lire sterline. Poliţia britanică a lansat un apel către fani, cerându-le să anunţe dacă li se oferă tricouri ieftine Umbro, similare cu cele pe care le va purta naţionala Angliei la Campionatul Mondial. În magazine, un astfel de tricou costă 49 de lire sterline.

TOGOLEZII, INTERZIŞI LA CAN-2012

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a respins cererea depusă de Federaţia de Fotbal din Togo, de suspendare provizorie a deciziei Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF) de a nu permite participarea echipei naţionale la următoarele două ediţii ale Cupei Africii pe Naţiuni (CAN). Federaţia togoleză solicita astfel să poată lua parte la tragerea la sorţi a preliminariilor pentru ediţia CAN-2012, programată sâmbătă. În decizia luată joi, TAS a apreciat că neparticiparea federaţiei din Togo la tragerea la sorţi nu pune în discuţie prezenţa echipei naţionale la primele meciuri din preliminariile CAN-2012, care vor debuta în septembrie 2010. „CAF a admis că nu există niciun obstacol material pentru organizarea unei alte trageri la sorţi, în cazul în care apelul federaţiei din Togo va fi admis ulterior de TAS. Luând în calcul aceste garanţii, TAS a considerat că nu există, în acest stadiu, un risc de pagube ireparabile pentru federaţia din Togo”, se arată într-un comunicat al TAS. Preşedintele CAF, Issa Hayatou, a anunţat la sfârşitul lunii ianuarie că naţionala statului Togo va fi suspendată de la următoarele două ediţii ale Cupei Africii pe Naţiuni, după ce s-a retras de la CAN-2010 din Angola în urma atentatului de la Cabinda. TAS va efectua o nouă audiere în acest caz în primăvara acestui an.