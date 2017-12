ÎNCĂ UN SCANDAL ÎN LIGA I

Liga Profesionistă de Fotbal a trimis o adresă tuturor cluburilor din Liga I cu programarea etapei a 18-a, singurele meciuri care sînt puse sub semnul întrebării fiind Pandurii Tg. Jiu - Astra Ploieşti şi Poli Iaşi - Rapid, întrucât gazdele celor două partide au fost ameninţate cu neprogramarea în prima etapă a returului din cauza unor restanţe financiare. Gorjenii nu au achitat încă datoria către SC Unic AV Sport, o firmă de impresariat care a intermediat transferul unor jucători la Tg. Jiu. „Care e treaba Ligii?! Dacă mă duc şi stau la Dragomir la hotel şi nu plătesc la timp mă duce să mă judece la Ligă? Nu avem nicio datorie. Eu ştiu că LPF judecă cei 18 membrii afiliaţi. Nu au treabă ce relaţii sînt între societăţi comerciale. Nu au cu ce să se răzbune pe noi!”, a comentat preşedintele Pandurilor, Marin Condescu. Altfel, întîlnirea dintre Steaua şi Ceahlăul Piatra Neamţ, programată iniţial sîmbătă, de la ora 17.00, va avea loc în aceeaşi zi, dar de la ora 20.30, iar meciul dintre Oţelul Galaţi şi Internaţional Curtea de Argeş, care va avea loc vineri, de la ora 14.00, nu va mai fi televizat.

PARTIDA LIVERPOOL - UNIREA URZICENI, ARBITRATĂ DE OLANDEZUL BRAAMHAAR

Arbitrul olandez Eric Braamhaar va arbitra partida dintre echipa engleză Liverpool şi formaţia Unirea Urziceni, din prima manşă a 16-imilor de finală ale UEFA Europa League. Meciul Liverpool - Unirea Urziceni se va disputa, joi, de la ora 22.05, şi va fi transmis de Pro TV. Returul va avea loc pe 25 februarie, la Bucureşti.

CRISTIAN BALAJ, LA CENTRU LA MECIUL STANDARD LIEGE - RED BULL SALZBURG

Arbitrul Cristian Balaj va conduce la centru partida dintre echipa belgiană Standard Liege şi formaţia austriacă Red Bull Salzburg, din prima manşă a 16-imilor de finală ale UEFA Europa League. Partida de la Liege se va disputa joi, de la ora 20.00.

JUCĂTORII UNIRII ALBA IULIA ŞI-AU ÎNCASAT PRIMELE PENTRU PROMOVAREA ÎN LIGA I

Acţionarul clubului Unirea Alba Iulia, Marian Sarmeş, a declarat că jucătorii şi-au primit, ieri, primele restante pentru promovarea în Liga I obţinută în vara anului trecut. „Jucătorii au primit banii în funcţie de numărul minutelor jucate în campionatul 2008-2009. În aceste condiţii, cei 11 jucători care mai sunt acum în lot, G. Rotaru, Lasc, Poverlovici, Bucurică, Giurgiu, N. Stanciu, Dâlbea, C. Cristea, I. Bălan, C. Selagea şi Fl. Dan, au primit între 100 şi 4.700 de euro, campioni la acest capitol fiind Bucurică si Dâlbea. Cu banii suntem astfel la zi, pentru că am achitat şi salariile pe luna ianuarie şi mai rămâne doar ca fotbaliştii să joace şi să aducă rezultatele dorite”, a afirmat oficialul grupării ardelene. Sarmeş a precizat că primele jucătorilor, respectiv câte 300 de euro pentru fiecare punct obţinut în deplasare, nu se vor suplimenta pentru partida cu FC Braşov: „Ei au datoria să salveze echipa de la retrogradare şi în acest caz, la vară, vor intra şi în posesia primelor de joc pentru evitarea retrogradării”.

CRISTIANO RONALDO, CEL MAI BINE PLĂTIT FOTBALIST DIN LUME

Atacantul echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, este cel mai bine plătit fotbalist din lume, el ocupând primul loc în clasamentul jucătorilor care au cele mai mari salarii pe sezon, potrivit unei ierarhii realizate de site-ul Futebolfinance.com. FutebolFinance a refăcut ierarhia anuală a celor mai bine plătiţi fotbalişti din lume, Cristiano Ronaldo ocupând în continuare prima poziţie, cu un salariu de 13 milioane de euro în sezonul 2009-2010. Cristiano Ronaldo câştigă cu un milion de euro mai mult decât atacantul suedez al formaţiei FC Barcelona, Zlatan Ibrahimovici. Internaţionalul argentinian Lionel Messi (FC Barcelona), cu un salariu anual de 10,5 milioane de euro, ocupă locul 3 în această ierarhie.

RONALD KOEMAN, DORIT LA NAŢIONALA ISRAELULUI

Presa israeliană anunţă că Ronald Koeman, recent demis de AZ Alkmaar, ar putea să preia echipa naţională a Israelului. Antrenorul olandez, în vârstă de 46 de ani, ar putea încasa un salariu de 2,5 milioane de euro pe an, considerat însă prea mare de opinia publică israeliană. Koeman va primi suma întreagă numai dacă va reuşi calificarea la EURO 2012.

DUNGA SE RETRAGE DUPĂ CM

Carlos Dunga, selecţionerul naţionalei Braziliei, a anunţat că va renunţa la post după turneul final al CM din Africa de Sud. El conduce naţionala auriverde din 2006, câştigând de atunci Copa America 2007, Cupa Confederaţiilor 2009 şi medalia de bronz la Jocurile Olimpice din 2008.

MICHAEL JORDAN VREA SĂ CUMPERE ECHIPA DIN CHARLOTTE

Legendarul baschetbalist Michael Jordan, care împlineşte astăzi 47 de ani, vrea să devină acţionar majoritar al francizei NBA Charlotte Bobcats, unde este deja acţionar. Jordan vrea să ajungă în locul actualului proprietar, Bob Johnson, care şi-a anunţat intenţia de a vinde clubul. Michael Jordan este cel mai celebru jucător din istoria baschetului, el evoluând în NBA în perioada 1984-2003.

QUEBEC DOREŞTE SĂ ORGANIZEZE JOCURILE OLIMPICE DIN 2022

Premierul provinciei Quebec, Jean Charest, a declarat că regiunea pe care o guvernează intenţionează să îşi depună candidatura pentru organizarea ediţiei din 2022 a Jocurilor Olimpice de iarnă, după ce un val de proteste a pornit împotriva dominaţiei limbii engleze la ediţia de la Vancouver. „Înţelegem că este un ciclu al acordării jocurilor şi suntem conştienţi de asta, dar se întâmplă să avem unul dintre cele mai bune şi frumoase oraşe din lume. Punctul meu de vedere este că oraşul Quebec ar trebui să îşi depună candidatura pentru organizarea Jocurilor Olimpice, iar 2022 ar putea fi anul în care acestea să aibă loc”, a spus Charest. Declaraţiile sale vin după criticile privind folosirea limbii engleze, ca limbă dominantă, într-o ţară bilingvă, mai ales la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. Charest consideră că ceremonia de deschidere nu s-a focalizat suficient de mult asupra limbii franceze şi a culturii. Totuşi Charest a lăudat eforturile de a monta indicatoare în ambele limbi, engleză şi franceză. Quebec a intenţionat să îşi depună candidatura şi pentru organizarea JO 2010, însă Asociaţia Canadiană Olimpică a decis prin vot, scor 40-32, ca Vancouver să încerce organizarea Jocurilor din acest an, lucru care ulterior s-a întâmplat.