CJC sprijină secţia de kaiac-canoe a LPS “Nicolae Rotaru”

Una dintre secţiile cu cele mai importante rezultate din cadrul Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” în acest an este cea de kaiac-canoe. Sprijită de Consiliul Judeţean Constanţa, secţia a contribuit la palmaresul clubului cu 11 medalii de aur, 16 de argint şi 13 de bronz, obţinute la Campionatele Naţionale de juniori de sportivii antrenaţi de Ionel Raţă şi Valeria Cîrjaliu. Însă, printre cele mai importante performanţe se numără şi titlurile de campion european şi campion mondial de juniori cîştigate de Cosmin Simion si participarea la aceste întreceri a altor doi sportivi, Daniel Ticheaua şi Marius Călătoaie. „Sentimentul de împlinire şi de satisfacţie este cu atît mai mare cu cît, prin sprijinul acordat de Consiliul Judeţean în anii 2008 şi 2009, cei trei copii, selecţionaţi din mediul rural, şi-au schimbat destinul în viaţă, devenind ambasadori ai Constanţei şi României la marile întreceri internaţionale. Avem speranţa că la Jocurile Olimpice din 2012 se va alinia la start măcar unul dintre aceşti copii ai Constanţei”, a spus Andrei Szmerjai, directorul LPS “Nicolae Rotaru”.

41 de constănţeni la Cupa României la Kung Fu

Sîmbătă, la Tulcea, va avea loc cea de-a treia ediţie a Cupei României la Kung Fu. Dintre cei 130 de participanţi de la 15 cluburi din ţară, 41 sînt constănţeni, reprezentînd cluburile CSU “Neptun“ Constanţa, CS “W-Maxx“ Mangalia, CS “Shaolin Callatis“ Mangalia, CS “Panda“ Poarta Albă şi CS “Marea Neagră“ Constanţa. Concursul va cuprinde probele de “Taolu Tradiţional“, “Non-Contact Sanda“, “Light-Fighting Sanda“ şi “Sanda“, masculin şi feminin, pentru copii (6-13 ani), mini-cadeţi (14-15 ani), cadeţi (16-17 ani), juniori (18-20 ani) şi seniori (21-34 ani). Această întrecere reprezintă şi ultima verificare înaintea participării la Open-ul Italiei la Kung-Fu, care se va desfăşura în perioada 6-8 noiembrie 2009, la Marina di Carrara.

HC Odorhei, debut cu victorie în Cupa Challenge

Începînd de vineri, HC Odorhei organizează partidele Grupei C din turul al doilea al Cupei Challenge. În primul joc pe care l-a susţinut, HC Odorhei a învins, cu 26-22 (10-12), echipa italiană ASD Albatro Siracusa. În primul meci al turneului: RK Konjuh Zivinice (Bosnia) - Great Dane HC Londra (Anglia) 38-24 (21-13). În formaţia Great Dane evoluează şi trei jucători români: Aurelian Gug, Remus Vugariu şi Radu Miclăuş. În următoarele meciuri, HC Odorhei va întîlni pe Great Dane (sîmbătă, ora 19.00) şi pe Zivinice (duminică, ora 19.00). Dacă va cîştiga turneul, HC Odorhei va juca în turul al treilea al Cupei Challenge cu HC Pelister 08 Bitola (Macedonia), iar dacă se va clasa pe locul secund va întîlni echipa RK Metaloplatika (Serbia). Meciul tur este prevăzut pentru 14-15 noiembrie, iar cel retur pentru 21-22 noiembrie. Alte două echipe masculine româneşti, Ştiinţa Bacău şi CSU Bucovina Suceava, finalista ediţiei trecute, vor intra în competiţie doar din faza optimilor. În turul al doilea al Cupei EHF la handbal masculin, UCM Reşiţa dispută, sîmbătă, de la ora 14.30, pe teren propriu, meciul tur împotriva echipei HCB OKD Karvina (Cehia).

Doar 11 jucătoare pe foaia oficială de joc pentru Rulmentul Braşov

Tehnicianul formaţiei Rulmentul Braşov, Herbert Muller, a declarat că va avea doar 11 jucătoare pe foaia oficială la meciul cu U. Jolidon Cluj, programată sîmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, aceasta fiind ultima partidă rămasă de disputat în cadrul etapei a 4-a a Ligii Naţionale. Jucătoarele pe care Herbert Muller le avea la dispoziţie sînt Munteanu, Gogîrlă, Barbosa, Alexandrescu, Vîrtic, Niculaie, Barcan, Şorodoc, Vălean, Ilie şi Gogoriţă.

Gimnastica românească susţine cel mai important test la CM de la Londra

Primul examen mondial pentru gimnastele antrenate de constănţeanul Nicolae Forminte în acest ciclu olimpic va avea loc săptămîna viitoare la Londra. Oraşul unde se vor desfăşura Jocurile Olimpice din 2012, va găzdui, începînd de marţi, Campionatul Mondial de gimnastică. După cele trei medalii cucerite anul acesta la Campionatele Europene (două de argint şi una de bronz), delegaţia României ţinteşte alte trei medalii şi la Londra. În lipsa Sandrei Izbaşa, accidentată înainte de Campionatele Naţionale de la Buzău, toate speranţele pentru o medalie la feminin se îndreaptă către Ana Porgras, proaspătă campioană naţională la individual compus şi devenită una dintre gimnastele tricolore care poate furniza surpriza. Şansele pentru o medalie sînt legate şi de Ana Maria Tămîrjan, însă aceasta are nevoie de o zi bună, în care problemele de sănătate să nu o deranjeze. La masculin, elevii lui Nicuşor Pascu par hotărîţi şi ei să atace podiumul mondial. Flavius Koczi şi Marian Drăgulescu pot aduce medalii României la această întrecere. Vicecampion european la sărituri, Koczi are mari şanse la o medalie la Londra, în timp ce Marian Drăgulescu, deţinătorul celei mai valoroase sărituri şi revenit din nou la sportul de performanţă, se numără şi el printre favoriţi. La ultima ediţie a CM, România a cucerit patru medalii, trei de argint şi una de bronz.

Dulgheru, în semifinale la Jounieh

Alexandra Dulgheru s-a impus, joi, în faţa slovacei Kristian Kucova, cap de serie nr. 7, cu 6-1, 6-2, în sferturile de finală ale turneului de la Jounieh (Liban), dotat cu premii în valoare de 75.000 de dolari. În semifinale, Dulgheru o va întîlni pe Maria Koraţeva. Dulgheru joacă şi la dublu, unde face pereche cu Masa Zec-Peskiric (Slovacia). Dulgheru şi Zec-Peskiric s-au calificat în semifinale, după ce a trecut, cu 6-1, 6-1, de cuplul slovac Katarina Kachlikova / Lenka Tvarovska. În penultimul act Dulgheru şi Zec-Peskiric vor întîlni perechea Maria Koriaţeva (Ucraina) / Daria Kustova (Belarus). Edina Gallovits a reuşit, la rîndul său, calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Troy (SUA). după ce a învins-o, cu 6-4, 6-0, pe chinezoaica Meng Yuan. În următorul meci, Gallovits o va întîlni pe Alison Riske (SUA). La dublu, perechea Edina Gallovits (România) / Jorgelina Cravero (Argentina) s-a calificat în semifinale, după ce adversarele din sferturi nu s-au prezentat la meci. În penultimul act, Gallovits şi Cravero vor întîlni cuplul Rebecca Marino (Canada) / Laura Siegemund (Germania).

Moroşanu îl va întîlni pe Mighty Mo

Promotorul Eduard Irimia a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă, că lupta dintre Cătălin Moroşanu şi americanul Mighty Mo, programată în Gala “Collizion World Grand Prix” de la Arad, din 24 octombrie, este cel mai tare meci K1 din istoria României. „Moroşanu versus Mighty Mo este un brand la nivel mondial, acest meci va fi urmărit în toată lumea. Moroşanu nu pierde nicio ocazie de a oferi spectacol în ring, este într-o creştere evidentă pe partea tehnică, iar Mighty Mo este un sportiv cu foarte multe meciuri cîştigate în prima repriză”, a spus Irimia. Programul “Collizion World Grand Prix” mai cuprinde următoarele meciuri: Tibor Nagy vs Mounir Zekhrini, Mladen Brestovac vs Koos Wesels, Shamil Abasov vs Kjames Philips, Freddy Kemayo vs Roman Kleibl, Mihăiţă Golescu vs Peter Vondracek, Alexandru Lungu vs Justice Smith şi Raul Cătinaş vs Dzevad Poturak. „La Arad avem o gală care cumulează toate eforturile din ultimii şase ani cu Local Kombat. Este vorba de K1 Collizion World Grand Prix, o ediţie cu cei mai buni sportivi care vor să ajungă în finala K1 de la Praga. Este un Grand Prix mondial, brandul Collizion încearcă să reunească toţi marii promotori din Europa. Gala va fi transmisă în peste 80 de ţări”, a precizat Irimia.

Federaţia Română de Judo şi-a ales noua conducere

Omul de afaceri Eduard Doandeş a fost ales în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Judo, vicepreşedinte a fost desemnat multiplul campion Florin Lascău, iar secretar general a devenit antrenorul de judo Alexandru Chirilă. Practicant de arte marţiale şi fost antrenor la Dinamo Bucureşti, Doandeş a antrenat timp de patru ani două unităţi militare. În perioada 1998-2003 a fost analist la compania Bull din Irlanda, unde a deţinut şi o sală de arte marţiale, după care, din 2004, a intrat pe piaţa imobiliară din Spania, ulterior devenind fondatorul şi CEO (Chief Executive Officer) al fondului R.I. Investment Group. „Vreau să creez o bază materială a judo-ului care să sprijine şi să suporte toată structura. Voi trece pe la fiecare club şi fiecare antrenor, voi sta de vorbă şi cu sportivii, să vedem care sînt problemele şi să identificăm soluţiile pentru remediere”, a spus Doandeş.