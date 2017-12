Meci important pentru tricolorii mici în preliminarii CE 2011

Cu punctaj maxim după primele patru runde, naţionala de tineret a României susţine azi, de la ora 18.30, la Riga, un meci extrem de important în lupta pentru calificarea la turneul final al Campionatului European de fotbal din 2011. Elevii lui Emil Săndoi dau piept cu reprezentativa Letoniei, una dintre contracandidatele la prima poziţie în clasamentul Grupei 1. Tricolorii mici au drept obiectiv cele trei puncte, un eşec scoţîndu-i definitiv pe letoni din lupta pentru calificare. “Letonii au o forţă ofensivă foarte mare, dar noi sîntem lideri şi mergem acolo să cîştigăm”, a declarat mijlocaşul Paul Pîrvulescu. Printre jucătorii convocaţi se numără şi fundaşul Farului, Alexandru Măţel, care va începe însă jocul din postura de rezervă. Echipa probabilă: Lung jr. - Bărboianu, Găman, Cordoş, S. Ilie - Torje, Onicaş, A. Ionescu, Pîrvulescu - L. Ganea, Sburlea. Clasament: 1. România 12p (4j); 2. Rusia 9p (4j); 3. Letonia 6p (4j); 4. Moldova 4p (3j); 5. Insulele Feroe 4p (4j); 6. Andorra 0p (5j).

Naţionala under 19 începe lupta pentru calificarea la CE 2010

Echipa naţională de juniori Under 19, pregătită de Cristian Sava, va participa, în perioada 10-15 octombrie, la jocurile grupei a 6-a a primului tur de calificare al Campionatului European de fotbal U19, ediţia 2009-2010, miniturneul fiind găzduit de Austria. Tricolorii vor disputa trei partide, după următorul program - 10 octombrie: Scoţia - România (la St.Veit an der Glan, ora 16.00) şi Austria - Armenia; 12 octombrie: Armenia - Scoţia şi Austria - România (la St.Veit an der Glan, ora 19.00); 15 octombrie: Scoţia - Austria şi România - Armenia (la Feldkirchen, ora 19.00). Primele două clasate în fiecare dintre cele 13 grupe ale acestui prim tur, împreună cu cele mai bune două echipe de pe locul 3, se vor califica pentru ultima rundă preliminară (Turul de Elită), programată în primăvara anului 2010. Cîştigătoarele celor şapte miniturnee se vor califica pentru turneul final, alături de ţara-gazdă a acestuia, Franţa. În Austria, Cristian Sava va deplasa un lot din care face parte şi mijlocaşul Farului, Cosmin Matei, dar şi fostul atacant al grupării de pe litoral, Denis Alibec, transferat în această vară la Internaţionale Milano: Abraham (Oţelul Galaţi) şi Vîrtopeanu (Piacenza) - portari, Cioranu (Sportul Studenţesc), Mihălăchioaie (FCM Bacău), Bursuc (FCM Bacău), Mladen (AS Roma), Voican (U. Cluj), A. Sava (CS Otopeni) - fundaşi, Chindiriş (UTA), Stoian (AS Roma), C. Matei (FC Farul), Pop (FCM Tg. Mureş), Floruţ (FC Bihor), Şofroni (Ceahlăul Piatra Neamţ) - mijlocaşi, Crăciun (Gaz Metan CFR Craiova), Albu (Steaua Bucureşti), Alibec (Internazionale Milano) şi Ţucudean (UTA) - atacanţi.

Curs de iniţiere pentru arbitri de fotbal

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa organizează curs pentru arbitri de fotbal, începînd cu data de 12 octombrie, pentru fete şi băieţi cu vîrsta minimă de 14 ani. Înscrierile se fac la sediul AJF din strada Ion Bănescu, de luni pînă vineri, între orele 9.00 şi 13.00. Mai multe relaţii la telefoanele 0722/569.339 (Iulian Giuran) şi 0724/230.211 (Daniel Corcescu).

Spectacol la festivitatea de deschidere a CM de fotbal din 2010

Ediţia din 2010 a Cupei Mondiale de fotbal se va deschide cu un spectacol de muzică la care vor participa artişti africani, precum şi cîteva staruri internaţionale, au anunţat organizatorii, la Cannes. Kevin Wall, care a produs seria de concerte “Live Earth” în întreaga lume, lucrează împreună cu FIFA pentru a crea un spectacol pe stadionul din Soweto, pe data de 10 iunie, cu o zi înaintea ceremoniei de deschidere a competiţiei din Africa de Sud. „Va fi unul dintre cele mai mari concerte organizate vreodată în Africa de Sud. Este pentru prima dată cînd vom face ceva pentru Africa şi un număr mare de artişti internaţionali şi-au manifestat intenţia de a participa”, a declarat Wall în cadrul unei conferinţe de presă. În cadrul spectacolului vor apărea şi mari jucători de fotbal, au anunţat organizatorii. Pentru acest spectacol vor fi puse în vînzare 50.000 de bilete, iar show-ul va fi televizat în 192 de ţări.

FIFA vrea eliminare temporară pentru simulări

Conform vicepreşedintelui Jack Warner, FIFA va propune ca fotbaliştii care simulează să primească eliminări temporare de zece minute. „FIFA trebuie să fie mult mai severă. Spectatorii plătesc bani pe bilete pentru a vedea meciuri de fotbal, nu show-uri de comedianţi”, a explicat Warner.

Van Damme ratează meciurile cu FC Timişoara

Fundaşul lui Anderlecht Bruxelles, Jelle Van Damme, nu va avea drept de joc în meciurile cu FC Timişoara, din Grupa A a Ligii Europei, din cauza cartonaşului roşu pe care l-a încasat în partida cu Ajax Amsterdam, din runda trecută a competiţiei. Comisia de Disciplină din cadrul UEFA l-a sancţionat pe internaţionalul belgian cu două etape de suspendare ca urmare a faptului că şi-a bruscat un adversar. Oficialii grupării din Bruxelles au precizat că nu vor face apel împotriva deciziei. Pe lîngă Van Damme, belgienii nu vor conta pentru primul meci nici pe aportul lui Kouyate, Polak, Diandy şi Vasilewski.

Grafite a donat 10.000 de euro unei fundaţii caritabile

Atacantul brazilian al lui VfL Wolfsburg, Grafite, i-a oferit scuzele sale antrenorului Armin Veh, pe care l-a criticat după ce a fost înlocuit prematur în meciul de campionat cu Bochum, şi a donat suma de 10.000 de euro unei asociaţii de binefacere. „Grafite a venit la mine şi mi-a spus că regretă afirmaţiile sale. Pentru mine, această problemă aparţine trecutului şi nu vor exista niciun fel de repercusiuni asupra relaţiei dintre noi. În plus, am decis să nu recurgem la nicio sancţiune financiară”, a spus tehnicianul campioanei en-titre din Bundesliga. Golgeterul sezonului trecut s-a oferit să doneze suma de 10.000 de euro unei fundaţii care se ocupă de copiii aflaţi în dificultate. „Prefer ca banii să ajungă într-un loc unde este mare nevoie de ei, decît în bugentul clubului. Pînă la urmă, conflictul nostru a avut şi partea sa bună”, a mai spus Veh.

Oraşul Munchen şi-a anunţat oficial candidatura pentru JO de iarnă din 2018

Oraşul Munchen, capitala landului german Bavaria, şi-a anunţat oficial candidatura pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2018, a anunţat Comitetul Olimpic German (DOSB). “Munchen este oficial în cursa pentru organizarea Jocurilor Olimpice din 2018”, a declarat preşedintele DOSB, Thomas Bach, care este şi vicepreşedinte al Comitetului Internaţional Olimpic. Munchen a găzduit Jocurile Olimpice de vară din 1972 şi va concura pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2018 cu Pyeongchang (Coreea de Sud) şi Annecy (Franţa), care şi-au declarat intenţia de a-şi depune candidatura înainte de data limită - 15 octombrie. CIO va anunţa oraşul gazdă al competiţiei respective pe 6 iulie 2011, la Durban, în Africa de Sud. În 2010, Jocurile Olimpice de iarnă vor avea loc la Vancouver (Canada), iar ediţia din 2014 se va desfăşura la Soci (Rusia).

Un prinţ şi mai mulţi foşti campioni olimpici participă la “World Masters Games”

Un prinţ şi mai mulţi foşti campioni olimpici se numără printre cei peste 28.000 de participanţi la cea de-a 7-a ediţie a “World Masters Games”, competiţie destinată sportivilor de toate vîrstele şi care va începe, sîmbătă, la Sydney. Cei mai mulţi dintre participanţii la competiţie sînt australieni, dar în cele 28 de discipline sportive vor concura şi 8.000 de sportivi veniţi din 95 de ţări. Peste 200 din concurenţi au participat în trecut cel puţin o dată la Jocurile Olimpice. Printre participanţii de la World Masters Games se numără mai mulţi cîştigători ai aurului olimpic - Juan Carlos Holgado (tir cu arcul, 1992), Mihail Ivanov Sergei Kotenko (polo, 1980), Kent Mitchell (canotaj, 1964), Mario Von Appen (kaiac-canoe, 1992) -, dar şi prinţul moştenitor Frederik al Danemarcei, care va concura în proba de yachting. Cel mai tînăr participant la competiţia de la Sydney este înotătorul canadian Facundo Chernikoff (24 de ani), iar cel mai în vîrstă este australianul Reg Trewin (petanque, 101 ani). La 100 de ani, australianca Ruth Frith este cea mai în vîrstă dintre concurente, ea urmînd să participe la probele de aruncare a ciocanului, aruncarea discului şi aruncarea suliţei.

Brazilianca Mariana Ohata, suspendată şase ani pentru dopaj

Atleta braziliană Mariana Ohata a fost suspendată pe o perioadă de şase ani după ce a fost depistată pozitiv cu furosemid, a anunţat, ieri, Uniunea Internaţională de Triatlon (UTI). Suspendarea sportivei care a participat la Jocurile Olimpice din 2004 şi din 2008 este valabilă începînd cu 2 octombrie. Ohata are 30 de ani şi în timpul unui concurs în Iowa (SUA) a fost depistată pozitiv cu furosemid, substanţă care e folosită pentru mascarea produselor dopante. Sportiva este deja la a doua sancţiune de acest fel, după ce a mai fost suspendată în 2002 de Federaţia de Atletism din Brazilia.