Echipele României au debutat cu victorii la CE de la Stuttgart

Duminică, la Stuttgart (Germania), a debutat o nouă ediţie a Campionatelor Europene de tenis de masă pentru senioare şi seniori, întrecere ce se va desfăşura pînă pe 20 septembrie. Proba pe echipe a fost cea care a deschis competiţia, ambele echipe ale României (feminină şi masculină) reuşind să debuteze cu cîte o victorie. La feminin, echipa tricoloră (Elizabeta Samara, Daniela Dodean, Andreea Dospina) a învins în prima partidă din cadrul Grupei D a Championships Division pe Franţa, scor 3-1. Rezultatele întîlnirii au fost: Daniela Dodean – Yi Fang Xian 3-0; Elizabeta Samara – Carole Grundisch 3-1, Andreea Dospina – Audrey Mattenet 2-3; Daniela Dodean - Carole Grundisch 3-2. În schimb, prima întîlnire a băieţilor în cadrul Grupei B a Championships Division a fost una pe muchie de cuţit. Andrei Filimon, Constantin Cioti, Adrian Crişan şi Adrian Dodean au trecut cu 3-2 de Slovenia, punctul cîştigător fiind adus de Filimon. Rezultatul întîlnirii a fost: Andrei Filimon – Bojan Tokic 1-3; Adrian Crişan – Mitja Horvat 3-0; Constantin Cioti – Sas Lasan; Adrian Crişan – Bojan Tokic 1-3; Andrei Filimon – Mitja Horvat 3-2. Aseară, reprezentativa feminină a întîlnit în cadrul celei de-a doua partide a grupei pe Spania, în timp ce băieţi au dat piept cu Belarus. Faza grupelor se va încheia astăzi, ultimele partide pentru echipele noastre fiind: fete – ora 15.00 – România – Rusia; băieţi – ora 12.00 – România – Serbia. Primele două echipe clasate în fiecare grupă se califică direct în sferturi.

CSU Tg. Mureş s-a calificat în Final Four-ul Ligii Balcanice

Echipa de volei feminin CSU Târgu Mureş s-a calificat, duminică, în Final Four-ul Ligii Balcanice, după ce a obţinut a treia victorie în cadrul grupei A, pe care a găzduit-o la finalul acestei săptămîni. Formaţia antrenată de Valerjan Luka a trecut pe rînd de Aris Salonic (Grecia), cu 3-1, de OK Tuzla (Bosnia), cu 3-0, şi de Rudar Plevlja (Muntenegru), cu 3-0. Echipa bosniacă OK Tuzla va organiza turneul Final Four, avînd asigurată calificarea în ultima fază a Ligii Balcanice, în care se vor mai califica primele două clasate din grupa B. Înaintea partidelor de duminică, pe primul loc al grupei B se afla formaţia VC Klek (Serbia) şi Beşiktaş (Turcia). Meciurile din turneul Final Fou vor avea loc la Tuzla, în 19 şi 20 septembrie. Competiţia similară la masculin va avea o grupă (B) găzduită de U. Cluj, între 18-20 septembrie, adversare pentru primele două locuri fiind formaţiile Teuta Durres (Albania), Partizan Belgrad (Serbia) şi Fenerbahce Istanbul (Turcia). Turneul Final Four la masculin va avea loc la Salonic, în 26 şi 27 septembrie.

Perechea Bogdan/Lertcheewakarn s-a calificat în finală la US Open

Perechea Elena Bogdan/Noppawan Lertcheewakarn (România/Thailanda), cap de serie numărul 3, s-a calificat în finala probei de dublu junioare de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Bogdan şi Lertcheewakarn au învins, în semifinale, cu scorul de 6-4, 6-1, perechea slovacă Jana Cepelova/Chantal Skamlova. În finală, Elena şi Noppawan vor întîlni perechea Valeria Solovieva/Maryna Zanevska (Rusia/Ucraina).

Alexandra Dulgheru a ratat calificarea în semifinale la Biella

Jucătoarea de tenis Alexandra Dulgheru, cap de serie numărul 1, a ratat, sîmbătă, calificarea în semifinalele turneului de la Biella, dotat cu premii în valoare totală de 100.000 de dolari. Alexandra Dulgheru a fost învinsă în sferturile de finală, cu scorul de 6-3, 6-7(2), 6-2, de sportiva canadiană Sharon Fichman.

Bogdan Apostu va depune plîngere la FIFA împotriva israelienilor de la Bnei Sakhnin

Fostul atacant al Farului, Bogdan Apostu, a declarat că va depune plîngere la FIFA, dacă actualul său club, Bnei Sakhnin, nu îi va rezolva problema privind viza pentru Israel. “Dacă în două săptămîni nu mi se va rezolva problema cu viza de muncă îi voi acţiona la FIFA şi voi cere despăgubiri în valoare de 100.000 de euro, plus cele două salarii restante. Nu este posibil să se întîmple aşa ceva, la nivelul acesta, şi cineva va trebui să plătească. Este responsabilitatea lor sută la sută, sînt vinovaţi în totalitate. Nu mai vreau să revin în Israel, vreau să devin jucător liber cît mai repede şi sînt sigur că voi avea cîştig de cauză”, a mărturisit jucătorul, care este şi proaspăt tătic, soţia sa aducînd pe lume un băieţel pe numele Patrick Alexandru. Apostu a fost reţinut, în luna august, de Poliţia de Frontieră pe motiv că nu a avut viză de muncă pentru Israel. “M-au arestat 24 de ore ca pe ultimul criminal. Aşa ceva nu am păţit în viaţa mea”, a declarat atunci fotbalistul care în ultimul an şi jumătate a marcat 17 goluri, în prima ligă din Ungaria şi din Israel.

ANAF verifică toate la cluburile de fotbal din Liga I şi Liga a II-a

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a programat inspecţii fiscale la 62 de societăţi care deţin cluburile de fotbal din Liga I şi Liga a II-a, acţiuni în curs de desfăşurare sau care urmează să înceapă. Potrivit ANAF, verificările vizează toate cele 54 de cluburi de fotbal din Liga I şi Liga a II-a, la unele dintre acestea fiind înregistrate mai multe societăţi comerciale. La unele cluburi controalele vor începe mai tîrziu, întrucît au fost situaţii în care s-a aprobat amînarea începerii inspecţiei fiscale.

Internaţionalul Mihai Roman are ruptură musculară şi va lipsi cel puţin o lună de pe gazon

Internaţionalul lui FC Braşov, Mihai Roman, va lipsi aproximativ o lună şi o săptămînă de pe teren, fiind diagnosticat cu ruptură musculară la piciorul stîng, în urma accidentării suferite în partida cu Ceahlăul, a declarat medicul braşovenilor, Gheorghe Popa. “Roman a suferit o ruptură la piciorul stîng, dar şi o leziune. Timp de o săptămînă nu va face nimic, după care va efectua diferite manevre de recuperare, iar în aproximativ o lună şi o săptămînă va reveni la antrenamente alături de restul băieţilor”, a spus Popa. Mijlocaşul în vîrstă de 25 de ani a intrat pe teren în minutul 61 al partidei cu Ceahlăul, disputată vineri seara, şi a fost înlocuit zece minute mai tîrziu după ce a călcat greşit şi a acuzat dureri puternice.

Lovin s-a accidentat grav şi va fi indisponibil cel puţin şase luni

Mijlocaşul Florin Lovin, achiziţionat de TSV 1860 Munchen pe 20 iulie, a suferit o ruptură de ligamente la genunchiul stîng şi va fi indisponibil cel puţin şase luni. Potrivit site-ului oficial al clubului din liga secundă germană, Lovin are ruptură a ligamentului încrucişat anterior şi a ligamentului colateral median, faza petrecîndu-se în minutul 6 al partidei de sîmbătă, cu SpVgg Greuther Fuerth, scor 3-1. „Este foarte greu pentru jucător. Florin Lovin era important în jocul nostru, accidentarea lui constituie o pierdere grea pentru noi”, a declarat antrenorul Ewald Lienen.

Daniela Şopterean, multiplă campioană naţională la popice, a încetat din viaţă

Federaţia Română de Popice-Bowling a anunţat sîmbătă că multipla campioană naţională Daniela Şopterean, care a fost căpitanul reprezentativei feminine de popice, a încetat din viaţă. Şopterean, care avea 35 de ani, suferea de cancer. Ea a murit în noaptea de vineri spre sîmbătă şi va fi înmormîntată astăzi, în localitatea Sîncrai de lîngă Tîrgu Mureş. Daniela Şopterean a cîştigat, de-a lungul carierei, mai multe titluri naţionale, mondiale şi europene. Fosta componentă a campioanei României, Electromureş Romgaz Tg. Mureş, a cîştigat şi Cupa Mondială şi Liga Campionilor Europeni.