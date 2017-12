Începe faza a doua a Campionatelor Europene de volei masculin

După o zi de odihnă, în Campionatul European de volei masculin din Turcia sînt programate astăzi primele partide contînd pentru cele două grupe semifinale. Prima fază a competiţiei s-a încheiat fără mari surprize, poate cu excepţia eliminării echipei Turciei, ţara organizatoare. Iată programul de astăzi (în paranteză este indicat punctajul cu care porneşte la drum fiecare echipă): la Izmir (Grupa E), ora 15.00: Germania (2p) - Grecia (4p); ora 17.30: Polonia (4p) - Spania (3p); ora 20.00: Franţa (3p) - Slovacia (2p); la Istanbul (Grupa F), ora 15.00: Rusia (4p) - Serbia (3p); ora 17.30: Olanda (3p) - Italia (2p); ora 20.00: Bulgaria (4p) - Finlanda (2p).

Un fotbalist ceh a murit după o criză cardiacă în timpul unui meci

Un fotbalist amator ceh a murit după ce a făcut o criză cardiacă în timpul unui meci, la cîteva minute după ce a marcat un autogol. Michal Jezek, în vîrstă de 31 de ani, era fundaş la o echipă de amatori dintr-o ligă regională. Conform unui jucător prezent la meci, Jezek a marcat un autogol, iar apoi s-a prăbuşit pe teren ca şi cum s-ar fi enervat. Medicii au anunţat că jucătorul a fost declarat mort după ce s-a încercat resuscitatea lui timp de o oră.

Kim Clijsters a eliminat-o pe Venus Williams în optimi la US Open

Jucătoarea belgiană de tenis Kim Clijsters, beneficiara unui wild-card, a eliminat-o pe americanca Venus Williams, cap de serie numărul 3, scor 6-0, 0-6, 6-4, în optimi la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. La 26 de ani, fostul număr 1 mondial, cîştigătoare a unui singur titlu de Grand Slam la New York în 2005, Kim Cljisters a revenit în competiţie după mai mult de doi ani, timp în care a devenit mamă. Tot pe tabloul feminin, italianca Flavia Pennetta, numărul 10, a eliminat-o pe rusoaica Vera Zvonareva, favorita numărul 7, cu scorul de 3-6, 7-6 (8/6), 6-0.

Ghana s-a calificat la CM 2010

Reprezentativa Ghanei s-a calificat la Campionatul Mondial de fotbal din 2010, după ce a cîştigat cu 2-0, la Accra, în faţa Sudanului, prin golurile lui Sulley Muntari (14) şi Michael Essien (53). Ghanezii au profitat de remiza dintre Mali şi Benin, scor 1-1, înregistrată tot duminică în grupa D a preliminariilor din zona Africii, şi cu 12 puncte nu mai pot fi ajunşi de Mali, care are cinci puncte, cu două etape rămase de jucat. Ghana este prima naţiune africană calificată la turneul final din Africa de Sud, după cea gazdă, şi va participa pentru a doua la CM, la patru ani după prezenţa în Germania.

Clubul scoţian Saint Mirren a fost scos la vînzare

Preşedintele formaţiei scoţiene de primă ligă St. Mirren, Stewart Gilmour, a anunţat că gruparea este de vînzare, după ce el a decis să se retragă din acţionariat. Gilmour şi vicepreşedintele George Campbell, alături de alţi membri ai Consiliului de Administraţie, vor să-şi vîndă cele 98.000 de acţiuni pe care le deţin la club. „Gruparea are nevoie de un impuls financiar şi de o nouă energie”, a spus Gilmour. El a explicat că obiectivul clubului în ultimul an a fost să achite toate datoriile pe care le avea. „Am sacrificat o mare parte din viaţă către St. Mirren, am muncit mulţi ani pentru binele echipei, dar mai durează mult pînă cînd vom reuşi să depăşim criza. Clubul este acum unul dintre puţinele din ţară în care există stabilitate financiară. Cred că este momentul ca noi să plecăm. Nu vom accepta neapărat cea mai mare ofertă. Trebuie să fim siguri că viitorul proprietar va fi aproape de St. Mirren şi clubul va avea de cîştigat. Sperăm ca tranzacţia să se finalizeze pînă în ianuarie 2010”, a explicat Gilmour. Clubul scoţian s-a fondat în 1877, iar Gilmour a ocupat funcţia de preşedinte din 1997.

Liuzzi îl va înlocui pe Fisichella la Force India

Pilotul italian Vitantonio Liuzzi îl va înlocui pe Giancarlo Fisichella, plecat la Ferrari, la echipa de Formula 1 Force India. Liuzzi a intrat în Formula 1 ca al treilea pilot la Red Bull Racing, în 2005, reuşind să dispute patru Grand Prix-uri. El a devenit pilot titular în 2006 şi 2007, la Toro Rosso, şi a disputat 35 de curse cu această echipă. Pilot de rezervă la Force India, Liuzzi revine chiar la Grand Prix-ul Italiei, de la finalul săptămînii, şi va pilota pînă la sfîrşitul sezonului alături de Adrian Sutil. Ferrari a anunţat pe 3 septembrie că Luca Badoer va fi înlocuit pînă la finalul acestui sezon de Giancarlo Fisichella, după ce evoluţiile sale au fost dezamăgitoare, el trecînd linia de sosire ultimul în ambele curse la care a participat, Marele Premiu al Europei de la Valencia şi Marele Premiu al Belgiei.