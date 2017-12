Prima victorie pentru Săgeata, primul eşec pentru Delta

Premiere pentru cele două echipe tulcene din Liga a II-a la fotbal. Dacă Delta Tulcea a pierdut surprinzător pe teren propriu, după trei victorii consecutive în etapele precedente, Săgeata Stejaru a reuşit prima victorie în eşalonul secund din istoria clubului! Victoria Brăneşti a cîştigat la Botoşani şi rămîne singura echipă din Liga a II-a cu punctaj maxim. Rezultate înregistrate în etapa a patra: SERIA ÎNTÎI: Delta Tulcea - Tricolorul Breaza 0-1; Sportul Studenţesc - FC Snagov 5-2; Săgeata Stejaru - CSM Rîmnicu Sărat 2-0; FCM Bacău - Gloria Buzău 2-3; Cetate Suceava - Concordia Chiajna 0-0; FC Botoşani - Victoria Brăneşti 0-2; Dunărea Galaţi - Steaua II Bucureşti 0-0. Partidele Farul Constanţa - Petrolul Ploieşti şi Dinamo II Bucureşti - Dunărea Giurgiu au fost amînate. Clasament: 1. Brăneşti 12p, 2. Chiajna 10p, 3. Tulcea 9p. SERIA A II-A: FC Argeş - Minerul Lupeni 2-0; Drobeta Turnu Severin - CS Otopeni 2-3; Arieşul Turda - FC Bihor 2-3; Mureşul Deva - FC Baia Mare 2-1; Universitatea Cluj - CFR Timişoara 3-0; Jiul Petroşani - Silvania Şimleul Silvaniei 4-2; FCM Tîrgu Mureş - Gaz Metan CFR Craiova 1-0; UTA - Fortuna Covaci 2-1; CSM Rîmnicu Vîlcea - Dacia Mioveni 1-2. Clasament: 1. UTA 10p, 2. Jiul 10p, 3. Cluj 10p.

Echipa Greciei, revelaţia Europenelor de volei masculin

La Campionatul European de volei masculin din Turcia, ieri s-a încheiat faza grupelor, moment în care ultimele clasate din cele patru grupe au fost eliminate. Este vorba despre Turcia, Estonia, Slovenia şi Cehia, celelalte 12 formaţii continuînd lupta pentru medalii în grupele semifinale, rezultatele anterioare fiind păstrate. Din grupa E vor face parte Polonia, Franţa, Germania, Grecia, Slovacia şi Spania, iar în Grupa F vor juca Rusia, Olanda, Finlanda, Serbia, Bulgaria şi Italia. Iată ultimele rezultate din grupe: Franţa - Germania 3-1 (21-25, 25-14, 25-20, 25-23); Polonia - Turcia 3-0 (25-23, 25-18, 25-17); Franţa - Turcia 3-0 (25-16, 25-21, 25-23); Rusia - Olanda 3-2 (25-23, 25-22, 21-25, 23-25, 15-10); Finlanda - Estonia 3-0 (25-18, 25-22, 25-21); Rusia - Finlanda 3-0 (25-12, 25-14, 25-17); Slovacia - Slovenia 3-0 (25-20, 25-21, 30-28); Grecia - Slovacia 3-2 (19-25, 30-28, 25-23, 21-25, 15-12); Grecia - Slovenia 3-1 (34-32, 26-24, 23-25, 25-21); Serbia - Cehia 3-0 (25-22, 26-24, 25-14); Italia - Cehia 3-0 (25-12, 28-26, 25-20); Serbia - Italia 3-1 (25-23, 19-25, 25-12, 25-21).

Naţionala de tineret a României rămîne lider în Grupa 1 a preliminariilor CE 2011

Reprezentativa de tineret a Rusiei s-a impus sîmbătă, cu 4-0, în deplasare, în partida cu echipa similară a Letoniei, din Grupa 1 a preliminariilor Campionatului European din 2011, în care lider este România. Golurile ruşilor, principalii adversari ai “tricolorilor” la calificarea în play-off, au fost înscrise de Kazura 17-aut., Yakovlev 28, Ryjov 48 şi Gorbatenko 54. În celălalt meci din grupă, Feroe a remizat, 1-1, pe teren propriu, cu Moldova. Oaspeţii au deschis scorul prin Sidorenko 24, însă nordicii au revenit prin Jacobsen 36. Echipa naţională a României, pregătită de Emil Săndoi, rămîne lider, cu 9 puncte din tot atîtea posibile, iar mîine, de la ora 20.00, pe stadionul “Ion Oblemenco” din Craiova, va da piept cu reprezentativa Moldovei. Clasament: 1. România 9p (8-0), 2. Rusia 6p (8-1), 3. Moldova 4p (2-1), 4. Feroe 4p (2-5), 5. Letonia 3p (4-5), 6. Andorra 0p (0-12).

Chelsea poate fi judecată din nou de FIFA, după ce a transferat un jucător de 11 ani

Grupare Chelsea Londra riscă să fie judecată din nou de FIFA, dacă formaţia franceză ASPTT Marseille va face plîngere, deoarece echipa londoneză l-a transferat în luna octombrie a anului trecut pe Jeremy Boga, care avea 11 ani. Gruparea britanică a fost sancţionată acum cîteva zile de către FIFA prin interzicerea efectuării de transferuri pînă în ianuarie 2011. Preşedintele clubului din Marseille, Robert Caturegli, susţine că echipa din Premier League a realizat transferul după ce i-a cazat la hotel şi le-a pus la dispoziţie o maşină părinţilor copilului. El afirmă că de Boga erau interesate echipe precum Lyon, Marseille sau Bordeaux, dar tatăl jucătorului, care era divorţat şi mutat în Londra, a contactat clubul britanic. Chelsea a considerat că nu încalcă regulamentele în vigoare, deoarece jucătorul avea sub 12 ani şi nu avea nevoie de acceptul grupării franceze. “Jucătorul era foarte talentat şi multe echipe erau interesate de el. Chelsea a găsit o soluţie şi a luat în Anglia toată familia, pe mama lui şi pe cei doi fraţi. Mama a primit o maşină să îi ducă pe copii la şcoală sau unde avea nevoie. El era în grupa noastră de copii sub 12 ani. Nu avea contract şi am crezut că nu ne putem adresa FIFA. Sînt sigur că oficialii lui Chelsea nu au încercat să reunească familia din motive sentimentale. Sîntem prizonierii marilor cluburi”, a spus Caturegli. ASPTT va solicita asistenţa unei echipe de avocaţi pentru a afla dacă transferul nu încalcă Articolul 19 din regulamentul FIFA referitor la minori. Acesta prevede că un jucător se poate transfera în altă ţară doar dacă are peste 18 ani sau dacă familia lui se mută în respectiva ţară, dar din motive care nu au legătură cu fotbalul.

Dwight Yorke şi-a anunţat retragerea din activitate

Atacantul Dwight Yorke, din Trinidad-Tobago, fost component al echipei Manchester United, şi-a anunţat retragerea din activitatea de fotbalist. Yorke a cîştigat cu Manchester United, la care a evoluat în perioada 1998-2002, Liga Campionilor (1999) şi de trei ori campionatul Angliei (1999, 2000, 2001). Fostul fotbalist, în vîrstă de 37 de ani, a fost căpitanul naţionalei din Trinidad-Tobago la Cupa Mondială din 2006. “Este momentul să mă retrag. Deşi sînt încă în formă, nu întineresc. Am jucat alături de cei mai mari fotbalişti din istoria Premier League - Roy Keane, Paul Scholes, Ryan Giggs, David Beckham, Peter Schmeichel - şi sub conducerea tehnică a celui mai mare antrenor, Alex Ferguson”, a declarat Yorke, care a evoluat ultima dată la Sunderland, pînă la finalul sezonului trecut. Dwight Yorke a precizat că ar vrea să rămînă în fotbal. “Dorinţa mea este să folosesc ceea ce am învăţat jucînd pentru a antrena şi a ajunge într-o bună zi la conducerea tehnică a unei echipe engleze”, a adăugat el. Yorke şi-a petrecut o mare parte a carierei în Anglia, el evoluînd la Aston Villa, Manchester United, Blackburn, Birmingham şi Sunderland.

Brazilia este a şaptea formaţie calificată la CM 2010

Naţionala Braziliei a cîştigat sîmbătă pe terenul marii rivale, Argentina, şi a devenit prima naţiune din America de Sud care şi-a asigurat calificarea la turneul final al CM de fotbal din 2010. Brazilia are 10 puncte mai mult decît Columbia, ocupanta locului 5, şi nu mai poate fi ajunsă în cele trei etape rămase de disputat. Scorul meciului de la Rosario a fost 3-1, Brazilia punctînd prin Luisao (24) şi Luis Fabiano (30, 67), iar gazdele prin Datolo (65). În celelalte meciuri din zona Amsud s-au înregistrat rezultatele: Peru - Uruguay 1-0; Columbia - Ecuador 2-0; Paraguay - Bolivia 1-0; Chile - Venezuela 2-2. În clasament, Brazilia are 30p şi este urmată de Chile şi Paraguay, cîte 27p, Argentina 22p, Columbia şi Ecuador, cîte 20p. Primele patru clasate se califică la turneul final, iar ocupanta locului 5 joacă baraj cu locul 4 din Zona CONCACAF.

Bernd Schneider, omagiat la retragere

Federaţia Germană de Fotbal a organizat sîmbătă, la Leverkusen, înainte de meciul amical dintre naţionalele Germaniei şi Africii de Sud, scor 2-0, o ceremonie în onoarea fostului internaţional Bernd Schneider, retras din activitate în luna iunie. Schneider, selecţionat de 81 de ori în naţionala Germaniei, a primit un buchet de flori şi cadouri din partea responsabililor federaţiei germane şi din partea fostului său coechipier, Michael Ballack. Bernd Schneider (35 de ani), finalist cu Germania la CM 2002, a anunţat la sfîrşitul lunii iunie că se retrage din activitate din cauza unor probleme medicale. El este în prezent angajat al clubului Bayer Leverkusen, în cadrul departamentului de scouting, dar va colabora şi cu federaţia germană şi va fi consilier la clubul Jena (liga a III-a).

Hirvonen a cîştigat Raliul Australiei, după ce Loeb a fost penalizat!

Pilotul francez Sebastien Loeb (Citroen C4) s-a clasat primul în Raliul Australiei, a zecea etapă a Campionatului Mondial de raliuri, cursă încheiată duminică la Kingscliff. Loeb a fost urmat de finlandezul Mikko Hirvonen (Ford Focus) şi de spaniolul Dani Sordo (Citroen C4). Clasamentul final a fost însă modificat de conducerea cursei, cele trei maşini Citroen C4, pilotate de Sebastien Loeb, Dani Sordo şi Sebastien Ogier, locul 4, fiind penalizate cîte un minut de către comisarii tehnici ai FIA din cauza unei nereguli, care ar fi oferit un avantaj în comportamentul maşinii. Astfel, Hirvonen a cîştigat în Australia şi conduce în clasamentul general, avînd cinci puncte mai mult decît Loeb cu două etape înainte de final, Raliul Catalunyei şi Raliul Marii Britanii.