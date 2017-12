Formaţiile româneşti ar putea fi excluse din Cupele Europene la fotbal

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a fost amendată, ieri, cu 200.000 de euro, deoarece cinci dintre cluburile care au participat în ediţia 2008-2009 a Cupelor Europene, Steaua în Liga Campionilor, Rapid, Dinamo, FC Timişoara şi Unirea Urziceni, în Cupa UEFA, nu au îndeplinit criteriile de licenţiere. Doar CFR Cluj a avut un dosar perfect. Aceasta este cea mai mare amendă primită vreodată de FRF din partea forului european! UEFA a anunţat că echipele româneşti nu au îndeplinit în totalitate criteriile financiare. Astfel, Unirea Urziceni, FC Timişoara, Dinamo Bucureşti, CFR Cluj, FC Vaslui şi Steaua riscă excluderea din viitoarea ediţie a competiţiilor europene! Preşedintele FRF, Mircea Sandu, a declarat, ieri, că a solicitat ca procesul de licenţiere pentru echipele româneşti calificate în cupele europene să fie făcut de UEFA în următorii trei ani, şi nu de Direcţia de Licenţe şi Afiliere din cadrul Federaţiei, cum s-a întîmplat pînă în prezent.

CSO Ovidiu joacă astăzi ultimul meci al sezonului

Echipa CSO Ovidiu va susţine astăzi, de la ora 18.00, la Buzău, ultimul meci oficial al sezonului. Formaţia antrenată de Cătălin Anghel va întîlni Oţelul II Galaţi în cadrul turneului de baraj pentru promovarea în Liga a II-a la fotbal. Este un meci de vacanţă pentru ambele echipe, deoarece din această grupă Tricolorul Breaza şi-a asigurat deja promovarea, cîştigînd anterior în faţa celor două adversare de azi.

Oil Terminal încearcă să promoveze în Liga a III-a

Astăzi, la Călăraşi, cu începere de la ora 17.30, este programat meciul dintre Oil Terminal Constanţa şi Abatorul Slobozia, contînd ca baraj de promovare în Liga a III-a la fotbal. Cîştigătoare a Ligii a IV-a constănţene, echipa antrenată de Dumitru Sărăcin speră să devină a patra formaţie constănţeană care cîştigă acest baraj în tot atîţia ani! În precedentele meciuri s-au înregistrat următoarele rezultate: CSO Ovidiu - Razim Jurilovca 2-0 - în 2006, CSM Medgidia - Rapid Gălăţui 2-0 - în 2007, CS Eforie - CS Corbeanca 5-3, după lovituri de departajare - în 2008. „Nu ne aşteaptă un meci uşor, pentru că echipa din Slobozia are mulţi jucători cu experienţă, obişnuiţi cu meciurile de baraj şi care au mai jucat în Liga a III-a. Oricum, cel mai important adversar se anunţă, pentru ambele echipe, canicula. Am jucat la Călăraşi săptămîna trecută şi a fost foarte cald, iar miercuri se anunţă cam aceeaşi vreme”, spune Dumitru Sărăcin, care va alcătui echipa din lotul de 18 jucători deplasat la Călăraşi: Al. Sărăcin şi Resmeriţă - portari; Cristache, I. Ilie, Grigorie, David, Roman, Ghiţă, Bădică, M. Nicolae, Bîrgău, C. Tănase, Ciocănel, George Chelariu, Costache, Şişu, Buciumeaţă şi Mujdei - jucători de cîmp.

Mangalia, gazda unui spectaculos turneu de fotbal pe plajă

În perioada 17-21 iunie, pe plaja din Mangalia va avea loc cea de-a cincea ediţie a turneului de fotbal “Războiul Stelelor”. Vor participa zece formaţii, acestea fiind repartizate în două grupe - Grupa 1: Dinamo, FC Argeş, Steaua, FC Timişoara, Sportul Studenţesc; Grupa 2: Unirea Urziceni, Artiştii, Rechinii Constanţa, Delfinii Mangalia, Bancherii. Astăzi vor avea loc primele trei partide - ora 17.00: Dinamo - Sportul; ora 17.45: Urziceni - Artiştii; ora 18.30: Steaua - Timişoara. Spectatorii prezenţi vor putea admira actuali şi foşti fotbalişti: Andraşi, Liţă Dumitru, Lucian Bălan, Hrib, Damian Militaru, Fane Nanu - la Steaua; Augustin, Orac, Dragnea, Mohora, Ionel Ganea, Iftodi, Sebastian Moga, Tîlvan, Tene, Ciobotariu - la Dinamo; Florin Bătrînu, Rotariu, Marcel Băban, Sandu Boc - la FC Timişoara; Adrian Oprişan, Cezar Zamfir, Ferfelea, Curelea, Motroc - la Sportul Studenţesc. În formaţia artiştilor se vor regăsi Kamara şi Andrei Ştefănescu (Alb şi Negru), Adrian Enache şi Aurelian Temişan. “În fiecare vară acest turneu a strîns numeroşi participanţi dintre celebrităţile româneşti. Şi anul acesta ne bucurăm de prezenţa multor personalităţi din lumea sportului şi a show-bussines-ului românesc şi sperăm să atragem cîţi mai mulţi spectatori, deoarece sîntem convinşi că va fi o competiţie de calitate”, a declarat primarul municipiului Mangalia, Mihai Claudiu Tusac. Semifinalele sînt programate sîmbătă, de la ora 17.00, în timp ce finala se va juca pe plaja din Mangalia duminică, de la ora 11.00.

Rămîne Cornel Penescu în arest?

Curtea de Apel Piteşti judecă azi recursul depus de avocaţii finanţatorului FC Argeş, Cornel Penescu, după ce instanţa a respins cererea acestuia de punere în libertate sub control judiciar. Tribunalul Argeş a respins, vineri, o nouă cerere de eliberare sub control judiciar depusă de avocaţii lui Penescu, astfel încît acesta a rămas în arest. Tot vineri, Cornel Penescu a fost dus şi la DNA Piteşti, unde a stat aproximativ două ore. “Mi-a fost prezentat materialul de urmărire penală”, a spus Penescu la ieşirea din sediul DNA. În aceeaşi zi, procurorii DNA Piteşti i-au audiat pe Cristian Mincă, preşedintele clubului FC Argeş, Gheorghiţă Pieca, administratorul firmei PIC şi al FC Argeş, dar şi pe fostul şef al OPC Argeş, Cristian Libertatu.

Cupa României la futsal a ajuns la Tg. Mureş

Echipa City’Us II Tg. Mureş a cîştigat, luni seară, în Sala Sporturilor din Braşov, pentru al doilea an consecutiv, Cupa României la futsal, după ce a învins formaţia CIP Deva, cu scorul de 4-3. Pentru mureşeni au înscris Nuno Miguel, în min. 12 şi 32, şi Paulo Faria, în min. 16 şi 23. La finalul jocului, atît jucătorii, cît şi antrenorii au dedicat victoria fostului preşedinte al clubului, Ştefan Kiss, care a decedat recent.

Un meci al lui Terek Groznîi, bănuit că a fost trucat

Preşedintele Federaţiei Ruse de Fotbal, Vitali Mutko, a anunţat că se va porni o anchetă în legătură cu meciul Terez Groznîi - Sovietov Samara, scor 3-2, deorece este suspectat că a fost trucat. “Am urmărit partida şi nu mi-a plăcut ce am văzut. Comisia de Etică a Federaţiei va analiza situaţia, dar poate că va interveni şi poliţia. Vom avea discuţii şi cu oficialii lui Samara”, a spus Mutko. Mai multe case de pariuri au raportat nereguli în privinţa meciului de sîmbătă, apoi partida a fost suspendată de la pariuri. Terek a învins cu 3-2, iar două dintre golurile victoriei au fost reuşit de românul Daniel Pancu.

Adrian Mihalcea a semnat un contract cu Aris Limassol

Fostul atacant al lui Dinamo, Adrian Mihalcea, a declarat, ieri, că a semnat un contract valabil pînă în vara anului viitor cu formaţia Aris Limassol, nou-promovată în prima ligă cipriotă. “Mi-am reziliat înţelegerea cu cei de la AEL Limassol, acolo unde erau probleme financiare şi am semnat un contract pe un sezon cu cei de la Aris”, a spus Mihalcea, care a mai evoluat pentru Aris între 2006 şi 2008. Mihalcea (33 de ani) va fi coleg la Aris cu Daniel Bălan, fostul jucător al Stelei, care a semnat o înţelegere valabilă tot pe un sezon după ce ultima oară a evoluat la Alki Larnaca. Aris Limassol a încheiat pe locul al doilea în sezonul trecut al Ligii secunde cipriote şi a promovat în prima divizie, la numai un an după ce retrogradase.

Amical Franţa - Spania, pe “Stade de France”

Reprezentativa Franţei va întâlni selecţionata Spaniei, campioana Europei, într-un meci amical care va avea loc la 3 martie 2010, pe “Stade de France”, a anunţat, ieri, Federaţia Franceză de Fotbal (FFF). Franţa este adversara României în Grupa a 7-a de calificare la Cupa Mondială din 2010. Partida Franţa - România va avea loc pe 5 septembrie, de la ora 22.00, pe “Stade de France”.

Juninho negociază cu o formaţie din Qatar

Fostul mijlocaş al lui Olympique Lyon, Juninho Pernambucano, actualmente liber de contract, este la Doha, unde se află în tratative cu oficialii campioanei Qatarului, Al-Garrafa. Jucătorul brazilian, în vîrstă de 34 de ani, şi-a dat acordul pentru a evolua la Al-Garrafa, deşi mai avea şi alte oferte, de la cluburi din Serie A. Juninho şi-a reziliat în urmă cu o lună înţelegerea cu Lyon, grupare unde a petrecut 8 sezoane, timp în care a cucerit 7 titluri de campion al Franţei. Fostul internaţional brazilian va avea la noua sa echipă un salariu stagional de 2,5 milioane de euro, sumă care ar reprezenta un nou record în competiţia internă qatareză. De-a lungul anilor, mai mulţi jucători celebri, printre care Romario, Batistuta sau Desailly, au preferat să evolueze la final de carieră pentru cluburi din Qatar.

Gerrard s-ar putea retrage de la Liverpool

Căpitanul echipei FC Liverpool, Steven Gerrard, a afirmat că se gîndeşte să se retragă din actvitate în 2013, cînd îi expiră contractul cu gruparea britanică. Jucătorul va avea 33 de ani la finalul înţelegerii şi cel mai mult îl bucură faptul că a evoluat întreaga carieră la formaţia de pe Anfield Road, deşi a recunoscut că în 2005 a fost aproape să semneze cu Chelsea. „În 2013 voi avea 33 de ani şi nu ştiu dacă voi mai continua. Chiar dacă mă voi retrage, voi şti că am jucat doar la un club. Nu vreau să mă gîndesc la faptul că aş putea purta tricoul altei echipe. Au fost două momente în care am fost aproape să plec. Acum cîţiva ani eram departe de titlu şi m-am gîndit la oferta de la Chelsea”, a spus Gerrard. Căpitanul lui Liverpool a adăugat că acum este fericit că a ales să rămînă. „În acest an am fost aproape de titlu, dar cred că am învăţat multe din această înfrîngere, iar sezonul viitor ne va fi de folos. Avem nevoie de doi sau trei jucători ca să ajungem la nivelul lui Manchester United. Transferurile din vară vor fi esenţiale”, a conchis Gerrard.

Dacă nu e Villa, poate fi Benzema pentru Real Madrid!

Dacă David Villa rămîne prioritar ca transfer, pentru atacul noului Real stelar, pretenţiile clubului din Valencia, proprietarul atacantului spaniol, sînt considerate ca exagerate de către madrileni. „Afacerea părea gata încheiată, dar acum sînt şanse mari să nu se mai facă acest transfer”, a declarat Jorge Valdano, directorul general al Realului. Printre soluţiile de rezervă ale madrilenilor se numără şi francezul Karim Benzema, atacantul lui Olympique Lyon, care, în cazul unei oferte substanţiale primite de la Real, va fi cu siguranţă cedat de preşedintele Jean-Michel Aulas.