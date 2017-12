Aurel Vernescu a încetat din viaţă

Fostul mare caiacist român Aurel Vernescu, triplu medaliat olimpic la kaiac şi port-drapel al României la ediţiile din 1964, 1968 şi 1972 ale Jocurilor Olimpice, a încetat din viaţă, luni, la Spitalul de Urgenţă Floreasca, la vîrsta de 69 de ani, din cauza unor insuficienţe cardiace grave, informează Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR). Vernescu, multiplu medaliat mondial şi european, a obţinut două medalii de bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo (1964), în probele kaiac 1 - 500 m şi kaiac 4 - 1000 m. De asemenea, el s-a clasat pe locul al doilea la Munchen (1972), în proba de k4 - 1000 m, fiind considerat cel mai bun kaiacist al României din toate timpurile.

Constantina Diţă-Tomescu şi Paula Radcliffe, capetele de afiş la maratonul Londrei 2009

Reprezentanţii maratonului de la Londra din 2009 au anunţat, marţi, lista atletelor care vor lua parte la cursa din luna aprilie, printre ele numărîndu-se şi sportiva română Constantina Diţă, cîştigătoarea medaliei de aur la Jocurile Olimpice din 2008, şi Paula Radcliffe, informează presa din Anglia. Constantina Diţă va concura în cursa din capitala Angliei pentru a opta oară în carieră, în timp ce Paula Radcliffe va reveni în această competiţie după trei ani de absenţă. Sportiva britanică are în palmares trei titluri la maratonul londonez şi se află la doar unul distanţă de recordul de patru concursuri cîştigate deţinut de fosta atletă Ingrid Kristiansen (Norvegia). Printre sportivele care vor lua startul pe 23 aprilie 2009, la maratonul Londrei, se mai află Catherine Ndereba (Kenya), Zhou Chunxiu (China), Berhane Adere (Etiopia), Gete Wami (Etiopia), Liudmila Petrova (Rusia) şi Svetlana Zakharova (Rusia).

Mircea Sandu consideră că avem şanse mici să ne calificăm la Cupa Mondială

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Mircea Sandu, a declarat, marţi, în cadrul galei Fanatik, că echipa naţională a României mai are puţine şanse pentru a se califica la turneul final al Cupei Mondiale din anul 2010. “Este posibil să nu ne calificăm la Cupa Mondială din 2010. Mai avem şanse, dar sînt destul de mici. Anul acesta fotbalul românesc a trecut prin mai multe momente grele. Echipa naţională în meciul cu Lituania, echipele de club în cupele europene, Steaua în campionat. Dar nici nu trebuie să emitem pretenţii, pentru că infrastructura este la pămînt”, a spus Sandu.

Steaua, pe locul 26 în Europa

Formaţia Steaua Bucureşti ocupă, cu 53,781 puncte, locul 26 în clasamentul cluburilor europene, pe baza coeficientului UEFA pe ultimii cinci ani. Rapid se situează pe locul 47 cu 36,781p, Dinamo pe locul 74 cu 25, 781p, iar CFR Cluj ocupă locul 114 cu 13,781p. Pe primele trei poziţii în clasament se află FC Liverpool (108,588p), AC Milan (106.906p) şi FC Barcelona (106.903p). În clasamentul pe sezonul 2008-2009, pe primele trei poziţii se situează FC Barcelona, urmată de Atletico Madrid şi Liverpool. CFR Cluj conduce lista formaţiilor româneşti ocupând locul 45 (6,5285p), urmată de Steaua (locul 66, 4,5285p). Vasluiul este pe poziţia 78 (2,5285p), în timp ce Urziceniul, Dinamo şi Rapid împart locul 90, cu 1,5285p.

Rădoi a jucat al 200-lea meci în Liga I

Căpitanul echipei Steaua, Mirel Rădoi, a evoluat, luni seară, în întîlnirea cu Unirea Urziceni, scor 1-0, în meciul cu numărul 200 în Liga I. De asemenea, fundaşul echipei Gaz Metan Mediaş, Florin Lazăr, a jucat, în partida pierdută cu CFR Cluj, scor 1-2, pentru a 50-a oară în Liga I, ca şi mijlocaşul formaţiei Gloria Bistriţa, Ioan Hora, în meciul cu Gloria Buzău, scor 2-0. Unirea Urziceni, în trei meciuri disputate pe Stadionul “Steaua” în Liga I, nu a reuşit să marcheze niciun gol, pierzînd toate partidele la zero.

Transferul lui Dică la Catania a fost decis de Zenga

Administratorul delegat al clubului Catania, Pietro Lo Monaco, a declarat că dintre toate transferurile pe care echipa sa le-a făcut în vară, singurul în care nu s-a implicat a fost cel a lui Nicolae Dică, el fiind decis de tehnicianul Walter Zenga, informează presa italiană. “Singurul jucător pe care nu l-am luat eu a fost Dică, dar cu acest transfer am vrut să-i dau încredere tehnicianului nostru. Făcînd acest lucru am vrut să-i demonstrăm că ne bazăm pe modul său de a lucra şi credem cu adevărat în el”, a spus oficialul clubului Catania. Lo Monaco declarase, săptămîna trecută, la postul de televiziune Rai TV, că mijlocaşul român Nicolae Dică va pleca în această iarnă de la echipa italiană. Dică a fost transferat la Catania în vara acestui an, dar mijlocaşul ex-stelist nu s-a acomodat la formaţia antrenată de Zenga.

Baird se va opera la genunchi

Atacantul Universităţii Craiova, Michael Baird, a declarat că va suferi o intervenţie chirurgicală la genunchiul drept, iar operaţia se va desfăşura în Australia şi va fi efectuată de cel mai cunoscut doctor sportiv. “Săptămîna viitoare, imediat după ce voi ajunge acasă, mă voi opera din nou la genunchi. Recuperarea va dura aproximativ şase săptămîni, deci voi avea de muncit în această vacanţă. Totuşi, voi fi apt din puncte de vedere medical atunci cînd vom începe pregătirile”, a spus Baird. Medicul grupării din Bănie, Claudiu Stamatescu, a dezvăluit că pe toată perioada turului Baird a jucat cu dureri mari la genunchi. “El are o simptomatologie de leziune de menisc intern. În aprilie s-a operat la meniscul extern şi acum va trebui să facă o artroscopie pentru a vedea dacă a apărut şi această problemă. Procedura este ceva mai complicată pentru că va fi deja a treia operaţie la genunchiul drept. Din această cauză este de aşteptat ca recuperarea să decurgă puţin mai greu. În funcţie de rezultatul operaţiei vom putea şti dacă va fi apt la startul pregătirilor”, a explicat Stamatescu. Michael Baird (25 de ani) a marcat patru goluri pentru Universitatea Craiova în cele 1199 de minute în care a evoluat în tur.

Dosar penal pentru un suporter al echipei CFR

Gruparea Mobilă de Jandarmi Cluj a anunţat că unui suporter al formaţiei CFR i-a fost întocmit dosar penal după ce la meciul de luni cu Gaz Metan Mediaş (scor 2-1) a aprins o fumigenă pe stadion. „Lui C. Rareş de 19 ani din Cluj-Napoca i s-au întocmit actele premergătoare sub aspectul săvîrşirii infracţiunii de deţinere şi folosire în incinta arenei sportive a obiectelor artizanale şi de distracţie, pe bază de amestecuri pirotehnice din clasa T.1, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 35 din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive. De asemenea, s-a propus ca măsură de siguranţă interzicerea accesului la meciurile de fotbal ale echipei CFR Cluj pe o perioadă de 3 ani”, se arată într-un comunicat al Jandarmeriei Cluj. Suporterul a fost sancţionat cu 200 de lei şi cu interzicerea accesului la partidele campioanei pe timp de un an şi după meciul CFR Cluj - AS Roma, din grupele Ligii Campionilor, pentru provocarea unui scandal în peluza rezervată galeriei gazdelor. În acel incident a fost implicat şi un alt suporter, V. Istvan Csaba, care a fost de asemenea a fost sancţionat cu amendă de 200 de lei şi interzicerea accesului la meciurile formaţiei ardelene pe o perioadă de 1 an.

Antrenor canadian pentru naţionala României de hochei pe gheaţă

Secretarul general al Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, Iuliu Becze, a declarat că noul antrenor al reprezentativei României va fi canadianul Tom Skinner, iar secundul acestuia a fost stabilit să fie Marius Gliga. „Skinner va sosi la Bucureşti pe 16 decembrie pentru a pune la punct planul de pregătire al echipei de seniori. Totodată, am stabilit că el se va ocupa şi de echipa Under 18 a României, unde îl va avea ca asistent pe Victor Corduban”, a spus Becze. Tom Skinner nu este un antrenor de top, el pregătind mai mult echipe de tineret şi universitare. Skinner a fost antrenor invitat al Canadei la Jocurile Internaţionale ale Bunăvoinţei, în anul 1990, antrenor secund al Canadei la turneul preolimpic de la Nagano, în 1996, şi a pregătit echipa aceleiaşi ţări la Campionatul Nord-American al Colegiilor, în anul 2000. De asemenea, Skinner a mai fost antrenor invitat la Los Angeles Kings, în NHL, în anul 2000. În perioada 2000-2002, Skinner a fost antrenor secund la formaţia Eisbaren Berlin, din prima ligă germană. Fostul antrenor, slovacul Dusan Kapusta, a fost demis în urma rezultatelor înregistrate la turneul preolimpic de la Sanok (Polonia), 0-7 cu Japonia, 1-9 cu Polonia şi 1-11 cu Marea Britanie, înfrîngeri în urma cărora echipa României a ocupat ultimul loc în grupă şi a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Vancouver.