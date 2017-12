Ibrahimovici, pentru a treia oară cel mai bun jucător suedez al anului

Atacantul lui Internazionale Milano, Zlatan Ibrahimovici, a primit luni seară, pentru a treia oară, premiul pentru cel mai bun jucător suedez al anului. Jucătorul a devenit primul care a cîştigat pentru a treia oară premiul “Guldbollen”, în timp ce Henrik Larsson, Fredrik Ljungberg şi Patrik Andersson au cîte două trofee. Fotbalistul lui Internazionale a mai cîştigat premiul în 2005 şi 2007. “Acum simt că am intrat în cărţile de istorie. Sînt atît de mulţi jucători suedezi fantastici care au primit trofeul înaintea mea, iar eu am plecat din Rosengard şi am ajuns să îl cîştig de trei ori. A fost o onoare să mă întîlnesc şi cu prinţul Carl Philip”, a afirmat Ibrahimovici, care a primit premiul din partea brazilianului Pele.

Schuster, reconfirmat în funcţia de antrenor al echipei Real Madrid

Oficialii lui Real Madrid au anunţat că tehnicianul german Bernd Schuster îşi va păstra în continuare postul la echipă, în ciuda rezultatelor slabe pe care campioana Spaniei le-a înregistrat în ultima perioadă. “Avem încredere deplină în antrenorul nostru şi sîntem foarte mulţumiţi de rezultatele pe care clubul le-a avut sub comanda sa. Sîntem convinşi că acesta va redresa situaţia mai puţin plăcută cu care ne confruntăn în prezent”, a afirmat directorul sportiv al formaţiei madrilene, Predrag Mijatovic. Această înştiinţare a venit la scurt timp după ce publicaţiile spaniole speculau ideea demiterii lui Schuster ca urmare a eliminării din Cupa Spaniei, precum şi a înfrîngerii din etapa precedentă din campionat. Presa iberică nota recent că Roberto Mancini şi Frank Rijkaard erau pe lista posibililor înlocuitori ai tehnicianului german.

Lewis Hamilton, cu o maşină, şi Chris Hoy, cu o bicicletă, se vor întrece pe Stadionul “Wembley”

Campionul mondial la Formula 1, Lewis Hamilton, şi campionul olimpic la ciclism, Chris Hoy, vor participa pe 14 decembrie la Cursa Campionilor, pe stadionul Wembley. Hamilton va conduce bolidul de la Mercedes Benz, în timp ce Hoy va pedala pe o bicicletă, într-o cursă pe o pistă construită specială în interiorul stadionului. Hamilton a explicat de ce această întrecere este specială: “Am făcut multe demonstraţii, dar Stadionul Wembley este total diferit, atmosfera va fi senzaţională. Va fi în fiecare an cîte o cursă de acest fel şi vreau să dau tot ce e mai bun pentru toţi fanii din lume şi pentru britanicii care m-au susţinut”. Campionul olimpic, Chris Hoy, l-a completat pe Hamilton: “Sînt un mare fan al sporturilor cu motor şi am văzut la televizor Cursa Campionilor, iar faptul că acum voi fi acolo va fi nemapomenit, fantastic. Eu pot să produc cam 2,5 cai putere, deci nu cred că o să ajung la performanţele maşinii lui, dar sper că organizatorii vor face cursa cît mai echilibrată, iar eu voi da absolut totul”. La Cursa Campionilor au mai participat de-alungul anilor Michael Schumacher, David Coulthard, Sebastian Vettel sau Sebastien Loeb.

Doi rutieri columbieni au murit după ce au fost loviţi de un camion

Doi ciclişti de categoria Senior Master, care participau la competiţia Clasica Nacional de Aguazul, în oraşul Casanare, au decedat după ce un camion i-a lovit în plin. Autorităţile locale au informat că rutierii au fost identificaţi ca fiind Uriel Perez şi Jorge Ramirez, care concurau alături de alţi 15 ciclişti, aceştia suferind la rîndul lor răni uşoare. Camionul a apărut pe traseul cursei din sensul opus. Şoferul camionului a fost arestat şi va răspunde în faţa autorităţilor pentru moartea celor doi rutieri.

Drogba a aruncat cu o monedă în spectatori!

Atacantul echipei Chelsea, Didier Drogba, a fost suspendat pentru trei meciuri din cauza gestului comis în timpul partidei cu Burnley, cînd după golul înscris a aruncat cu o monedă în spectatori. Sentinţa dată marţi de Comisia de Disciplină a FA a venit după ce atacantul a recunoscut că a avut un „comportament violent”. Suspendarea lui Drogba va fi pusă în aplicare de la următorul joc al echipei londoneze. După ce a deschis scorul pentru Chelsea în minutul 27 al meciului din Cupa Ligii, Drogba a sărbătorit reuşita, moment în care au fost aruncate în el diverse lucruri, atacantul ripostînd prin aruncarea înapoi în tribune a unei monede. Gestul internaţionalului ivorian a fost unanim condamnat în Anglia şi, deşi nu există informaţii despre rănirea vreunui spectator, poliţia a început o investigaţie în privinţa incidentului. Clubul Chelsea Londra a calificat ca impardonabil gestul lui Drogba.

Arda Turan a făcut o criză de tahicardie pe teren

Jucătorul turc al echipei Galatasaray Istanbul, Arda Turan, a suferit o criză de tahicardie în repriza a doua a meciului cu Istanbul Buyuksehir, scor 2-0, din campionatul Turciei. Fotbalistul în vîrstă de 21 de ani s-a prăbuşit pe teren şi a fost înlocuit cu Mehmet Topal. Arda a fost transportat la spital, unde a stat pe parcursul nopţii de duminică spre luni. „Este imposibil să eviţi stresul cînd joci în Turcia”, a comentat medicul grupării turce, care consideră că această criză a fost cauzată de stres şi oboseală.

Eto\'o doreşte să-şi încheie cariera la Olympique Marseille

Atacantul camerunez al echipei FC Barcelona, Samuel Eto\'o, a declarat că şi-a dori să evolueze în ultimul an al carierei la Olympique Marseille. „Îmi doresc să joc într-o zi pentru Marseille, chiar dacă sînt parizian. Am copilărit la Paris şi am un apartament aici. Franţa pentru mine este ca şi Camerunul. Aşa că, la final de carieră, cînd corpul meu îmi va spune să mă opresc, îmi doresc să mai evoluez un ultim sezon în Franţa. Şi încă un sezon la Mallorca. Le datorez acest lucru”, a spus Eto\'o. Camerunezul, în vîrstă de 27 de ani, are contract cu FC Barcelona pînă în 2010. Eto\'o a mai evoluat la Real Madrid, CD Leganes, Espanyol Barcelona şi Real Mallorca.