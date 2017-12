Alibec, convocat în premieră la naţionala de tineret

Denis Alibec, atacantul Farului, a fost convocat în premieră la lotul naţional de tineret, selecţionerul Emil Săndoi chemîndu-l pentru meciul amical de tineret România - Bulgaria, programat pe 19 noiembrie, la Caracal. Pentru acest joc, Săndoi a convocat 18 jucători: Lung jr. (U Craiova), Lungu (Steaua) - portari; Bărboianu, Barbu şi Gîngioveanu (toţi U Craiova), Cojoc, Ilie şi Iorga (toţi Oţelul Galaţi), Cordoş (U. Cluj), Teuşan (CS Buftea), Bicfalvi (Gloria Buzău), Torje (Dinamo), A. Ionescu şi Ochiroşii (ambii Steaua), Doman (FC Argeş), Rusescu (Unirea Urziceni), Sburlea (FC Braşov) şi Alibec (FC Farul. Lotul se va reuni duminică, la ora 12.00, la Centrul de Fotbal Mogoşoaia.

Etapa a 13-a în Campionatul Judeţean de Fotbal

Cu o singură excepţie (Unirea Topraisar - CFR Constanţa, programat sîmbătă), duminică se vor juca întîlnirile etapei a 13-a în Campionatul Judeţean de Fotbal. Seria NORD - duminică, ora 12.00: Steaua Dorobanţu - Viitorul Vulturu, Dacia Mircea Vodă - Pescarul Ghindăreşti, Voinţa Siminoc - Viitorul Tîrguşor, Ştef Serv Seimeni - Dunaris Topalu, Sportul Tortomanu - CSS Medgidia, Sport Club Horia - Pescăruşul Gîrliciu, Ulmetum Pantelimon - Dunărea Ciobanu; ora 13.00: Viitorul Fîntînele - Gloria Seimeni. Clasament NORD: 1. Mircea Vodă 31p; 2. Ştef Serv Seimeni 27p; 3. Ciobanu 25p (11j); 4. Siminoc 24p (11j); 5. Pantelimon 20p (11j); 6. Gîrliciu 20p; 7. Gloria Seimeni 19p (11j); 8. Tortomanu 19p; 9. CSS Medgidia 16p (11j); 10. Topalu 16p; 11. Fîntînele 16p; 12. Ghindăreşti 14p; 13. Horia 12p (11j); 14. Tîrguşor 9p; 15. Vulturu 3p; 16. Dorobanţu 0p. Seria EST - sîmbătă, ora 12.00: Unirea Topraisar - CFR Constanţa; duminică, ora 12.00: Viitorul Mereni - CSM II Medgidia Valea Dacilor (se joacă la Osmancea), Sparta II Techirghiol - AS Independenţa, Recolta Negru Vodă - Viitorul Cerchezu (se joacă la Chirnogeni), Luceafărul Amzacea - AS Bărăganu, AS Ciocîrlia - Avîntul Comana, Viitorul II Cobadin - Fulgerul Chirnogeni, Voinţa Valu Traian - Aurora II 23 August. Clasament EST: 1. Cobadin II 30p; 2. Valu lui Traian 28p; 3. Techirghiol II 27p; 4. Comana 25p; 5. 23 August II 23p; 6. Topraisar 22p; 7. CFR 20p; 8. Amzacea 20p; 9. Chirnogeni 16p; 10. Mereni 16p; 11. Negru Vodă 16p; 12. Independenţa 15p; 13. Ciocîrlia 8p; 14. Valea Dacilor 7p; 15. Bărăganu 4p; 16. Cerchezu 1p. Seria SUD - duminică, ora 12.00: Sacidava Aliman - Inter Ion Corvin (se joacă la Dunăreni), Progresul Dobromir - Trophaeum Adamclisi (se joacă la Băneasa), Marmura Deleni - Sport Prim Oltina (se joacă la Pietreni); ora 14.00: Dunărea II Ostrov - Peştera Dobrogei Peştera. Clasament SUD: 1. Peştera 28p; 2. Ostrov II 23p; 3. Oltina 20p; 4. Adamclisi 17p; 5. Ion Corvin 13p; 6. Deleni 9p; 7. Aliman 8p; 8. Dobromir 6p. În altă ordine de idei, Comisia de Competiţii a AJF Constanţa a decis ca meciul Viitorul Tîrguşor - Dacia Mircea Vodă să se omologheze cu 3-0 în favoarea echipei oaspete. Pe teren, întîlnirea s-a întrerupt în min. 85, la scorul de 3-2 pentru oaspeţi, cînd arbitrul Cicio Stere a decis să încheie jocul din cauza presiunilor la care era supus din partea jucătorilor echipei gazdă.

Piţurcă, din nou la DNA

Procurorii anticorupţie i-au prezentat, vineri, lui Victor Piţurcă materialul de urmărire penală în “Dosarul Valiza”, urmînd ca anchetatorii să decidă, în perioda următoare, dacă îl trimit pe selecţioner în judecată. Piţurcă a părăsit sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) după aproximativ 20 de minute, fără să facă declaraţii presei. Procurorii i-au prezentat, pe 16 octombrie, lui Victor Piţurcă învinuirea în “Dosarul Valiza” şi anume favorizarea infractorului.

Van Nistelrooy vrea să revină cît mai repede la Real

Atacantul olandez Ruud van Nistelrooy, care a fost supus unei intervenţii chirurgicale în această săptămînă, a afirmat că vrea ca în vară să revină pe teren, deoarece vrea să mai marcheze pentru Real Madrid, informează ediţia online a cotidianului spaniol Marca. Olandezul în vîrstă de 32 de ani a fost operat la genunchiul drept şi a explicat că fără această intervenţie ar fi fost nevoit să-şi încheie activitatea fotbalistică. “Dacă nu mă operam, terminam cu fotbalul. Perioada de inactivitate este lungă, dar nu am avut altă şansă. Accidentarea este foarte serioasă”, a spus Van Nistelrooy, care se află în Colorado. Jucătorul lui Real Madrid a fost tratat de Richard Steadman, chirurgul care l-a operat la acelaşi genunchi şi în 2000, pe cînd el evolua la PSV Eindhoven. “Acum opt ani situaţia era similară, aşa că ştiu cum trebuie să procedez acum. Recuperarea va fi foarte dificilă, dar încă mai am multe goluri pe care trebuie să le marcheze pentru Real Madrid şi multe alte obiective”, a afirmat fotbalistul. Van Nistelrooy s-a accidentat în meciul de luna trecută cu Juventus, pierdut cu 1-2, apoi a revenit în joc în partida retur cu italienii, dar medicii au observat o agravare a accidentării. “Este unul dintre cele mai dificile momente ale carierei mele, asta e clar. Am două variante: să lupt sau să renunţ. Cu siguranţă voi lupta”, a explicat jucătorul lui Real Madrid, care va lipsi opt luni de pe gazon.

Două autobuze deturnate pentru a ajunge la un meci

Mai mulţi suporteri ai unei formaţii argentiniene de liga secundă au deturnat două autobuze ale transportului public în comun şi au obligat şoferii să-i ducă la stadion. Reprezentantul poliţiei, Carlos Durante, a afirmat că joi noapte au avut loc două incidente separate în Buenos Aires, iar fanii echipei Chacarita Juniors i-au dat afară pe toţi pasagerii, iar şoferii autobuzelor i-au dus pe suporteri la stadionul unde echipa evolua cu Talleres. “I-au ameninţat pe pasageri, pe care i-au obligat să se dea jos, apoi au preluat controlul vehiculului”, a spus oficialul, care a precizat că mai mulţi fani aveau cuţite asupra lor. Poliţia a observat autobuzele, le-au oprit şi i-au arestat pe suporteri. Aproximativ 70 de fani au fost reţinuţi, iar doi dintre ei au rămas la poliţie, fiind acuzaţi că au purtat ilegal arme albe asupra lor.

Federer a ratat calificarea în semifinalele Mastersului de la Shanghai

Tenismenul elveţian Roger Federer a fost învins, vineri, de scoţianul Andy Murray, scor 4-6, 7-6, 7-5, în cadrul ultimului meci din Grupa Roşie de la Turneul Campionilor de la Shanghai, ratînd calificarea în semifinale. În semifinale se vor întîlni Andy Murray cu Nikolai Davidenko şi Gilles Simon cu Novak Djokovic. Niciunul din cei patru tenismeni nu a fost prezent în 2007 în penultimul act al Mastersului de la Shanghai. Federer a obţinut în cadrul acestei competiţii o singură victorie, cu Radek Stepanek, care l-a înlocuit pe Andy Roddick, accidentat la gleznă. În meciul de debut elveţianul fusese învins de francezul Gilles Simon. Federer a cucerit titlul la Trofeul Campionilor de patru ori (2003, 2004, 2006, 2007) şi dacă ar fi cîştigat şi anul acesta i-ar fi egalat pe Pete Sampras şi pe Ivan Lendl care au cîte cinci titluri în palmares.

Viaţa liderului mondial WTA, Jelena Jankovic, transpusă într-un documentar

Viaţa numărului 1 mondial WTA, Jelena Jankovic, în vîrstă de 23 de ani, a fost redată într-un documentar lansat în Serbia în prezenţa tenismenei. “Lumea Jelenei” cum a fost numit documentarul povesteşte viaţa sportivei în turnee, dar şi din afară, unde liderul urcă pe podiumurile de prezentare. Realizatoarea filmului, Tanja Brzakovici, a explicat că a fost fascinată de cît de plină de energie este Jelena Jankovic şi de faptul că aceasta nu renunţă niciodată în lupta ei. Imaginile din documentar o surprind pe Jelena cnd se antrenează sau cnd se întlneşte cu fanii săi. Jelena Jankovic are 23 de ani şi de la 11 august 2008 ocupă primul loc în clasamentul WTA. La 9 ani a început să joace tenis şi a practicat sportul alb la Academia Nick Bollettieri. Ca junioară ea a cştigat în 2001 Australian Open. În toată cariera sa, Jankovic a cucerit nouă titluri WTA şi unul ITF.

Shaquille O’Neal, în topul celor mai buni zece marcatori din istoria NBA

Baschetbalistul echipei Phoenix Suns, Shaquille O’Neal, a intrat în topul celor mai buni zece marcatori din istoria NBA, după ce marcat 18 puncte în meciul cu Houston şi a ajuns la un total de 26.402 puncte. “Shaq”, în vîrstă de 36 de ani, a înregistrat şi peste 12.000 de recuperări în NBA, cu ocazia acestui meci şi se află pe locul 19 în topul baschetbaliştilor cu cele mai multe recuperării. În partida Phoenix - Houston, O’Neal s-a remarcat şi prin implicarea în încăierarea dintre Matt Barnes (Phoenix) şi Rafer Alston (Houston), la care au mai participat şi Steve Nash (Phoenix) şi Tracy McGrady (Houston). “M-am dus doar să-mi susţin prietenul, Steve Nash”, a spus O’Neal, care, după ce l-a îmbrîncit pe McGrady, a trimit alţi trei jucători la pămînt. Barnes şi Alston au fost eliminaţi, în timp ce O’Neal, Nash şi McGrady au fost sancţionaţi cu fault tehnic.