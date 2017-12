Kaka nu vrea să plece de la AC Milan

Într-un interviu acordat televiziunii braziliene SporTv, Kaka a vorbit despre viitorul său ca jucător al lui AC Milan şi a dezminţit zvonurile potrivit cărora ar pleca la Chelsea, acolo unde este dorit de noul manager, compatriotul său Luiz Felipe Scolari. “Apreciez interesul pe care mi-l acordă Chelsea, însă la ora actuală nu sînt şanse să plec de la Milan”, a declarat internaţionalul brazilian. “Singura şansă de a părăsi pe Milan este să fiu vîndut de club, dar din ce am văzut aşa ceva este foarte dificil”, a adăugat cîştigătorul de anul trecut al “Balonului de Aur”.

Manchester City are probleme cu transferul brazilianului Jo

Conducerea clubului Manchester City a fost avertizată de Liga Engleză că nu este autorizată să semneze un contract cu atacantul lui ŢSKA Moscova, brazilianul Jo, dacă jucătorul este proprietatea unui terţ. Gruparea engleză este pe punctul de a ajunge la o înţelegere pentru transferul lui Jo, contra sumei de 22 milioane de euro, dar omul de afaceri Kia Joorabchian, consultantul atacantului brazilian, ar fi declarat că deţine o parte din drepturile asupra jucătorului. “Regulamentul este foarte clar. Liga Engleză a hotărît că nu va autoriza proprietatea asupra unui fotbalist dacă există şi un terţ. Dacă această situaţie este comună în ţări precum Spania sau Portugalia, în Anglia acest lucru nu e tolerat”, a explicat purtătorul de cuvînt al forului britanic, Dan Johnson, pentru “The Sun”. Joorabchian deţine drepturi şi asupra jucătorilor Carlos Tevez şi Javier Mascherano, ale căror transferuri de la clubul brazilian Corinthians la West Ham United au fost subiectul unor controverse.

Podolski, dorit de Juventus şi Tottenham

Atacantul echipei Bayern Munchen, Lukas Podolski, a dezvăluit în cotidianul “Express” de miercuri că Juventus Torino şi Tottenham Hotspur se află în contact cu anturajul său şi a subliniat că ar putea fi interesat de ofertele acestor cluburi. “Am fost informat de ofertele acestor cluburi şi cred că sînt interesante”, a declarat Podolski. Potrivit publicaţiei “Express”, clubul englez Tottenham ar fi pregătit să ofere 20 de milioane de euro pentru “Poldi” care este, cu trei goluri, golgheterul Germaniei la EURO 2008. Cel mai bun tînăr jucător al Cupei Mondiale din 2006, Podolski evoluează la Bayern Munchen din 2006, care a cheltuit zece milioane de euro pentru a-l achiziţiona. Podolski nu este însă decît rezervă la clubul bavarez, după italianul Luca Toni şi germanul Miroslav Klose. Echipa Bayern Munchen va fi antrenată începînd din iulie de Jurgen Klinsmann, care l-a lansat pe Podolski în echipa Germaniei cînd acesta evolua încă la FC Koln, formaţie aflată atunci în liga secundă. Clubul bavarez se află în negocieri pentru aducerea atacantului german Mario Gomez.

Jan Koller va evolua la Krîlia Sovietov Samara

Atacantul ceh Jan Koller se va transfera la echipa Krîlia Sovietov Samara, a anunţat cotidianul rus “Sport Express”, iar managerul jucătorului, Pavel Paska, a confirmat negocierile cu formaţia din Samara. Conform “Sport Express”, Koller va ajunge la echipa din Samara în cursul acestei săptămîni. Atacantul ceh a efectuat deja testele medicale şi urmează să semneze un contract pe un an. “Chiar acum plec cu Jan Koller la Samara, pentru a continua negocierile pentru contract. Ruşii oferă un contract pe un an şi jumătate”, a spus Paska. Echipa din Samara se află pe locul şase în campionatul Rusiei, cu 16 puncte, după 11 meciuri. Jan Koller, care se retrage din naţională, a evoluat în cele trei meciuri disputate de Cehia la EURO 2008 şi a marcat un gol. El are 90 de selecţii în naţională, pentru care a marcat 55 de goluri. Jan Koller, născut la Smetanova Lhota, a plecat de la Sparta Praga în 1996 şi a jucat în străinătate pentru Lokeren, Anderlecht, Borussia Dortmund şi AS Monaco, iar apoi a ajuns la FC Nurnberg, care a retrogradat în liga a II-a.

Uruguay a surclasat Peru

Echipa naţională de fotbal a Uruguayului a învins, marţi noapte, pe teren propriu, cu 6-0 (Forlan 8, 37-pen., 57, Bueno 61, 69, Abreu 90), de reprezentativa statului Peru, în etapa a şaseaa a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2010, zona Americii de Sud. Partidele Bolivia - Paraguay, Ecuador - Columbia şi Brazilia - Argentina s-au disputat noaptea trecută, iar meciul Venezuela - Chile va avea loc în această noapte.

Bielsa va pregăti Chile pînă în 2011

Federaţia Chiliană de Fotbal (ANFP) a prelungit, pînă în 2011, contractul selecţionerului Marcelo Bielsa, a anunţat cotidianul “La Tercera”. Potrivit jurnalului citat, decizia de prelungire a contractului antrenorului naţionalei chiliene a fost adoptată de Comitetul Director al ANFP, pe 7 iunie, şi a fost oficializată după victoria, cu 2-0, obţinută de Chile în meciul cu Bolivia, disputat duminică, în preliminariile Cupei Mondiale din 2010. Precedentul contract al lui Bielsa era valabil pînă în octombrie 2009, dată la care se vor încheia preliminariile CM din 2010. Datorită prelungirii contractului, Bielsa va conduce de pe banca tehnică naţionala din Chile atît la Cupa Mondială, în 2010, cît şi la Copa America, în 2011. Chile ocupă locul şase în grupa de calificare la Cupa Mondială din America de Sud, după cinci etape disputate din 18. Reprezentativa chiliană se află la doar un punct de Brazilia, ocupanta locului 4, ultimul ce aduce calificarea directă la CM.

Preţ dublu pentru construirea stadionului olimpic de la Londra

Costurile de construcţie ale stadionului care va găzdui Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012, au fost din nou revizuite, ajungînd la 525 milioane de lire sterline (peste 600 milioane de euro), după ce iniţial se estima că arena va costa 280 milioane de lire (355 milioane de euro). Noile estimări apar într-un audit comandat de primarul Londrei, Boris Johnson, omului de afaceri David Ross. În luna noiembrie 2007, costul estimat al stadionului olimpic era de sub 500 milioane de lire, în timp ce în dosarul de candidatură a Londrei adresat Comitetului Internaţional Olimpic în 2005, factura se ridica la numai 280 milioane de lire (355 milioane de euro). Şi costurile în ansamblu ale infrastructurii olimpice pentru JO din 2012 au fost revizuite, fiind cu 106 milioane de lire sterline mai mari decât în devizul din noiembrie. Potrivit raportului realizat de David Ross, finanţarea JO din 2012 se află “sub mare presiune”, din cauza crizei sistemului bancar, a scăderii preţurilor în domeniul imobiliar, a creşterii preţului materiei prime precum şi din cazua ameninţărilor teroriste din Marea Britanie.

Atleta Helena Javornik, suspendată din toate competiţiile

Atleta slovenă Helena Javornik a fost suspendată din toate competiţiile sportive după ce a fost depistată pozitiv cu EPO, în timpul unei competiţii la Viena, în luna martie, deşi spera să ajungă la Jocurile Olimpice de la Beijing, din luna august. Atît eşantionul A, cît şi contraexpertiza au indicat faptul că atleta în vîrstă de 42 de ani s-a dopat, a anunţat Federaţia Slovenă de Atletism. Javornik, care a participat la Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004, riscă doi ani de suspendare. Sportiva a negat că ar fi consumat orice fel de substanţă interzisă şi consideră rezultatele testelor efectuate de laboratorul austriac din Seibersdorf, “nule şi neavenite”. Helena Javornik a fost testată după ce a cîştigat semimaratonul de la Viena, pe 9 martie. Cu aceeaşi ocazie, o altă atletă, austriaca Susanne Pumper, a fost depistată pozitiv cu EPO. Pumper a contestat şi ea rezultatele controlului antidoping.

A murit Horst Skoff

Fostul tenisman austriac Horst Skoff, în vîrstă de 39 de ani, care a fost găsit inconştient în urmă cu zece zile, în curtea unui imobil din Hamburg, a decedat din cauza unui stop cardiac, survenit după o partidă de sex sadomasochist, susţine cotidianul Bild. Skoff a fost descoperit de vecini în curtea imobilului în care locuia. Transportat la spital, fostul tenisman a decedat a doua zi, medicii nereuşind să îi salveze viaţa. Potrivit sursei citate, moartea misterioasă a fostei vedete a tenisului austriac a fost elucidată după descoperirea unei femei pe nume Roberta, în vîrstă de 38 de ani, ultima persoană care l-ar fi văzut pe Skoff în viaţă. Roberta a recunoscut, pentru “Hamburger Morgenpost”, că s-a întîlnit cu fostul tenisman chiar în ziua în care bărbatul a fost găsit inconştient în curte, că au făcut sex, dar că acesta era încă în viaţă cînd ea a plecat. Poliţia a închis cazul, stabilind că nimeni nu se face vinovat de moartea fostului sportiv, cauza decesului fiind un stop cardiac. Horst Skoff a cîştigat patru turnee în carieră (1988 - Atena şi Viena; 1990 - Geneva; 1993 - Bastad), cel mai bun loc în clasamentul ATP fiind poziţia a 18-a, ocupată în ianuarie 1990.