Organizare perfectă a ultimei etape din Turul Ciclist al României

După ce în urmă cu doi ani la Constanţa a fost reluat Turul Ciclist al Dobrogei, oraşul de la ţărmul mării s-a bucurat la sfîrşitul săptămînii trecute de un nou eveniment ciclist important. Cea de-a 45-a ediţie a Turului României şi-a desemnat cîştigătorii, în premieră, la Constanţa, iar alegerea făcută de oficialii Federaţiei Române de Ciclism şi Triatlon s-a dovedit a fi una mai mult decît inspirată, ultima etapă a întrecerii desfăşurată pe traseul Brăila - Giurgeni - Hârşova - Constanţa fiind cea mai reuşită din punct de vedere organizatoric. Drept urmare, efortul organizatorilor constănţeni a fost răsplătit cu tricoul galben, dar şi cu faptul că oraşul nostru va reprezenta punctul de pornire al Turului României în viitoarea ediţie. “Ultima etapă a fost extrem de apreciată şi se pare că cliclismul a început să ia avînt. Din această cauză la întrecere a fost prezent şi un delegat italian, care a urmărit Turul, iar asta se întîmplă numai acolo unde aceste competiţii trec de un anumit nivel calitativ. Anul viitor se pare că Turul României va începe de la Constanţa, iar toate aceste lucruri dovedesc că avem capacitatea organizatorică să facem lucrurile bine şi datorită acestui fapt Federaţia Română de Ciclism ne-a răsplătit cu organizarea primei etape”, a declarat Petrică Munteanu, directorul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente din cadrul Consiliului Local Constanţa.

Pact de neagresiune între Oltchim şi Rulmentul

Oficialii cluburilor Oltchim Rm. Vîlcea şi Rulmentul Braşov au decis să încheie un pact de neagresiune pentru viitoarea ediţie de campionat, după ce vîlcenii s-au despărţit de antrenorul Gheorghe Tadici, iar braşovenii sînt aproape de a renunţa la Mariana Târcă. “Doctorii sportivi se ajută între ei, tehnicienii îşi ţin partea unul altuia, aşa că nu văd de ce noi, preşedinţii de club, am continua să ne atacăm. Până la urmă, handbalul este doar o întrecere sportivă şi cel mai bun trebuie să cîştige. Am avut o discuţie în acest sens cu patronul echipei Rulmentul Urban Braşv, Teodor Florescu, şi am convenit ca-n viitoarea ediţie de campionat să excludem atacurile prin intermediul presei sportive locale şi naţionale. Amîndoi sîntem oameni de cuvînt şi sînt sigur că acest pact nu va fi încălcat”, a declarat preşedintele grupării vîlcene, Ioan Gavrilescu. Florescu a confirmat acest pact între Rulmentul şi Oltchim. “Este adevărat, am avut acea discuţie cu domnul Gavrilescu. Acum este pace, nu avem nimic de împărţit. Cel mai bun să cştige în Liga Naţională. În cupele europene le vom ţine pumnii celor de la Oltchim, snt sigur că şi ei ne vor încuraja pe noi. Ar fi de vis ca viitoarea finală a Ligii Campionilor să se joace între Oltchim şi Rulmentul”, a confirmat Teodor Florescu. Altfel, conducerea de la Oltchim a întrerupt tratativele cu tehnicianul sloven Tone Tiselj, care s-a răzgîndit şi i-a anunţat pe vîlceni că are alte planuri şi nu va mai semna cu Oltchim. Potrivit zvonurilor, pe lista grupării vîlcene, a posibililor antrenori şi-a făcut loc şi un român, Radu Voina, fost selecţioner la echipa masculină a României.

Romeo Gontineac, convocat pentru finala IRB Nations Cup

Staff-ul tehnic al echipei de rugby a României a decis convocarea veteranului Romeo Gontineac pentru partida decisivă de la IRB Nations Cup, contra Emerging Springboks, după accidentările suferite de Ciprian Căplescu şi Valentin Ursache în meciul cu Rusia, scor 13-12, informează site-ul rugby.ro. “Vreau ca acest joc, cu Africa de Sud, să fie meciul meu de retragere, pe iarba de acasă, după ce am jucat 13 ani pentru România. Am emoţii, mai ales că şi miza este importantă pentru noi. Am văzut la primele două partide o echipă cu calităţi, care ştie să câştige şi sunt convins că vom învinge şi vineri. Trebuie să luăm trofeul pentru publicul minunat din România”, a spus Gontineac. Romeo Gontineac a jucat ultima oară pentru “stejari” în partida cu Noua Zeelandă, de la ediţia din 2007 a Cupei Mondiale, iar în prezent este legitimat la echipa franceză de liga a doua Aurillac. Gontineac, fostul căpitan al echipei naţionale, a evoluat în 75 de partide pentru echipa naţională, la doar două selecţii de recordul absolut, deţinut de Adrian Lungu. Al doilea jucător convocat pentru finala turneului IRB Nations Cup este Valentin Ivan, care evoluează la campioana României, Dinamo Bucureşti. Ivan, în vîrstă de 19 ani, a jucat în toate meciurile echipei U19 a României la Cupa Mondială din Chile, unde a fost remarcat de directorul de rugby al federaţiei, Elis Meachen. România va întîlni Emerging Springboks la IRB Nations Cup 2008, vineri, de la ora 20.00, pe Stadionul “Arcul de Triumf” din Bucureşti. După două zile de concurs, ambele formaţii au acumulat două victorii în competiţie, cîştigătoarea din meciul direct urmînd să intre în posesia trofeului.

Gigi Becali vrea banii înapoi

Discuţiile privind contestaţia formulată de omul de afaceri Gigi Becali şi vicepreşedintele clubului Steaua, Teia Sponte, privind sechestrul instituit de procurorii DNA asupra sumei de 1,7 de milioane de euro în dosarul “valiza” de la Cluj vor fi reluate pe 15 iulie, la Tribunalul Bucureşti. Completul de judecată de la Tribunalul Bucureşti, a constatat, marţi, că nu este competent să judece fapte de corupţie şi de aceea, pe 15 iulie, alţi magistraţi vor lua în discuţie această contestaţie. Avocatul lui Gigi Becali şi Teia Sponte a cerut instanţei anularea rezoluţiei procurorului şef de secţie a Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) prin care a fost respinsă solicitarea ridicări sechestrului de pe suma de 1,7 milioane de euro, reţinută la Cluj. În acţiunea înregistrată la instanţă, Teia Sponte arată că această sumă aparţinea lui Gigi Becali. Un alt motiv susţinut de avocatul lui Gigi Becali pentru care banii nu ar trebui să fie ţinuţi sub sechestru este acela că legea prevede, în opinia acestuia, confiscarea doar a sumelor cu titlu de mită oferite către funcţionari publici. Recent, Gigi Becali a prezentat, într-o conferinţă de presă, un act de vînzare-cumpărare încheiat pentru un teren din Cluj, datat 15 aprilie, adică cu 20 de zile înaintea meciului U. Cluj - CFR Cluj, precizînd că printre martori a semnat şi selecţionerul Victor Piţurcă. El a dorit, astfel, să arate că banii confiscaţi de DNA nu erau destinaţi fotbaliştilor de la U. Cluj.

Goian are oferte concrete din Spania şi Italia

Dacă nu a reuşit să-l vîndă pe Dorin Goian în iarnă, pentru că nu a găsit pe nimeni să achite şase milioane de euro, Steaua a primit veşti mai bune după cele două meciuri jucate de fundaşul său central la EURO 2008. De internaţionalul român se interesează acum Betis Sevilla, care a primit referinţe din partea fostului său jucător, Iulian Filipescu, şi Lecce, echipă nou promovată în Serie A. Goian este dorit la Betis de antrenorul Paco Chaparro, pentru că “este un apărător cu experienţă care poate să întărească sistemul defensiv”. Se pare că oficialii lui Betis au intenţionat să-l achiziţioneze pe un alt stelist, Ionuţ Rada, însă Paco Chaparro s-a opus. Conform cotidianului Diario de Sevilla, de transferul lui Dorin Goian mai sînt interesate Werder Bremen, VfB Stuttgart, Lazio Roma şi Aston Villa, în timp ce Corriere dello Sport adaugă şi Lecce pe această listă.