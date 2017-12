CS Volei 2004 Tomis pleacă optimistă spre Tg. Mureş

Formaţia feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa îşi continuă parcursul din turneului play-off al Diviziei A1, la sfîrşitul acestei săptămîni fiind programate ultimele partide din faza a doua. Elevele lui Aleksandar Boskovic pleacă, în această dimineaţă, spre Tg. Mureş, acolo unde, sîmbătă, de la ora 17.00, vor înfrunta formaţia gazdă, CSU Gaz. Deşi înfrîngerea cu 3-0 din prima întîlnire, de la Constanţa, sîmbăta trecută, a anulat o şansă importantă în ceea ce priveşte calificarea în finala pentru locurile 5-6, formaţia constănţeană pare să nu fi abandonat obiectivul stabilit la sfîrşitul sezonului regulat. „De fiecare dată cînd pierzi un meci te simţi dezamăgit. Însă, chiar dacă pierzi sau cîştigi trebuie să mergi mai departe pentru că orice partidă este un nou început. Cu siguranţă ne va fi greu la Tg. Mureş, dar von face tot posibilul să ne fructificăm şi noi şansa noastră, şi, de ce nu, să întoarcem soarta acestei calificări”, a spus antrenorul formaţiei constănţene, Aleksandar Boskovic. În cazul în care va cîştiga partida de sîmbătă, Tomisul va mai disputa un meci, care va decide echipa ce va lupta pentru poziţiile 5-6.

Constănţenii luptă pentru titlurile naţionale de juniori la tenis de masă

După ce, la sfîrşitul lunii trecute, Constanţa a găzduit Campionatul Naţional de tenis de masă pentru seniori, începînd de astăzi, la Zalău, are loc o nouă ediţie a competiţiei similare pentru juniori I. Cum cîştigătoarea ultimelor ediţii, Eliza Samara, a trecut în acest an la senioare, Constanţa va fi reprezentată de trei sportive în întrecerea feminină. Cristina Hîrîci, Anamaria Sebe şi Roxana Iamandi vor încerca să ducă tradiţia mai departe şi să cucerească un nou titlu naţional. La masculin, LPS CSS „Nicolae Rotaru” - CS Farul l-a aruncat în competiţie pe cîştigătorul Topului 12 de acum patru zile, Lucian Munteanu, care, după ce nu a cedat vreun set în partidele de la Buzău, este favorit la cîştigarea titlului. Sportivii constănţeni sînt antrenaţi de Liliana Sebe şi Stelian Haşoti.

Concurs internaţional de Kung-Fu la Sofia

În perioada 18-21 aprilie, la Sofia, se vor desfăşura două manifestări internaţionale la Colegiul Naţional “Narodno Buditeli”, una legată de “Ziua Tineretului”, care va fi sărbătorită printr-un simpozion internaţional, iar cea de-a doua va fi un concurs internaţional de Kung-Fu. În cadrul manifestărilor pentru tineri sînt prevăzute întîlniri cu tineri, elevi şi studenţi, un spectacol artistic şi vizitarea unor obiective turistice din Sofia. La concursul de Kung-Fu vor participa trei sportivi de la CSU “Neptun” Constanţa (preşedinte prof.univ.dr.ing. Cornel Panait, rectorul Universităţii Maritime Constanţa) şi 15 de la CS “Marea Neagră” Constanţa (preşedinte Florin Iordănoaia). Sportivii constănţeni vor participa la probele de Taolu Tradiţional, Light Fighting Sanda şi Sanda, iar demonstrativ vor fi prezentate şi lupte de Non-contact Sanda. La concurs vor arbitra constănţenii Adriana Lepădatu, Gheorghe Istrate, Mihai Cîju şi Florin Iordănoaia. Participarea sportivilor este sprijinită de Consiliul Judeţean Constanţa (preşedinte Nicuşor Constantinescu), SC “Oil Terminal” SA Constanţa (director general Mihai Lupu), Universitatea Maritimă Constanţa (rector Cornel Panait), Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Constanţa (preşedinte Valeriu Mîtîcă), Direcţia Judeţeană pentru Sport Constanţa (director Elena Frîncu).

Perechea Tecău / Mergea, în sferturi la Chiasso

Perechea Horia Tecău / Florin Mergea, cap de serie nr. 2, s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Chiasso (Elveţia), dotat cu premii în valoare totală de 30.000 de euro. Tecău şi Mergea au învins, în runda inaugurală, cu scorul de 6-3, 7-6 (7/4), cuplul Victor Crivoi / Ilia Bozoljaci (România / Serbia) şi vor juca, în faza următoare a competiţiei, cu perechea germană Matthias Bachinger / Daniel Brands, care a trecut, cu scorul de 2-6, 6-1, 10-7, de cuplul Stefano Galvani / Leandro Migani (Italia / Argentina). Tenismanul Răzvan Sabău, jucător venit din calificări, a ratat accesul în turul al doilea al turneului challenger de la Atena, dotat cu premii în valoare totală de 42.500 de euro. Sabău a fost învins, în runda inaugurală, cu scorul de 7-5, 6-0, de uzbekul Denis Istomin, al patrulea favorit.

Hănescu, eliminat de Federer

Tenismanul Victor Hănescu a ratat, joi, calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Estoril (Portugalia), dotat cu premii în valoare totală de 370.000 de dolari. Hănescu a fost învins, în turul secund, după o oră de joc, cu scorul de 6-3, 6-2, de elveţianul Roger Federer, cap de serie numărul unu. Pentru performanţa reuşită la Estoril, Hănescu va primi 15 puncte ATP şi un cec în valoare totală de 5.850 de euro.

Jarno Trulli va semna, sîmbătă, la Bucureşti, acordarea licenţei Grand Prix One pentru România

Pilotul italian de Formula 1 Jarno Trulli va semna, sîmbătă, la Bucureşti, în cadrul unei conferinţe de presă, cu compania South Pacific Group, contractul de acordare a licenţei pentru construirea unui circuit Grand Prix One în România. Cu o suprafaţă construită de peste 200.000 de metri pătraţi, Grand Prix One va avea o galerie comercială întinsă pe o suprafaţă de 60.000 de metri pătraţi, restaurante, cafenele, terenuri de joacă pentru copii şi o clădire de birouri. Complexul va atrage anual, potrivit estimărilor celor care promovează conceptul Grand Prix One, mai mult de patru milioane de vizitatori, atît din România, cât şi din afara ţării. Deşi iniţial se anunţase că circuitul va fi construit la Snagov, în prezent acestă locaţie nu mai este atît de certă. O comisie de experţi din partea comitetului de investiţii se află în faza finală a analizei a două locaţii pentru proiect, ambele aflîndu-se la 20-25 km de centrul Bucureştiului. Grand Prix One Romania este preconizat să se deschidă la sfîrşitul anului 2010, iar costul total al proiectului va depăşi 250 de milioane de euro. Din echipa Grand Prix One care va semna, sîmbătă, la Bucureşti, contractul de acordare a licenţei pentru România va face parte şi australianul Michael Doohan, multiplu campion mondial la motociclism.

Adrian Diaconu face azi cîntarul oficial

Pugilistul român Adrian Diaconu, care va boxa, sîmbătă, la Bucureşti, pentru titlul mondial interimar la categoria semigrea, versiunea WBC, a declarat că mai are de slăbit două kilograme, dar a ţinut să precizeze că este în formă şi şi-a exprimat convingerea că-l va învinge pe Chris Henry. De partea cealaltă, americanul Chris Henry s-a declarat mulţumit că are prilejul să boxeze împotriva lui Diaconu, iar în timpul conferinţei de presă a primit o propunere inedită din partea unui om de afaceri. Astfel, acesta i-a propus americanului cîte 5.000 de dolari pentru a purta o reclamă pe fiecare talpă a pantofilor de sport, convins fiind că după cîteva reprize Henry le va arăta tălpile românilor, în urma unui KO. Chris Henry a acceptat propunerea însă a ţinut să precizeze: “O să îţi iau banii, dar tălpile nu or să se vadă”. Gala “Invincibilii”, programată, pe 19 aprilie, la Sala Polivalentă, are drept cap de afiş meciul Diaconu - Henry, a doua dispută ca importanţă fiind cea dintre Ionuţ Ion şi Raul Balbi.

Semmy Schilt vine la Bucureşti!

Olandezul Semmy Schilt, cel mai bun luptător de K-1 din lume în ultimii trei ani, este invitat la o emisiune specială difuzată duminică de postul Realitatea TV, în care îl va avea alături pe un luptătorul român Ciprian Sora. Schilt a cîştigat K-1 World Grand Prix în 2005, 2006 şi 2007, fiind primul sportiv din istorie care a reuşit performanţa trei ani la rînd. “Vikingul”, cum i se spune, are 34 de ani, 2,12 m înălţime şi cîntăreşte 137 kg. În K-1, unde a intrat în 2002, are la activ 27 de victorii din 30 de meciuri, dintre care 13 au fost obţinute prin knock-out. Semmy Schilt concurează din 1996 în MMA (mixed martial arts), avînd în palmares 25 de victorii şi 14 înfrîngeri.

FC Argeş, bun de plată

Tribunalul sportiv de la Laussane a dat verdictul în cazul litigiului dintre clubul FC Argeş Piteşti şi antrenorul Giuseppe Giannini. Argeşul trebuie să-i plătească fostului său antrenor din toamna lui 2006 suma de 150.000 de euro, care reprezintă salariul pe ultimul an de angajament. Cu italianul pe bancă, piteştenii au înregistrat nouă înfrîngeri în zece etape, retrogradînd în campionatul respectiv.