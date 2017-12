Mutu va fi indisponibil patru săptămîni

Atacantul echipei AC Fiorentina, Adrian Mutu, accidentat, duminică, în partida cu formaţia AS Roma, va fi indisponibil timp de patru săptămîni, a anunţat, ieri, gruparea italiană. Medicii l-au diagnosticat, luni, pe atacantul român, cu entorsă de gradul doi la ligamentul colateral medial. Mutu îşi va putea relua antrenamentele după patru săptămîni. Mutu s-a accidentat la genunchiul stîng în min. 39, la un duel cu portarul echipei AS Roma, Doni. Atacantul a primit îngrijiri la marginea terenului şi a fost apoi înlocuit de Papa Waigo, în min. 43. Medicul echipei naţionale, Pompiliu Popescu, a explicat că în urma întinderii ligamentului colateral intern, Mutu va avea genunchiul stîng imobilizat cu o atelă timp de trei săptămîni, în paralel urmînd să fie efectuat şi procesul de recuperare. După îndepărtarea atelei, internaţionalul român va avea nevoie de o perioadă de şapte pînă la zece zile de pregătire, înainte de a fi din nou apt de joc.

O clarvăzătoare austriacă prevede victoria Italiei la EURO 2008

O clarvăzătoare din Austria, care a prevăzut tsunami din Asia în 2004, prezice victoria Italiei la Campionatul European din iunie, unde “Squadra Azzurra” face parte din Grupa C, alături de România, Franţa şi Olanda. La 29 iunie, la Viena, Italia va ridica trofeul în faţa Portugaliei lui Deco. Anterior, în semifinale, italienii şi portughezii vor trece de francezi, respectiv croaţi. “Această previziune poate fi modificată de un antrenament fizic şi mental”, a precizat clarvăzătoarea. România şi Italia se vor întîlni la CE, la 13 iunie, în Grupa C.

Suspendat 15 luni pentru că a lovit un arbitru

Portarul formaţiei australiene Central Coast Mariners, Danny Vukovic, a fost suspendat pentru 15 luni, după ce duminică a lovit un arbitru în timpul finalei A-League, dar în primă fază nu va juca nouă luni, celelalte şase luni urmînd să le ispăşească în cazul unei noi abateri. Vukovic l-a lovit pe arbitrul Mark Shield în timpul meciului cu Newcastle, după ce s-a enervat că acesta nu a acordat un penalty pentru echipa sa. Portarul australian, care face parte şi din lotul naţionalei Under 23, are şapte zile pentru a depune apel, iar dacă sancţiunea va fi păstrată, jucătorul poate reveni într-un meci oficial din prima ligă abia pe 24 noiembrie 2008. Regulamentul Federaţiei Australiene de Fotbal prevede că lovirea unui arbitru se sancţionează cu suspendarea de la un an pînă la excluderea din fotbal.

Adriano are o idilă cu regina Carnavalului de la Rio

Atacantul Adriano, împrumutat de Internazionale Milano la Sao Paulo, are o idilă cu regina Carnavalului de la Rio, Viviane Castro, informează cotidianul „Gazzetta dello Sport”, citînd presa braziliană. Viviane Castro, un model care va poza luna viitoare pentru o revistă pentru bărbaţi, a fost în centrul atenţiei la Carnavalul de la Rio, după ce a defilat acoperită doar cu o pereche de chiloţi tanga de 4 centimetri. Adriano şi Viviane au participat împreună la o emisiune televizată de mare audienţă, iar, potrivit presei braziliene, cei doi sînt inseparabili.

Joao Pinto va juca în Major League Soccer

Fostul internaţional portughez Joao Pinto, care a evoluat la echipe ca Atletico Madrid, Boavista Porto, Benfica Lisabona sau Sporting Lisabona, se va transfera la Toronto FC, formaţie canadiană din Major League Soccer. Ultima echipă la care a fost legitimat atacantul lusitan (36 de ani) a fost Sporting Braga. Joao Pinto va fi al doilea jucător portughez din MLS, după un alt veteran, Abel Xavier, legitimat la Los Angeles Galaxy.

Un fost rugbyst spaniol a cîştigat Premiul Oscar!

Actorul Javier Bardem, cîştigătorul premiului Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, a făcut parte din naţionala de rugby a Spaniei, unde a jucat pe postul de pilier. “Acest sport m-a învăţat să lupt în viaţă şi să formez o echipă alături de colegii mei. Îmi pare rău că nu am putut să continuu cu rugbyul, dar actoria mi-a adus mai multe satisfacţii”, a explicat Bardem, care a jucat pentru Spania în meciuri contra Rusiei, Portugaliei sau Italiei. Javier Bardem (38 de ani) a obţinut premiul Oscar pentru rolul său din filmul “Nu există ţară pentru bătrîni”.

JO din 2012 vor priva grupurile de sport şi artă din Londra de 583 de milioane de euro

Costurile pentru organizarea JO din 2012 ar putea ajunge la 9,3 milarde de lire sterline (12,3 miliarde de euro), iar un raport al organizatorilor a arătat că aproximativ 440 de milioane de lire sterline (583 de milioane de euro) vor fi redirecţionate dinspre grupurile de sport şi artă din Londra. Consiliul londonez pentru cultură şi sport, care a întocmit acest raport, a declarat că redirecţionarea acestor fonduri ar putea face mai mult rău decît bine, informează bbc.co.uk. Directorul Dee Doocey a afirmat că ar fi ridicol ca grupurile mici care îi încurajează pe copii să se îndrepte spre artă sau sport să nu aibă parte de aceşti bani, dar nu neagă că această sumă va aduce mari beneficii oraşului Londra. Atît Olimpiada Culturală (un program de evenimente care se întinde pe durata a patru ani şi al cărui scop este acela de a creşte numărul de participanţi la programele culturale), cît şi intenţia Guvernului de a creşte, pînă în 2012, numărul populaţiei active cu două milioane de persoane au fost identificate ca fiind foarte dependente de aceste grupuri mici. Dee Doocey a estimat că din cele 2,2 miliarde de lire (2,9 miliarde de euro) redirecţionate dinspre fondurile Loteriei Naţionale către Comitetul de Organizare al JO, Londra va pierde aproximativ 440 de milioane de lire (583 de milioane de euro). Bugetul total al Jocurilor Olimpice este estimat la 9,3 miliarde de lire (12,3 miliarde de euro).