Cătălina Ponor s-a întors sub comanda antrenoarei Mariana Bitang

Tripla campioană olimpică de la Atena, Cătălina Ponor a revenit sub comanda antrenoarei Mariana Bitang, încheind astfel colaborarea cu tehnicianul Matei Stănei, cel care o pregătise în ultimii doi ani. “Am căzut de comun acord, pe cale amiabilă, să încheiem colaborarea din cauza problemelor medicale pe care le are domnul Matei Stănei. Nu voi uita ce a făcut pentru mine, dar îmi doresc să cîştig titlul mondial şi pe cel olimpic”, a explicat sportiva. “Eu am fost cel care a renunţat la această colaborare în urmă cu o săptămînă pentru că am realizat că nu va putea respecta programul de pregătire întocmit împreună cu COR. Vreau să rămîn o persoană cu coloană vertebrală şi să fiu cu sufletul împăcat că am făcut tot ce se putea ca să fie bine. Decît să-mi bat joc de sănătatea mea şi de pregătire, mai bine renunţ”, a explicat Stănei. Constănţeanca a efectuat ieri un prim antrenament sub supravegherea Marianei Bitang, în sala de la complexul sportiv “Lia Manoliu” din Bucureşti. “Sînt puţin obosită, dar ne-am înţeles perfect. De altfel, am căzut de acord că viaţa mea personală este problema mea şi va fi altfel decît în trecut la lotul olimpic. Ştiu că vor veni şi antrenamente mai grele, dar nu mă tem să muncesc. Obiectivul îl reprezintă Campionatele Mondiale de la Stuttgart din septembrie, dar voi merge doar dacă voi avea şanse la medalia de aur la bîrnă”, a mărturisit Ponor. Gimnasta se va pregăti în capitală, avînd programate cîte două antrenamente pe zi, iar peste trei săptămîni s-ar putea muta la Izvorani.

CS Tomis, învinsă în sferturile Cupei României la handbal feminin

Clasată doar pe locul 6 în Liga Naţională de handbal feminin, CS Tomis Constanţa nu s-a descurcat prea bine nici în Cupa României. Echipa pregătită de Dumitru Muşi a pierdut încă din faza sferturile de finală, unde a dat piept vineri, la Bistriţa cu Universitatea Jolidon Cluj. Constănţencele au făcut o primă repriză excelentă şi la pauză conduceau cu cinci goluri finalista din Challenge Cup, 14-9. La reluare, gruparea de pe litoral nu a mai ţinut pasul cu adversara şi a pierdut într-un final dramatic, cu 24-23. Principalele marcatoare: Senocico 7 şi Paraschiv 6 - pentru U Cluj, respectiv Druţu 12, Pîrîianu 3, Mateescu 3, Drilea 3 - pentru CS Tomis. Celelalte rezultate: Oltchim Rm. Vîlcea - Cetate Deva 40-21, HCM Baia Mare - Dunărea Brăila 31-26 şi Rulmentul Braşov - HCM Roman 25-21. Sîmbătă, în semifinalele competiţiei, vor avea loc meciurile: Oltchim - HCM Baia Mare şi Rulmentul - U. Cluj.

Duminică, etapa a 21-a în Campionatul Judeţean de Fotbal

Etapa a 21-a în Campionatul Judeţean de fotbal programează duminică partidele etapei a 21-a. În Seria Nord, Axiopolis Sport Cernavodă (55p) pare scăpată în cîştigătoare, iar CSO II Ovidiu (42p), Voinţa Săcele (41p), Steaua Speranţei Siliştea (40p) şi Gloria Seimeni (40p) continuă lupta de la distanţă pentru ocuparea poziţiei secunde. În Seria Sud, situaţia este mai strînsă la vîrf, unde Luceafărul Amzacea (48p), Portul II (44p) şi Sport Prim Oltina (43p) luptă pentru primele două locuri. Programul partidelor: Seria Nord - Duminică: Dacia Mircea Vodă - CSO II Ovidiu (ora 12.00); Viitorul Fîntînele - Steaua Speranţei Siliştea (ora 12.00); Voinţa Siminoc - Viitorul Vulturu (ora 12.00); Sportul Tortomanu - Dunaris Topalu (ora 12.00); Gloria Seimeni - Axiopolis Sport Cernavodă (ora 12.00, se joacă la Dunărea); Ulmetum Pantelimon - Viitorul Tîrguşor (ora 12.00); Sport Club Horia - Voinţa Săcele (ora 12.00). Clasament Nord: 1. Cernavodă 55p; 2. CSO II Ovidiu 42p; 3. Săcele 41p; 4. Siliştea 40p; 5. Seimeni 40p; 6. Mircea Vodă 35p; 7. Tortomanu 31p; 8. Siminoc 27p; 9. Vulturu 27p; 10. Horia 20p; 11. Topalu 18p; 12. Tîrguşor 11p; 13. Fîntînele 10p; 14. Pantelimon 10p. Seria Sud - Duminică: Recolta Negru Vodă - Marmura Deleni (ora 12.00); Portul II Constanţa - Viitorul Mereni (ora 12.00); Avîntul Comana - AS Independenţa (ora 12.00); Tropheum Adamclisi - Fulgerul Chirnogeni (ora 12.00); Farul II Tuzla - Luceafărul Amzacea (ora 12.00); Sport Prim Oltina - Voinţa Lipniţa (ora 15.00); AS Dumbrăveni - Viitorul II Cobadin 0-3 (gazdele s-au retras din campionat). Clasament Sud: 1. Amzacea 48p; 2. Portul II Constanţa 44p; 3. Oltina 43p; 4. Mereni 38p; 5. Viitorul II Cobadin 35p; 6. Chirnogeni 32p; 7. Lipniţa 29p; 8. Farul II Tuzla 28p; 9. Negru Vodă 27p (18j); 10. Dumbrăveni 22p (echipă retrasă din campionat; pierde cu 0-3 toate meciurile din retur); 11. Adamclisi 19p; 12. Independenţa 17p; 13. Comana 12p; 14. Deleni 5p.

Sîmbătă, etapa a 27-a în campionatul de juniori al Ligii a IV-a

Pentru că au existat solicitări din partea cititorilor, publicăm clasamentul la zi al campionatului de juniori al Ligii a IV-a, cu menţiunea că programul etapei de sîmbătă a fost publicat în ziarul de vineri. Clasament juniori: 1. Cariocas 94p; 2. Basarabi 93p; 3. Callatis II 89p; 4. Poarta Albă 80p; 5. CSM Medgidia 78p; 6. Agigea 66p; 7. ITC 62p; 8. Techirghiol 61; 9. Năvodari 53p; 10. Cumpăna 47p; 11. Concrete Cernavodă 46p; 12. Hîrşova 46p; 13. 23 August 42p; 14. Băneasa 40p; 15. Kogălniceanu 39p; 16. Nisipari 39p; 17. Albeşti 38p; 18. Topraisar 38p; 19. Valu 37p; 20. Cogealac 31p; 21. Ostrov 29p; 22. Tuzla 27p; 23. CS Eforie 24p; 24.Cobadin 0p.

Orele de începere ale partidelor România - Slovenia

Federaţia Slovenă de Fotbal (NZS) a anunţat, vineri, că meciul Slovenia - România, programat pe 2 iunie, pe Stadionul “Arena Petrol” din Celje, în Grupa G a preliminariilor EURO 2008, va începe la ora 21.45, informează FRF. Totodată, Federaţia Română de Fotbal (FRF) a decis ca partida România - Slovenia, care va avea loc la data de 6 iunie, pe stadionul Dan Păltinişanu din Timişoara, să înceapă la ora 21.00. “Tricolorii” ocupă locul secund în grupă, cu 11 puncte, în timp ce Slovenia se află pe locul cinci, cu patru puncte.

România ocupă locul 7 în clasamentul coeficienţilor UEFA

După disputarea partidelor din semifinalele cupelor europene inter-cluburi, România se află pe poziţia a şaptea în clasamentul coeficienţilor UEFA, cu 40,165 puncte. Ţara noastră şi-a păstrat acest loc în ciuda faptului că atît Dinamo cît şi Steaua au fost eliminate încă din 16-imile Cupei UEFA. Primele trei poziţii în acest top sînt ocupate de ţări care au finaliste în acest sezon al cupelor europene: Spania, care va păstra Cupa UEFA, este pe locul întîi cu 76,605p, la mare distanţă de următoarele clasate, Anglia (68,540) şi Italia (65,802). Ca urmare, în editia 2008-2009 România va avea două echipe în Liga Campionilor (campioana direct în grupe, ocupanta locului doi în turul trei preliminar) şi patru echipe în Cupa UEFA.

Dinamo vrea doi jucători de la Levski Sofia

În perspectiva evoluţiei în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, Dinamo Bucureşti se interesează de doi dintre jucătorii campioanei Bulgariei, Levski Sofia. Primul este fundaşul dreapta Jivko Milanov, 23 de ani, care a evoluat în acest sezon în 19 jocuri de campionat şi toate cele opt meciuri jucate de bulgari în Liga Campionilor, iar al doilea un mijlocaş israelian, Eli Zizov, care s-a aflat la începutul acestui sezon în vizorul lui Chelsea.

Pavel, în semifinale la Tunis

Andrei Pavel s-a calificat în penultimul act al challenger-ului cu premii de 125.000 de dolari de la Tunis, reuşind să-l elimine pe Fabrice Santoro (56 ATP, favorit principal al turneului), scor 7-5, 7-6. Victoria asupra francezului îi garantează “Cneazului” 40 de puncte ATP şi un cec de 6.275 de dolari. A fost al treilea succes în întîlnirile directe pentru român, din şapte confruntări. Pentru calificarea în finală, constănţeanul va juca mîine împotriva germanului Denis Gremelmayr (168 ATP). În cazul în care va cuceri trofeul la Tunis, Pavel va reintra între primii 80 de jucători ai lumii.

Crivoi în finală, Hănescu eliminat la Roma

Victor Crivoi s-a calificat în finala challenger-ului de 25.000 de dolari de la Roma, dupa 6-4, 6-2 cu spaniolul Marc Lopez, luîndu-şi astfel revanşa pentru înfrîngerea directă din finala de anul trecut de la Braşov. În ultimul act, Crivoi, care va reveni astfel în top 200 ATP, îl va întîlni pe francezul Thierry Ascione, cel care a trecut cu 6-3, 6-2 de Victor Hănescu.