HCM, VICTORIE ÎN AMICALUL CU STEAUA

Handbal Club Municipal Constanța a disputat, vineri seară, la București, prima partidă de verificare de la reluarea pregătirilor. Jucătorii antrenați de Zvonko Sundovski și Marko Isakovic au câștigat amicalul cu Steaua, cu scorul de 26-24 (12-9). Pentru campioana României au marcat Toma 5 goluri, Stavrositu 4g, Buricea 3g, Rakcevic 3g, Humet 3g, Baican 3g, Șomlea 2, Sadoveac 2g și Vujadinovic 1g. Confruntarea cu Steaua a reprezentat pentru HCM ultimul test înaintea primului joc oficial al sezonului, duelul cu Știința Bacău, din Supercupa României, programat marți, de la ora 17.00, la Brașov.

BOXERUL CONSTĂNȚEAN ARSEN MUSTAFA ÎNCEPE LUPTA PENTRU MEDALIE LA NANJING

Singurul boxer din delegația României participantă la Jocurile Olimpice pentru tineret (JOT), competiție rezervată sportivilor cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani și care se desfășoară, în perioada 16-28 august, la Nanjing (China), este Arsen Mustafa (categoria 60 kg). Pugilistul antrenat la CS Farul Constanţa de Mihai Constantin a obținut calificarea pentru Nanjing după ce s-a clasat pe locul secund la Campionatul Mondial pentru tineret de la Sofia, din luna aprilie. Unicul sportiv constănțean care va concura la Nanjing va susține sâmbătă primul meci din turneul de box, urmând să-l înfrunte pe Ablaikhan Zhussupov (Kazahstan). Vineri, la JOT, în proba de aruncare a suliței, Alexandru Novac s-a clasat pe primul loc în calificări, cu cea mai bună performanță personală, 77,61 m, obținând calificarea în finală.

ZIUA MONDIALĂ A KUNG-FU, LA MARITIMO!

Maritimo Shopping Center vă invită, în premieră naţională, la un eveniment spectaculos: Ziua Mondială a Kung-Fu. Antrenamente, demonstraţii, tehnici de luptă, disciplină, testarea limitelor fizice şi psihice, tradiţii şi istoria Kung-Fu vor fi oferite de gazda Maritimo Shopping Center luni, 25 august, iubitorilor de arte marţiale. Manifestările care celebrează Ziua Mondială a Kung-Fu sunt organizate de Federaţia Română de Arte Marţiale de Contact şi Clubul Sportiv “Marea Neagră” Constanţa și se vor desfășura între orele 10.00 și 12.00. La aceste demonstraţii şi antrenamente vor participa 40 de sportivi de la cluburi din judeţul Constanţa: CSU Neptun Constanţa, CS Marea Neagră Constanţa, CS Noua Generaţie Mangalia, CS Comunal Mihail Kogălniceanu și CS Comunal Nicolae Bălcescu. Demonstraţiile vor fi conduse de către Shifu Florin Iordănoaia (centura neagră 6 Duan Kung-Fu), Laoshi Laurenţiu Palangă (centura neagră 3 Duan Kung-Fu) şi Laoshi Laurenţiu Radu (centura neagră 2 Duan Kung-Fu). Celebrarea Zilei Mondiale a Kung-Fu va continua luni seară, la Mangalia, de la ora 17.00 până la ora 18.00, pe scena plutitoare din portul turistic.

TRIATLON “NO STRESS”, LA NEPTUN-OLIMP

A patra ediție la mare a Triatlonului “No Stress” se va desfășura sâmbătă, la Neptun-Olimp, competiția reprezentând o nouă provocare pentru amatorii de mișcare. Evenimentul va cuprinde trei probe: înot în mare, traseu de bicicletă pe șosea și alergare pe faleză, la două categorii, triathlon sprint și triatlon olimpic. Prima categorie se va desfășura pe distanțe scurte, cu 500 m înot / 20 km bicicletă / 5 km alergare, iar triatlonul olimpic se va desfășura pe distanțe lungi, cu 1.500 m înot / 40 km bicicletă / 10 km alergare. Se vor acorda premii la peste 100 de participanți, pe diverse categorii: debutanți - cei care participă prima dată la un triatlon; open - primii cinci, atât la masculin, cât și la feminin; age group - unde se vor premia categoriile de vârstă, dar nu se vor mai premia cei cinci premiați la open.

ROMÂNIA ŞI SUEDIA VOR JUCA LA BUCUREŞTI ÎN CUPA DAVIS

Întâlnirea de Cupa Davis dintre România şi Suedia, contând pentru turul I al play-off-ului pentru menţinerea în Grupa I a Zonei Euro-africane, va avea loc în perioada 12-14 septembrie, la Arenele BNR din Bucureşti. Căpitanul nejucător, constănțeanul Andrei Pavel, a declarat că i-a convocat pe cei mai buni jucători de tenis pe care îi are România în acest moment, atât la simplu, Adrian Ungur şi Marius Copil, cât şi la dublu, constănțeanul Horia Tecău şi Florin Mergea. „Avem o echipă bună, mai bună decât dacă ne luăm după clasament, închegată, determinată, şi sperăm ca împreună să trecem de emoţiile acestui baraj al Grupei I. Aşteptăm cât mai mulţi fani ai tenisului şi ai jucătorilor noştri să vină să ne susţină în întâlnirea cu Suedia, pentru că ştiu cât de important este să simţi încurajarea propriului public”, a spus Andrei Pavel. Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, s-a declarat încrezător înaintea întâlnirii cu Suedia. „A venit timpul să mai înclinăm puţin balanţa întâlnirilor directe România - Suedia. Chiar dacă Suedia este deţinătoare a șapte trofee de Cupa Davis şi ne-a învins în ambele întâlniri de până acum, sunt sigur că echipa pe care o vom alinia anul acesta va face tot ceea ce îi va sta în putinţă pentru a câştiga cele trei puncte necesare pentru victorie. În plus, vom avea susţinerea propriilor fani, pe care îi aşteptăm să umple Arena Centrală”, a afirmat Cosac. Echipele de Cupa Davis ale României şi Suediei s-au mai întâlnit de două ori până acum, în 1979 și 2009, ambele întâlniri fiind câştigate de nordici.

NICULESCU - ÎN SEMIFINALE LA DUBLU, LA NEW HAVEN

Perechea formată din Monica Niculescu și Caroline Garcia (Franţa) s-a calificat în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la New Haven (SUA), dotat cu premii totale în valoare de 710.000 de dolari. Niculescu și Garcia au trecut în sferturile de finală de principalele favorite ale competiției, Cara Black (Zimbabwe) și Sania Mirza (India), cu scorul de 7-6 (7/2), 6-4. În runda următoare, Niculescu şi Garcia vor întâlni perechea Marina Erakovic (Noua Zeelandă) / Arantxa Parra Santonja (Spania). Prin accederea în semifinale, Niculescu şi Garcia şi-au asigurat un premiu de 11.000 de dolari şi 185 de puncte WTA.

PREȘEDINTELE CIO VINE LA BUCUREȘTI

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR) a anunţat, pe site-ul oficial, că va sărbători, în data de 12 septembrie, un secol de olimpism în România, la eveniment urmând să fie prezent şi preşedintele CIO, Thomas Bach. Alături de Bach, la celebrarea a 100 de ani de olimpism în România şi-au confirmat participarea şi preşedintele Comitetului Olimpic European, Patrick Hickey, precum şi reprezentanţii celor mai importante comitete olimpice naţionale şi ambasadori. „Centenarul olimpismului în România este un motiv de mândrie naţională. În acest răstimp am avut victorii notabile, am schimbat uneori istoria Jocurilor Olimpice, aducând astfel bucurie unei naţiuni care a investit în reprezentanţii săi încredere şi speranţă. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român îi apreciază pe toţi cei care împreună, prin eforturile lor, alcătuiesc Mişcarea Olimpică din ţara noastră, fie ei sportivi, antrenori, parteneri, admiratori. Ziua de 12 septembrie, aşa cum am plănuit-o noi, va marca fastuos un reper important în sportul românesc, printr-o întâlnire menită să-i răsplătească pe toţi cei care au dus renumele ţării noastre departe, odată cu paşii lor pe podiumurile lumii”, a declarat preşedintele COSR, Alin Petrache. Evenimentul din data de 12 septembrie va avea loc la Ateneul Român.

BUTE REVINE ÎN RING PE 6 DECEMBRIE

Pugilistul Lucian Bute a anunţat că următorul său meci va avea loc în data de 6 decembrie, fără să ofere alte detalii cu privire la confruntarea ce va urma. „E oficial - următorul meci pe 6 decembrie... amănunte în curând... staţi aproape...”, a precizat Bute pe contul său de Facebook. Lucian Bute a boxat ultima dată la 19 ianuarie, la Montreal, fiind învins atunci la puncte de canadianul Jean Pascal, într-un meci contând pentru centurile WBC Diamond şi NABF la categoria semigrea. Bute (31-1, 24 KO) a pierdut centura IBF la categoria supermijlocie în mai 2012, când a fost învins de britanicul Carl Froch.

ROMÂNIA VA JUCA PENTRU EVITAREA ULTIMULUI LOC LA CE DE HANDBAL JUNIORI

Naţionala de handbal masculin juniori a României a fost învinsă, vineri, de reprezentativa Serbiei, cu scorul de 27-25 (14-17), într-un meci contând pentru clasarea finală pe locurile 13-16 la Campionatul European din Polonia, şi va juca pentru locurile 15-16. Ca urmare a rezultatului de vineri, tricolorii mici vor juca pentru clasarea finală pe locurile 15-16, cu Macedonia, care a pierdut, tot vineri, cu Cehia, scor 21-27 (11-13). Meciul va avea loc sâmbătă. În grupele intermediare, România a învins Cehia, cu scorul de 30-25 (14-11), şi a pierdut cu Belarus, cu 29-32 (15-15), iar anterior, în grupa preliminară C, a pierdut toate cele trei partide: 24-43 (12-21) cu Franţa, 26-41 (13-19) cu Croaţia şi 30-43 (13-21) cu Ungaria.