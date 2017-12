NAŢIONALA DE HANDBAL MASCULIN, ÎNVINSĂ DE UNGARIA

Naţionala de handbal masculin a României a fost învinsă, la Nyregyhaza, de reprezentativa Ungariei, cu scorul de 34-30 (17-15), într-un meci amical programat înaintea partidelor oficiale cu Suedia, din play-off-ul Campionatului Mondial din 2015. Din lotul României deplasat în Ungaria au făcut parte şi patru jucători de la HCM Constanţa: Mihai Popescu, George Buricea, Marius Sadoveac şi Albert Cristescu. Alţi doi jucători de la HCM convocaţi la lotul naţional, Alexandru Şimicu şi Marius Novanc, au rămas în ţară din motive medicale. Pentru tricolori au înscris: Ghionea 10g, Csepreghi 6g, Cristescu şi Buricea - câte 3g, Asoltanei, Iancu şi Rotaru - câte 2g, Acatrinei şi Şandru - câte 1g. Pentru Ungaria s-au remarcat Harsanyi 9 goluri, Ancsin 6 şi Szollosi 5 reuşite. România şi Ungaria au mai disputat şi vineri o partidă amicală, însă aceasta nu a fost deschisă publicului. Conform Federaţiei Ungare de Handbal, în istoria confruntărilor directe, România conduce cu 37 de victorii, având şi 13 rezultate de egalitate şi 29 de înfrângeri. Meciul tur al reprezentativei României cu Suedia, din play-off-ul CM din 2015, va avea loc la 7 iunie, la Bucureşti, de la ora 18.00, în Sala “Dinamo”, iar cel retur, la Goteborg, la 15 iunie.

ROMÂNIA ŞI-A ASIGURAT CALIFICAREA LA CE DE VOLEI FEMININ

Vineri, la Piatra Neamţ, a început al doilea şi ultimul turneu din cadrul Grupei F de calificare la Campionatul European de volei feminin din anul 2015. În prima zi, România a întâlnit formaţia de pe locul 2 al clasamentului, Slovacia, pe care a învins-o cu 3:0 (25:19, 25:19, 25:14) şi s-a detaşat în clasamentul grupei la şase puncte. Tricolorele pornesc mari favorite în meciurile cu Bosnia & Herţegovina (sâmbătă) şi Austria (duminică), care vor începe la ora 18.30 şi vor fi transmise în direct de Digi Sport. Voleibalistelor tricolore le va fi suficient să obţină două seturi pentru a fi sigure de câştigarea grupei şi de calificarea directă la turneul final programat în Belgia şi Olanda, în perioada 25 septembrie - 4 octombrie 2015. În clasament conduce România, cu 12 puncte, urmată de Slovacia 6p, Austria 4p şi Bosnia & Herţegovina 2p. Tot vineri, Austria - Bosnia & Herţegovina 3:2 (23:25, 25:23, 23:25, 25:12, 15:11).

CROSUL VACANŢEI, ÎN PARCUL TĂBĂCĂRIEI

Duminică, 1 iunie, de la ora 11.00, la City Park Mall (ieşirea dinspre lacul Tăbăcărie), va avea loc Crosul Vacanţei, o cursă populară de 4,7 km rezervată copiilor, adolescenţilor şi adulţilor. Evenimentul este organizat împreună cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Sportivă „Sana Sport”. Startul va fi dat de Ilie Floroiu, deţinătorul recordurilor naţionale la 5.000 şi 10.000 m. Parteneri: Primăria Constanţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa. Cu acest prilej, Radio Constanţa si Radio Vacanţa vor da startul programului estival cu numărul 47.

CN DE OINĂ PENTRU SENIORI, LA CONSTANŢA

Sâmbătă şi duminică, între orele 9.00 şi 14.00, pe terenul “Cleopatra” din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan”, se vor desfăşura partidele din cadrul turneului regulat al Campionatului Naţional de oină pentru seniori. Competiţia este organizată de Federaţia Română de Oină, în colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului, CS Frontiera Tomis Constanţa, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, CS Cleopatra Mamaia şi Asociaţia Judeţeană de Oină Constanţa. La turneu participă următoarele echipe: ACS Frontiera Tomis Constanţa, ACS Straja Bucureşti, CS Biruinţa Gherăeşti Neamţ, CS Brigada Gherăeşti Neamţ, CS Victoria Surdila Greci Brăila, CS Oltul Turnu Roşu, CS Stejarul Parcovaci şi CS Luceafărul Râmnicelu.

BELLU ŞI BITANG AU DEMISIONAT DIN COSR

Antrenorul coordonator al lotului feminin de gimnastică, Octavian Bellu, şi antrenoarea Mariana Bitang şi-au depus, vineri, demisiile din Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR), a anunţat secretarul general al COSR, Ioan Dobrescu. „Bellu şi Bitang au depus o cerere de demisie din cadrul COSR prin e-mail. Sunt membri COSR ca persoane, nu din partea unei instituţii. Sunt nişte oameni recunoscuţi, personalităţi ale sportului. Decizia le aparţine în totalitate, demisiile urmează a fi aprobate în Comitetul Executiv. Nu au motivat în niciun fel aceste demisii”, a declarat Dobrescu. Oficialul COSR consideră că Bellu a digerat greu înfrângerea de la alegerile pentru preşedinţia instituţiei, ceea ce a condus la această decizie pripită, în opinia sa. Octavian Bellu declara joi că se gândeşte dacă va continua să antreneze lotul de gimnastică, precizând că, dacă este prea bătrân pentru a ocupa funcţia de preşedinte al COSR, atunci este prea bătrân şi pentru a mai munci în sală. Imediat după alegeri, Bellu a acuzat jocuri de culise în favoarea lui Alin Petrache, noul preşedinte, a spus că este dezamăgit şi că se aştepta ca alegerile pentru conducerea forului să fie o întrecere fair-play, în spiritul valorilor olimpismului.

CSM BUCUREŞTI VREA WILD-CARD PENTRU CUPA EHF LA HANDBAL FEMININ

Preşedintele CSM Bucureşti, Constantin Căliman, a declarat că echipa de handbal feminin are şanse de a evolua în Cupele Europene în sezonul viitor, fiind posibil să primească un wild-card pentru Cupa EHF. „În weekend voi fi la Koln şi voi avea o întâlnire cu board-ul federaţiei europene. Am trimis deja materialele, suntem în discuţii pentru a primi un wild-card pentru Cupa EHF şi sunt şanse foarte mari, din câte am înţeles eu, şi sper să îl primim”, a spus Căliman. CSM a ocupat locul 7 în Liga Naţională, ratând participarea în Cupele Europene.

DOUĂ ECHIPAJE ROMÂNEŞTI ÎN FINALELE EUROPENELOR DE CANOTAJ

Echipajele feminine de dublu rame şi 8+1 s-au calificat direct în finalele Campionatelor Europene de seniori de la Belgrad (Serbia), după preliminariile de vineri. La dublu rame feminin, Cristina Grigoraş şi Laura Oprea s-au impus în seria a doua (7:14,51), iar la 8+1, echipajul format din Roxana Cogianu, Nicoleta Albu, Mihaela Petrila, Irina Dorneanu, Cristina Ilie, Andreea Boghian, Adelina Cojocariu, Ioana Crăciun şi Daniela Druncea a ieşit învingător în prima serie (6:03:51). În semifinale va evolua echipajul de dublu vâsle feminin de categorie uşoară, Ionela Livia Lehaci - Andreea Asoltanei, clasat pe locul al 3-lea în seria a doua. În recalificări vor intra echipajele masculine de dublu vâsle (Ioan Prundeanu, Dumitru Mariuc, locul 5 în seria a patra), patru rame fără cârmaci (Vlad Dragoş Aicoboae, Toader Gontaru, Marius Cozmiuc, Adrian Damii, locul 4 în prima serie) şi Petru Codău la simplu (locul 3 în prima serie). Delegaţia României, condusă de antrenorul federal Dorin Alupei, are ca obiective câştigarea a două medalii şi o clasare în zona locurilor 4-6. La aceste Campionate Europene s-au înscris 36 de ţări, 252 de echipaje cu 659 de concurenţi.

START ÎN CE DE BOX FEMININ

172 de pugiliste din 31 de ţări vor participa la Campionatele Europene de box feminin de la Bucureşti, care vor fi găzduite de Sala Polivalentă „Ioan Kunst-Ghermănescu” în perioada 31 mai - 7 iunie. Rusia, Turcia, Ucraina, Ungaria şi România sunt singurele ţări care aliniază maximum de sportive - 10, eligibile pentru Europene fiind pugilistele născute între 1974 şi 1995. Delegaţii puternice au mai trimis Azerbaidjan, Anglia, Franţa, Germania, Italia şi Polonia. Competiţia este deosebit de importantă pentru calendarul feminin, având în vedere că anul acesta vor avea loc şi Campionatele Mondiale de fete, la Jeju (Coreea de Sud), în noiembrie.

LIGA CAMPIONILOR LA HANDBAL MASCULIN

În acest weekend, la Koln, este programat Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal masculin. Programul partidelor - sâmbătă, 31 mai, semifinale: FC Barcelona - SG Flensburg-Handewitt (ora 16.15, Digi Sport 2 şi Dolce Sport 1) şi MKB Veszprem - THW Kiel (ora 19.00, Digi Sport 1 şi Dolce Sport 1); duminică, 1 iunie: finala mică - ora 16.15 (Digi Sport 2 şi Dolce Sport 1); finala mare - ora 19.00 (Digi Sport 1 şi Dolce Sport 1). Turneul Final Four are loc pentru al cincilea an consecutiv în “Lanxess Arena” din Koln, cu o capacitate de 19.500 locuri.

PLAY-OFF ÎN NBA

Revenind pe propria arenă, Spurs a câştigat clar meciul al cincilea al finalei Conferinţei Vestice a play-off-ului NBA: San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 117-89 (3-2 la general). Spurs avea mare nevoie de această victorie pentru a nu repeta istoria de acum doi ani, când - în aceeaşi fază - a avut 2-0 după primele două partide, dar a pierdut finala conferinţei cu 4-2! Durant (25p) şi Westbrook (21p) au asigurat majoritatea punctelor oaspeţilor, dar, de această dată, mulţi jucători de la gazde au evoluat excelent, nu mai puţin de şase baschetbalişti reuşind să înscrie cel puţin 12 puncte! Meciul al şaselea al seriei se joacă sâmbătă noapte, în Oklahoma City.

CLUBUL DE BASCHET LA CLIPPERS, ACHIZIŢIONAT PENTRU DOUĂ MILIARDE DE DOLARI

Steve Ballmer, fost CEO al Microsoft, va plăti suma de două miliarde de dolari (aproape 1,47 miliarde de euro) pentru a achiziţiona clubul de baschet Los Angeles Clippers. Actualul proprietar al clubului, Donald Sterling, a fost suspendat pe viaţă de NBA pentru remarci rasiste şi forţat de forul baschetbalistic nord-american să-şi vândă franciza. Ballmer şi familia Sterling au ajuns la un acord pentru a finaliza această tranzacţie. Sterling a cumpărat echipa în 1981, pentru 12 milioane de dolari, când aceasta avea sediul la San Diego. Ballmer a fost CEO al Microsoft între 2000 şi 2012 şi a încercat de mai multe ori să investească într-o formaţie din NBA, pe care să o mute în oraşul Seattle. Averea lui este estimată la 20,7 miliarde de dolari. În cazul în care tranzacţia se va realiza, va fi a doua cea mai mare ca valoare din istoria sportului american, după achiziţionarea echipei de baseball Los Angeles Dodgers cu 2,15 miliarde de dolari, în 2012, de către un grup de investitori din care făcea parte şi legenda baschetului american Magic Johnson. Vânzarea clubului Clippers trebuie aprobată de trei sferturi dintre patronii din NBA.

PLAY-OFF ÎN NHL

New York Rangers este prima echipă calificată în finala Cupei Stanley, după ce a câştigat meciul al şaselea al finalei Conferinţei Estice a play-off-ului NHL: NY Rangers - Montreal Canadiens 1-0 (4-2 la general). Gazdele au dominat cu autoritate şi acest meci, având aproape de două ori mai multe şuturi decât oaspeţii, dar scorul final a fost doar 1-0, graţie golului lui Dominic Moore din finalul celei de-a doua reprize, exact repriza cea mai echilibrată a meciului! Rangers se califică pentru a 11-a oară în istorie în finala Cupei Stanley, pe care a câştigat-o doar de patru ori.