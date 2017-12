DA1 LA VOLEI FEMININ

Astăzi vor avea loc cinci partide contând pentru play-off-ul şi play-out-ul Diviziei A1 la volei feminin. Iată programul acestora: turneul 1-4, semifinale, meciul 3 (se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci partide”): CS Volei Alba-Blaj - Dinamo Bucureşti (ora 17.00, în direct la Digi Sport 3) - 1-1 scor general; CSU Medicina Tg. Mureş - Ştiinţa Bacău (ora 18.00) - 0-2 scor general. Meciurile cu nr. 4 sunt programate joi: de la ora 18.00 la Tg. Mureş (se joacă doar dacă azi învinge Medicina), respectiv de la ora 19.00 la Blaj. Turneul locurilor 5-8, semifinale, meciul 2 (se joacă în sistemul „cel mai bun din trei partide”): Unic Piatra Neamţ - CSM Bucureşti (ora 18.00) - 0-1 scor general; CSM Lugoj - CSM Tîrgovişte (ora 18.30) - 0-1 scor general. Întâlnirea decisivă, dacă va fi necesară, va avea loc sâmbătă, pe terenul echipelor care azi sunt oaspete. Play-out, meciul 3 (se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci partide”): Rapid Bucureşti - ACS Penicilina Iaşi (ora 18.30) - 0-2 scor general. Dacă azi învinge Rapidul, meciul 4 se dispută mâine, de la ora 18.00. Dacă azi învinge Penicilina, Rapidul retrogradează în Divizia A2, iar partidele 4 şi 5 nu se mai joacă.

PRELIMINARIILE CE DE HANDBAL MASCULIN

Astăzi, de la ora 19.30 (în direct la Digi Sport 2), în Sala „Concordia“ din Chiajna, se va disputa întâlnirea de handbal masculin dintre reprezentativele României şi Finlandei, din etapa a doua preliminară pentru calificarea în play-off-ul Campionatului European din 2016, care va avea loc în Polonia. Pentru acest meci, selecţionerul Eliodor Voica a convocat şi cinci jucători de la campioana HCM Constanţa: Mihai Popescu, Alexandru Şimicu, Alexandru Csepreghi, Bogdan Criciotoiu şi Albert Cristescu.

LN DE BASCHET MASCULIN

Astăzi, de la ora 17.00 (în direct la Digi Sport 1), este programată restanţa dintre echipele Gaz Metan Mediaş şi Universitatea Mobitelco Cluj, din etapa a 20-a a Ligii Naţionale de baschet masculin. Clasament: 1. Ploieşti 45p, 2. Oradea 44p, 3. Sibiu 43p, 4. Tg. Mureş 43p, 5. Craiova 41p, 6. Piteşti 40p, 7. Cluj 39p, 8. Rovinari 39p, 9. Steaua 38p, 10. BC Timişoara 36p, 11. Mediaş 33p, 12. Timba Timişoara 28p, 13. Concordia Chiajna 27p, 14. BC FARUL CONSTANŢA 26p.

IRB NATIONS CUP VA AVEA LOC TOT LA BUCUREŞTI

International Rugby Board a anunţat că ediţia din acest an a IRB Nations Cup se va desfăşura tot la Bucureşti, în perioada 13-22 iunie. La competiţia din acest an vor participa Emerging Ireland, Rusia, Uruguay şi România. Meciurile vor avea loc pe stadionul “Arcul de Triumf” din Bucureşti, la 13, 18 şi 22 iunie.

NICULESCU, ELIMINATĂ ÎN PRIMUL TUR LA MONTERREY

Jucătoarea de tenis Monica Niculescu, locul 69 WTA, a ratat calificarea în turul al doilea al turneului de la Monterrey (Mexic), dotat cu premii în valoare totală de 500.000 de dolari. Niculescu a fost învinsă în primul tur, cu 6-4, 3-6, 7-6 (7/1), după două ore şi 29 de minute, de Ayumi Morita (Japonia), poziţia 105 în ierarhia mondială. Pentru participarea la turneul de la Monterrey, Niculescu va primi un punct WTA şi un cec în valoare de 2.774 de dolari.

OCTAVIAN MORARIU VA FACE PARTE DIN DOUĂ COMISII ALE CIO

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Octavian Morariu, va face parte din Comisia pentru Programul Olimpic şi din Comisia pentru Relaţii Internaţionale ale Comitetului Internaţional Olimpic, se arată într-un comunicat al forului român. “Octavian Morariu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), membru al Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) pentru România, a fost desemnat de către Thomas Bach, preşedintele CIO, să facă parte din Comisia pentru Programul Olimpic şi din Comisia pentru Relaţii Internaţionale”, se arată în comunicatul COSR. Octavian Morariu a devenit oficial membru al Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) la reuniunea de la Buenos Aires, ce a avut loc la 10 septembrie 2013.

CORONA BRAŞOV A CÂŞTIGAT PRIMUL MECI AL FINALEI CN DE HOCHEI

Corona Braşov a învins pe HSC Miercurea Ciuc cu scorul de 3-1 (1-1, 0-0, 2-0), luni seară, pe Patinoarul Olimpic din Braşov, în primul meci al finalei Campionatului Naţional de hochei pe gheaţă. Campioana en titre a deschis scorul prin Marek Curilla (11:23), dar la scurt timp gazdele au restabilit egalitatea, prin Csaba Nagy (13:52). În continuare, jocul a fost echilibrat, dar braşovenii au reuşit să se desprindă în repriza a treia, prin golurile marcate în decurs de câteva minute de Csanad Virag (45:16 şi 47:44). Finala se joacă în sistemul „cel mai bun din şapte meciuri”. În finala mică, Steaua Bucureşti a dispus de Progym Gheorgheni cu scorul de 6-3 (1-0, 5-1, 0-2), luni, pe Patinoarul din Cîrţa, în primul meci (se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci partide”).

O NOUĂ CURSĂ DE FORMULA 1 ÎN NOCTURNĂ: MARELE PREMIU AL BAHRAINULUI

Marele Premiu al Bahrainului, programat în acest weekend, pe circuitul de la Sakhir, se va desfăşura, în premieră, în nocturnă şi va ridica la trei numărul de curse ce vor avea loc, în 2014, sub lumină artificială, alături de Singapore Grand Prix şi Abu Dhabi Grand Prix. Ediţia din acest an, a zecea, a cursei din Bahrain va începe duminică, la ora locală 18.00 (aceeaşi la Bucureşti), la scurt timp după apusul soarelui. Calificările vor avea loc sâmbătă, tot de la 18.00. Peste 5.000 de becuri montate pe 495 de stâlpi vor asigura un iluminat ce va permite transmisia TV în sistem high-definition. Până în prezent, cursa avea loc după-amiaza, de la ora 15.00. Circuitul de la Sakhir este situat în deşert, în sud-vestul insulei-stat. Construit între 2003 şi 2004, acesta a fost parţial gata la ediţia inaugurală. Costurile circuitului “desenat” de arhitectul german Herman Tilke au fost de aproximativ 150 de milioane de dolari şi au fost suportate de guvern. Nisipul a reprezentat o mare problemă, deoarece ajungea pe pista lungă de 5,4 kilometri la fiecare adiere de vânt. Organizatorii au găsit o soluţie inedită pentru a remedia această situaţie, pulverizând adeziv pe dunele din apropierea circuitului. Marele Premiu al Bahrainului s-a disputat începând din 2004, cu excepţia ediţiei 2011, care a fost anulată din cauza manifestaţiilor de protest faţă de regimul aflat la putere. Cursa de la Sakhir reprezintă etapa a treia a Campionatului Mondial de Formula 1.

ÎNDEMNURI LA PROTESTE ÎN BAHRAIN CU OCAZIA MARELUI PREMIU DE FORMULA 1

Cel mai puternic grup de opoziţie şiită din Bahrain, Al-Wefaq, i-a îndemnat pe propriii adepţi să manifesteze, vineri, cu ocazia Marelui Premiu de Formula 1, care va avea loc pe circuitul de la Sakhir. Grupul le-a cerut partizanilor săi, ieri, prin intermediul site-ului de internet, să participe la un marş de protest pe artera Budaya, care leagă mai multe localităţi şiite, în vestul capitalei Manama. Vineri sunt programate antrenamentele libere ale Marelui Premiu al Bahrainului la Sakhir, sud de Manama. Un alt grup al opoziţiei, Colectivul din 14 febuarie, a lansat de asemenea un îndemn la manifestaţii, sub sloganul “Opriţi Grand Prix-ul pătat de sânge”. De mai multe zile, grupuri de şiiţi au început să protesteze în suburbiile capitalei faţă de disputarea Marelui Premiu. Potrivit unor martori, manifestanţi mascaţi se strâng şi scandează “Nu, nu Formula 1” sau sloganuri politice împotriva familiei regale sunnite Al-Khalifa. Poliţia a intervenit pentru a dispersa aceste grupuri folosind grenade lacrimogene, dar forţele de ordine au fost atacate cu cocktailuri Molotov, potrivit aceloraşi martori. Autorităţile au anunţat constituirea unui dispozitiv special pentru securizarea cursei de Formula 1, care este marcată, din 2011 încoace, de proteste ale majorităţii şiite, dar care nu au împiedicat desfăşurarea competiţiei. Marele Premiu al Bahrainului sărbătoreşte în acest an a zecea ediţie. Micul stat din Golf, condus de dinastia sunnită Al-Khalifa, se confruntă din 2011 cu ample mişcări de protest ale populaţiei şiite, ce reclamă o monarhie constituţională. Zeci de şiiţi au fost judecaţi în ultimele luni pentru participarea la manifestaţii de contestare a regimului. Potrivit Federaţiei Internaţionale a Drepturilor Omului (FIDH), cel puţin 89 de persoane au fost ucise de la începutul protestelor.

BARRY HAWKINS A OBŢINUT AL DOILEA TROFEU MAJOR AL CARIEREI

Jucătorul englez de snooker Barry Hawkins s-a impus în finala turneului Final Players Championship, unde l-a învins pe nord-irlandezul Gerard Greene cu 4-0. Pentru Hawkins, locul 5 în clasamentul mondial, acesta este al doilea titlu major din carieră, după victoria din Openul Australian, ediţia 2012. În 2013, Hawkins a ajuns până în finala Campionatului Mondial, unde a fost învins clar de Ronnie O’Sullivan. Turneul Final Players Championship a adunat la Preston, în Anglia, cei mai buni 32 de jucători ai sezonului în turneele europene şi asiatice din circuitul PTC, 24 din clasamentul european şi opt din clasamentul asiatic. Hawkins a fost al 25-lea în ierarhia europeană, astfel că nu avea dreptul să participe la Turneul Final, dar a fost avantajat de faptul că Stuart Bingham, aflat înaintea sa în clasament, a câştigat o etapă în zona asiatică, obţinând de aici calificarea la Turneul Final şi eliberând astfel un loc din zona europeană. Hawkins a avut un parcurs bun la Preston, într-un singur meci având nevoie de un joc decisiv, în optimi, contra lui Ryan Day. În rest, au fost victorii categorice, 4-0 cu Stephen Maguire în primul tur, 4-1 cu Yu Delu în sferturi şi cu Judd Trump în semifinale. Pentru victoria sa, Hawkins a primit un cec în valoare de 100.000 de lire sterline.

ANDY MURRAY A DESCHIS UN HOTEL DE LUX ÎN SCOŢIA

Jucătorul britanic de tenis Andy Murray a deschis, marţi, un hotel de lux în apropiere de Dunblane, oraşul său natal din Scoţia, informează AFP. Hotelul “Cromlix” este situat pe o proprietate din 1874, pe care câştigătorul de la Wimbledon a cumpărat-o în februarie 2013 şi a restaurat-o complet. Acest hotel are zece camere, cinci apartamente şi un restaurant, “Chez Roux”, supervizat de chef-ul francez Albert Roux. Complexul hotelier mai are terenuri de tenis, o capelă şi un lac. Campionul scoţian în vârstă de 26 de ani s-a declarat “hotărât” să atragă vizitatori în această regiune, să creeze locuri de muncă şi să susţină firmele locale. În micul oraş din centrul Scoţiei s-a produs o tragedie în martie 1996, când un bărbat a împuşcat 16 copii şi un profesor, în şcoala la care învăţa şi Andy Murray. Pe atunci în vârstă de opt ani, Murray a supravieţuit după ce s-a ascuns, alături de fratele său, sub o masă din biroul directorului.