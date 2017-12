NISIPEANU ŞI PEPTAN AU CEI MAI MARI COEFICIENŢI ELO DINTRE ŞAHIŞTII ROMÂNI LA ÎNCEPUTUL ANULUI 2014

Noul campion mondial, norvegianul Magnus Carlsen (2.872 puncte), şi Judit Polgar (Ungaria, 2.693p) deţin cei mai mari coeficienţi ELO din lume la 1 ianuarie 2014, a anunţat Federaţia Internaţională de Şah. Dintre jucătorii români, cei mai buni coeficienţi ELO îi au Liviu Dieter Nisipeanu (2.691p) - la masculin şi Corina Peptan (2.438p) - la feminin. În ierarhia masculină, după Carlsen urmează armeanul Levon Aronian (2.812p) şi americanul de origine japoneză Hikaru Nakamura (2.789p). La feminin, Polgar este urmată de Hou Yifan (China), cu 2.629p, şi de indianca Humpy Koneru, cu 2.613p. În privinţa jucătorilor români, pe „podiumul ELO” se mai află Constantin Lupulescu (2.636p) şi Vladislav Nevednichy (2.603p), respectiv Alina L’Ami (2.398p) şi Irina Bulmaga (2.375p).

CORONA A CÂŞTIGAT ULTIMUL MECI DE HOCHEI PE GHEAŢĂ DIN 2013

ASC Corona Braşov a învins pe Ujpest TE, cu 2-1 (1-1, 0-0, 1-0), pe teren propriu, într-un meci din Liga MOL la hochei pe gheaţă. Corona a reuşit golul victoriei prin finlandezul Juhamatti Hietamaki, cu 11 secunde înainte de finalul timpului regulamentar (59:49). Într-o altă partidă, HSC Miercurea Ciuc a fost învinsă, pe patinoarul “Vakar Lajos”, de liderul HC Nové Zámky, cu 5-2 (1-0, 3-1, 1-1), şi păstrează şanse minime de a mai prinde play-off-ul, acolo unde vor juca primele patru clasate din sezonul regulat. În clasament continuă să conducă Nové Zámky, cu 63 de puncte (33 de jocuri), urmată de Dab.Docler 62p (32j), Corona 58p (34j), Miskolci Jegesmedvék 56p (32j), Miercurea Ciuc 52p (32j), Ferencváros Budapesta ESMTK 51p (35j) şi UTE 6p (34j).

JULIO IGLESIAS CREDE CĂ NADAL ESTE CEL MAI CUNOSCUT SPANIOL DIN LUME

Cunoscutul cântăreţ Julio Iglesias consideră că tenismanul Rafael Nadal, actualul număr unu mondial, este spaniolul cel mai celebru în lume şi, totodată, cel mai bun sportiv spaniol din toate timpurile. „Este mai cunoscut decât mine, de mii de ori. Eu cânt mai bine decât el, însă el este mai celebru”, a declarat Iglesias pentru L’Equipe cu ocazia înmânării premiului rezervat celui mai bun sportiv din 2013, „Campionul campionilor lumii”, care i-a fost atribuit la sfârşitul lunii decembrie lui Nadal. Iglesias crede că este imposibil să nu-l consideri pe Rafael Nadal cel mai bun sportiv spaniol din toate timpurile, deoarece „ce au realizat Indurain, Ballesteros sau Di Stefano este formidabil, însă nu se compară” cu performanţele lui Nadal. „Dacă va continua la acest nivel, va intra în pantheonul universal al sportului, alături de Pele, Ali, Jordan, Lewis... sportivi de neuitat. Astfel de oameni nu mor niciodată. În 15 ani, Nadal va avea un rol important în sport”, a adăugat Iglesias. Cântăreţul a precizat că i-ar fi plăcut să fie tatăl lui Nadal, însă a subliniat că este foarte mândru de fiii săi. Rugat să precizeze care dintre melodiile sale l-ar caracteriza cel mai bine pe Rafael Nadal, Iglesias a spus că ar alege „La vida sigue igual” (Viaţa merge înainte), deoarece „are mereu un motiv întemeiat pentru a trăi şi pentru a lupta, un motiv pentru a fi mereu cel mai bun”.

CAROLINE WOZNIACKI S-A LOGODIT CU RORY MCILROY

Jucătoarea de tenis Caroline Wozniacki s-a logodit cu jucătorul de golf Rory McIlroy, au anunţat cei doi sportivi pe Twitter, în noaptea de marţi spre miercuri. “La mulţi ani tuturor. Presimt că va fi un an minunat. Prima victorie în 2014, a spus Da”, a scris Rory McIlroy pe Twitter, în timp ce Caroline Wozniacki a anunţat la rândul său că a acceptat cererea în căsătorie a sportivului nord-irlandez. Caroline Wozniacki (23 de ani) şi Rory McIlroy (24 de ani) formează un cuplu din 2011. Interesant este faptul că, în luna octombrie a anului trecut, presa din Anglia a anunţat despărţirea celor doi sportivi. Ulterior, zvonurile au fost dezminţite, iar acum Caroline şi Rory se pregătesc de nuntă.

CUPA HOPMAN LA TENIS DE CÂMP

Reprezentativa Franţei a învins, miercuri, cu 2-1, selecţionata SUA, într-un meci contând pentru Grupa B de la Cupa Hopman, competiţie mixtă de tenis de câmp rezervată echipelor. În primul meci, Sloane Stephens a învins-o pe Alizé Cornet, scor 7-5, 6-0, Jo-Wilfried Tsonga reuşind să aducă egalarea pentru Franţa în meciul cu John Isner, scor 7-6 (7/1), 6-3. Franţa s-a impus după ce a câştigat la dublu mixt unde Cornet şi Tsonga au câştigat în faţa perechii Stephens / Isner, scor 6-1, 5-7, 7-6 (10/5). În Grupa A, reprezentativa Italiei a învins selecţionata Australiei, scor 2-1. Flavia Pennetta a trecut de Samantha Stosur, scor 6-4, 6-4, iar Bernard Tomic l-a învins pe Andreas Seppi, scor 4-6, 6-3, 6-2. La dublu mixt s-a impus perechea Pennetta / Seppi în faţa cuplului Stosur / Tomic, scor 6-3, 6-4.

DIETHART S-A IMPUS LA GARMISCH ŞI ESTE NOUL LIDER DIN T4

Austriacul Thomas Diethart a câştigat a doua manşă a Turneului celor patru Trambuline, desfăşurată la Garmisch-Partenkirchen (Germania) chiar în prima zi a lui 2014, preluând astfel conducerea în clasamentul competiţiei. Diethart (21 de ani), care terminase al treilea la Oberstdorf, duminică, a obţinut miercuri prima sa victorie în Cupa Mondială de sărituri cu schiurile. Cu 296,1 puncte, el i-a devansat pe compatriotul său Thomas Morgenstern (285,1p) şi pe elveţianul Simon Ammann (278,5p). Ammann, cvadruplu campion olimpic şi învingător la Oberstdorf, a cedat conducerea în clasamentul T4, căzând pe locul 3, cu 580,4p, după Diethart 593,4p şi Morgenstern 581,9p. Turneul continuă în Austria: astăzi se concurează la Innsbruck, iar luni la Bischofshofen. În clasamentul general al Cupei Mondiale, lider este polonezul Kamil Stoch, cu 466p, urmat de austriacul Gregor Schlierenzauer 413p, norvegianul Anders Bardal 411p, Ammann 404p şi Morgenstern 346p.

AMBARCAŢIUNEA VICTOIRE A CÂŞTIGAT CURSA DE YACHTING SYDNEY-HOBART

Ambarcaţiunea Victoire a fost declarată câştigătoare cu handicap în tradiţionala competiţie de yachting Sydney-Hobart, luni, la o zi după ce Wild Oats XI trecuse linia de sosire a cursei. Victoire, care aparţine chirurgului plastic Darryl Hodgkinson, din Sydney, şi a mai fost cunoscută sub numele de Jazz, a fost declarată câştigătoare de The Cruising Yacht Club of Australia, după ce principalul contracandidat, Wild Rose, nu a reuşit să smulgă o victorie in extremis. În momentul anunţării câştigătorului, 38 de bărci terminaseră cursa, 46 erau încă în competiţie, iar 10 abandonaseră. Wild Oats, deţinută de miliardarul Bob Oatley, trecuse linia de sosire în cursa clasică, pentru a şaptea sa victorie, după ce a străbătut 628 de mile marine în două zile, şase ore şi şapte minute. Victoria la clasa clipper a revenit ambarcaţiunii nord-irlandeze Derry-Londonderry-Doire.