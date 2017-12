LIGA A II-A LA FOTBAL

Programul meciurilor de sâmbătă, din Liga a II-a la fotbal - Seria 1, etapa a 4-a, ora 11.00: FC Farul Constanţa - CF Brăila (Neptun TV, înregistrat, ora 17.00), Unirea Slobozia - Dunărea Galaţi, Rapid CFR Suceava - ACS Berceni, CSMS Iaşi - FC Clinceni; ora 21.00: Rapid Bucureşti - SC Bacău (TVR 1). Partida Sportul Studenţesc Bucureşti - Gloria Buzău nu se dispută, iar Unirea Tărlungeni va sta. Clasament: 1. CSMS Iaşi 9p (golaveraj: 8-3), 2. FC Clinceni 7p (10-5), 3. FC FARUL CONSTANŢA 7p (4-2), 4. Rapid Bucureşti 5p (3-2), 5. Rapid CFR Suceava 2p (3-3, 2j), 6. CF Brăila 2p (6-8), 7. Unirea Slobozia 2p (5-7), 8-9. Dunărea Galaţi şi ACS Berceni 1p (1-1, 1j), 10. Gloria Buzău 1p (2-3, 2j), 11. Unirea Tărlungeni 1p (2-4), 12. Sportul 0p (0j), 13. SC Bacău 0p (2-8). Seria a 2-a, etapa a 3-a, ora 11.00: CSM Rm. Vâlcea - UTA, FC Bihor Oradea - CS Mioveni, FC Olt Slatina - Gloria Bistriţa, Minerul Motru - U. Craiova, Olimpia Satu Mare - ASA Tg. Mureş; ora 18.00: CSU Craiova - Metalul Reşiţa (TVR Craiova). Clasament: 1. Gloria Bistriţa 4p (3-1), 2. CSM Rm. Vâlcea 4p (3-2), 3. ASA Tg. Mureş 4p (2-1), 4. FC Olt 4p (1-0).

ROMÂNIA CANDIDEAZĂ PENTRU GĂZDUIREA DE MECIURI LA EURO 2020

Comitetul Executiv al UEFA a confirmat lista naţiunilor care vor să găzduiască meciuri la Campionatul European din 2020, 32 de ţări fiind candidate, între care şi România, pentru competiţia care se va disputa în 13 oraşe din 13 ţări. Cele 32 de candidate sunt: Armenia (Erevan), Azerbaidjan (Baku), Belarus (Minsk), Belgia (Bruxelles), Bulgaria (Sofia), Croaţia (Zagreb), Cehia (Praga), Danemarca (Copenhaga), Anglia (Londra), Finlanda (Helsinki), Franţa (Lyon), Macedonia (Skopje), Germania (Munchen), Grecia (Atena), Ungaria (Budapesta), Israel (Ierusalim), Italia (Roma, Milano), Kazahstan (Astana), Olanda (Amsterdam), Polonia (Varşovia, Chorzow), Portugalia (Lisabona, Porto), Irlanda (Dublin), România (Bucureşti), Russia (Sankt Petersburg), Scoţia (Glasgow), Serbia (Belgrad), Spania (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia), Suedia (Solna), Elveţia (Basel), Turcia (Istanbul), Ucraina (Kiev, Doneţk) şi Ţara Galilor (Cardiff). Un oraş va găzdui seminalele şi finala. Patru oraşe vor avea câte un sfert de finală şi trei meciuri din grupe. Alte opt oraşe vor găzdui câte un meci din optimi şi trei din grupe. Turneul final va fi găzduit de 13 oraşe din Europa, care vor fi anunţate după Comitetul Executiv al UEFA din 25 septembrie 2014.

ASTRA GIURGIU NU POATE PRIMI BANII PENTRU PARTICIPAREA ÎN UEL

Corpul de Control Financiar al Cluburilor din cadrul UEFA (CFCB) a decis, vineri, ca primele pentru şase cluburi participante în cupele europene în acest sezon, între care şi Astra Giurgiu, să fie suspendate din considerente legate de fair-play-ul financiar, informează uefa.com. Primele pentru cluburile Astra Giurgiu, Metalurg Doneţk (Ucraina), Hajduk Split (Croaţia), HŠK Zrinjski (Bosnia-Herţegovina), Skonto FC (Letonia) şi Trabzonspor (Turcia) au fost suspendate în aşteptarea unei analize aprofundate. Preşedintele clubului Astra, Dinu Gheorghe, a declarat, vineri, că gruparea din Giurgiu va demonstra forului continental, la 15 octombrie, faptul că îndeplineşte condiţiile de fair-play financiar, după care UEFA va debloca acordarea primei de 490.000 de euro pentru participarea în UEFA Europa League. Conform exigenţelor ce figurează în regulamentul UEFA, privind acordarea licenţei cluburilor şi fair-play-ul financiar, grupările participante în competiţiile intercluburi în acest an ar fi trebuit să furnizeze informaţiile legate de toate restanţele la plăţi în 30 iunie 2013. Măsura de suspendare a primelor va rămâne în vigoare până când cluburile în cauză îşi vor rezolva problemele privind sumele restante sau până când o decizie finală va fi luată de camera de judecată a CFCB. Astra a participat în acest sezon în preliminariile UEL, fiind eliminată în play-off. FC Vaslui, Dinamo Bucureşti şi Rapid Bucureşti au fost într-o situaţie similară sezonul trecut, UEFA ridicând ulterior suspendarea primelor pentru participarea în ediţia 2012/2013 a cupelor europene.

MIRCEA LUCESCU, AMENDAT PENTRU UN GEST NESPORTIV

Mircea Lucescu, antrenorul echipei Şahtior Doneţk, a fost amendat cu 5.000 de hryvna, echivalentul a 625 dolari, pentru că a refuzat să-i strângă mâna tehnicianului rival. Incidentul s-a petrecut la finalul partidei pierdute de Şahtior pe terenul formaţiei Karpatî Lvov (scor 2-3), pe 13 septembrie, în cadrul etapei a 9-a campionatului Ucrainei, când tehnicianul român a refuzat să dea mâna cu antrenorul gazdelor, Oleksandr Sevidov, a precizat Federaţia Ucraineană de Fotbal.

CHIRICHEŞ A PRIMIT PERMISUL DE MUNCĂ ŞI POATE JUCA PENTRU TOTTENHAM

Internaţionalul român Vlad Chiricheş, transferat în această vară de la Steaua Bucureşti la Tottenham Hotspur, a intrat în posesia permisului de muncă pe teritoriul britanic şi poate debuta la noua sa echipă, a anunţat antrenorul grupării londoneze, portughezul Andre Villas Boas. Achiziţionat de Tottenham chiar înaintea încheierii perioadei de transferuri din această vară, în schimbul sumei de 8,5 milioane lire sterline, fundaşul român în vârstă de 23 ani a putut efectua doar antrenamente alături de noii săi coechipieri, aşteptând ca oficialii clubului englez să-i obţină permisul de muncă. Fotbalistul român a fost nevoit să urmărească din tribună victoria cu norvegienii de la Tromso (3-0), înregistrată joi seara de londonezi, în cadrul Grupei K a competiţiei UEFA Europa League. Chiricheş şi-ar putea face debutul la Tottenham duminică, în meciul cu Cardiff City, din cadrul etapei a 5-a.

UEFA SCHIMBĂ REGULAMENTUL DE CALIFICARE ÎN LIGA EUROPA

Finalista cupei naţionale nu va mai evolua în Liga Europa din sezonul 2015-2016, în cazul în care câştigătoarea este calificată pentru Liga Campionilor, acest loc urmând să revină echipei cel mai bine clasate în campionat după formaţiile ce-şi asigură prezenţa în cupele europene. „Finalista va fi înlocuită în Liga Europa de prima echipă în clasamentul campionatului necalificată pentru o competiţie UEFA, începând din 2015-16, în cazul în care câştigătoarea cupei este calificată pentru Liga Campionilor”, a anunţat UEFA, într-un comunicat, după Comitetul Executiv de la Dubrovnik. Această cerere a federaţiilor membre UEFA nu este definitivă, deoarece Comisia de Competiţii Intercluburi a UEFA trebuie să efectueze schimbările regulamentare necesare.

ACORD DE PRINCIPIU PENTRU DISPUTAREA CM DE FOTBAL DIN 2022 ÎN IARNĂ

Cele 54 de federaţii care fac parte din UEFA au ajuns „la un acord de principiu” pentru disputarea Cupei Mondiale la fotbal din 2022, din Qatar, în timpul iernii, a declarat, vineri, preşedintele UEFA, Michel Platini. „În ceea ce priveşte CM 2022 din Qatar, sunt două lucruri pe care le ştiu. Mai întâi, preşedintele FIFA, Joseph Blatter, va vorbi despre CM 2022 la Comitetul Executiv din 3-4 octombrie, de la Zürich. Apoi, federaţiile europene au anunţat, în unanimitate, că au ajuns la un acord de principiu ca Mondialul să se joace iarna. Nu ştiu ce se va întâmpla la Comitetul Executiv al FIFA, aş spune că mingea este la preşedintele FIFA. Vor fi discuţii, dar nu cred că se va lua o decizie clară în octombrie”, a declarat Michel Platini, după Comitetul Executiv al UEFA de vineri, de la Dubrovnik. Pe de altă parte, în săptămânalul german „Die Zeit“, Joseph Blatter a declarat recent: „Şefii guvernelor europene i-au sfătuit pe membrii lor care puteau vota să se pronunţe pentru Qatar, deoarece erau legaţi de această ţară prin interese economice importante”. Întrebat ce părere are despre declaraţia lui Blatter, Platini a fost ironic: „Blatter are multă experienţă. Tocmai ce şi-a dat seama că există influenţe politice la atribuirea Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale... Este bine că şi-a dat seama acum. Este adevărat că este ceva nou! Dar Qatarul a avut 14 voturi, iar pentru desemnarea unui Mondial sunt doar opt voturi europene, aşa că sunt puţin surprins”.

16 SUPORTERI POLONEZI AU FOST ARESTAŢI LA ROMA

16 suporteri ai echipei Legia Varşovia au fost reţinuţi joi de Poliţia italiană, pentru incidentele survenite cu ocazia meciului cu Lazio Roma, din Liga Europa. Arestările au avut loc înainte de meci, după ce fanii au forţat barajele instalate de Poliţie pentru evitarea incidentelor. De asemenea, Poliţia a confiscat mai multe arme. De la sosirea în capitala Italiei, miercuri, suporterii Legiei au fost protagoniştii mai multor incidente, ei perturbând mersul unui tren şi refuzând să plătească taximetriştii.

LEGIA VARŞOVIA, OBLIGATĂ SĂ JOACE FĂRĂ SPECTATORI

UEFA a decis ca Legia Varşovia să joace fără spectatori din cauza continuării incidentelor rasiste stârnite de suporterii săi în meciurile din preliminariile Ligii Campionilor. Pedeapsa, la care se adaugă o amendă de 150.000 euro, va fi efectuată pe 3 octombrie, în meciul din Europa League cu Apollon Limassol. UEFA a menţionat că pedeapsa pentru un al doilea meci cu porţile închise este suspendată pentru o perioadă de probă de cinci ani. Sancţiunile sunt urmare a mai multor acuzaţii aduse formaţiei poloneze, inclusiv privind încăierări provocate de manifestări rasiste şi desfăşurarea unor bannere cu inscripţii de aceeaşi natură, la meciurile de acasă şi din deplasare cu Molde şi Steaua Bucureşti, din iulie şi august. De altfel, la meciul de la Varşovia cu Steaua, o parte din stadion a fost interzisă suporterilor, din cauza incidentelor anterioare provocate de aceştia.

TOTTI, UN SIMBOL LA AS ROMA

Francesco Totti a declarat vineri, într-o conferinţă de presă prilejuită de prelungirea contractului său cu AS Roma, că este considerat un simbol la gruparea din capitala Italiei şi că un alt jucător italian emblematic, Alessandro del Piero, nu a fost tratat ca el, la Juventus Torino. „Sunt considerat un simbol la AS Roma. Îmi pare rău că Internazionale Milano îşi schimbă proprietarul, dar, din păcate, se întâmplă să fie şi perioade mai proaste, în special acum. Moratti va fi mereu o persoană admirată de toată lumea, nu doar de fanii lui Inter. În ceea ce îl priveşte pe Del Piero, a fost decizia lui să plece să joace în Australia. La Juve nu a fost tratat aşa cum am fost tratat eu aici, la Roma, şi mă întristează acest lucru”, a spus Totti, care şi-a prelungit contractul cu AS Roma până în 2016, la expirarea înţelegerii urmând să aibă aproape 40 de ani. Totti joacă la echipa din Roma de când era junior, din 1989. Del Piero a evoluat la Juventus Torino în perioada 1993-2012, după care a semnat, în septembrie 2012, cu Sydney FC (Australia).

ODONKOR SE RETRAGE LA DOAR 29 DE ANI

Fostul internaţional german David Odonkor, care a evoluat la echipele Borussia Dortmund şi Betis Sevilla, şi-a anunţat retragerea din activitate la vârsta de 29 de ani. „Trebuie să mă gândesc la familia mea şi de aceea am decis să mă opresc aici”, a declarat Odonkor pentru agenţia germană SID. Născut din tată ghanez şi mamă germană, Odonkor a adunat 16 selecţii la naţionala Germaniei şi a evoluat în cariera sa la formaţiile Borussia Dortmund, Betis Sevilla, Alemannia Aachen şi Hoverla Ujgorod.

ADRIAN LOPEZ A FOST OPERAT ŞI VA LIPSI TREI SĂPTĂMÂNI

Atacantul spaniol al echipei Atletico Madrid, Adrian, a fost operat la faţă şi va lipsi trei săptămâni, după ce s-a accidentat în timpul meciului cu Zenit Sankt Petersburg, din prima etapă a grupelor Ligii Campionilor. „Adrian a fost operat cu succes după ce a suferit o fractură de arcadă zigomatică. El a fost externat vineri şi va reveni pe teren peste trei săptămâni”, a anunţat gruparea Atletico Madrid, într-un comunicat. În vârstă de 25 de ani, Adrian Lopez s-a accidentat în minutul 78 al partidei de miercuri seară, câştigată de Atletico în faţa echipei Zenit, scor 3-1, în Grupa G a Ligii Campionilor.