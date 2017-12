FC FARUL - CF BRĂILA, ÎN CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL

Tragerea la sorţi a partidelor din 16-imile de finală ale Cupei României - Timişoreana la fotbal va avea loc la 16 septembrie, de la ora 16.00, la Casa Fotbalului din Bucureşti, a anunţat site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal. Meciurile din 16-imile de finală vor avea loc la 24 şi 25 septembrie, de la ora 16.30. În această fază a competiţiei vor participa cele 18 echipe din Liga 1 şi cele 14 formaţii calificate din turul 5 al Cupei României, programat în zilele de 10 şi 11 septembrie, de la ora 16.30. Ieri au fost stabilite şi întâlnirile din turul 5, fază a competiţiei în care FC Farul Constanţa va întâlni miercuri, 11 septembrie, de la ora 16.30, pe stadionul „Farul”, pe CF Brăila.

HAGI, INVITAT SPECIAL LA CUPA „E-ON KINDER 2013”

Începând de astăzi şi până sâmbătă, la Tg. Mureş, Sângeorgiu de Mureş, Ungheni şi Sâncraiu de Mureş, se vor disputa partidele din cadrul ediţiei a 7-a a Cupei „E-ON Kinder” la fotbal. Turneul este organizat la mai multe categorii de vârstă (2001, 2002, 2003, 2004, 2005 şi 2006). Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” va participa cu cinci echipe la patru dintre cele şase categorii de vârstă: 2001, 2003, 2004 şi 2005 (cu două formaţii). Deschiderea oficială este programată în această seară, la ora 21.00, pe stadionul „Transil” din Tg. Mureş, în prezenţa lui Gheorghe Hagi, invitatul special al turneului.

LISTA STELEI PENTRU GRUPELE UCL

Mijlocaşul Alexandru Chipciu, care este accidentat în acest moment, a fost trecut pe lista echipei Steaua Bucureşti pentru grupele Ligii Campionilor, dar din lotul „roş-albaştrilor” nu fac parte Răduţ, Rîpă, Nikolic şi Mihai Costea, a anunţat ieri site-ul oficial al campioanei României la fotbal. Jucătorii incluşi pe lista UEFA pentru grupele Ligii Campionilor sunt următorii - portari: Tătăruşanu, Fl. Niţă, Cojocaru (lista B); fundaşi: Szukala, Gardoş, Latovlevici, Georgievski, Pîrvulescu, Varela; mijlocaşi: Pintilii, Chipciu, L. Filip, Cr. Tănase, Prepeliţă, Adrian Cristea, N. Stanciu, I. Neagu, Bourceanu, Adi Popa; atacanţi: Tatu, Piovaccari, Kapetanos, G. Iancu. Echipa Steaua Bucureşti a fost repartizată în Grupa E a Ligii Campionilor, alături de formaţiile Chelsea Londra (Anglia), Schalke 04 Gelsenkirchen (Germania) şi FC Basel (Elveţia). Steaua va juca primul meci din Grupa E a Ligii Campionilor în data de 18 septembrie, în deplasare, cu echipa germană Schalke 04. Steaua a reuşit să obţină semnăturile jucătorilor Pantelis Kapetanos (CFR Cluj), Fernando Varela (FC Vaslui) şi Ionuţ Neagu (Oţelul Galaţi) cu puţin timp înainte de expirarea temenului-limită pentru trimiterea listei la UEFA (ieri, ora 13.00).

PARTENERIAT STEAUA - ACADEMIA HAGI ÎN UCL LA TINERET

Mihai Stoica, managerul general al campioanei României la fotbal, Steaua Bucureşti, a declarat, ieri, că echipa de tineret care va reprezenta clubul în Liga Campionilor „Lennart Johansson” este o selecţionată formată din jucători de la Steaua şi de la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”. „De la Gică Hagi vor veni şase jucători de mare valoare, dintre care doi au şi debutat până acum în Liga 1. Este vorba de Târnovan şi Mitriţă. Portarul Cojocaru este liderul echipei noastre şi, cu ceilalţi jucători, cred că vom alinia o echipă competitivă”, a spus Stoica, la Digi Sport. Mihai Stoica speră ca echipa să se ridice la nivelul adversarilor. Oficialul stelist a precizat că antrenorul Laurenţiu Reghecampf se va ocupa şi de unele antrenamente ale echipei de tineret. Începând din acest sezon, UEFA organizează „UEFA Youth League”, competiţie la care vor participa echipele sub 19 ani ale cluburilor calificate în faza grupelor. În ziua meciurilor, echipele de tineret ale cluburilor se vor întâlni într-un meci direct, dar pe un alt stadion.

LOTUL ECHIPEI PANDURII TG. JIU PENTRU GRUPELE UEL

Antrenorul echipei Pandurii Târgu Jiu, Cristian Pustai, a anunţat, ieri, numele jucătorilor care vor figura pe lista UEFA A pentru meciurile din grupele UEFA Europa League, informează site-ul oficial al grupării gorjene. Cei 22 de jucători de pe listă sunt următorii - portari: Mingote, Stanca; fundaşi: Sipoto, Paraskevas, Erico, Mamele, Momcilovic, Pleaşcă, Unguruşan, I. Rada II; mijlocaşi: P. Anton, Breeveld, Buleică, Al. Ciucur, V. Cristea, Di Stefano, Eric, Paulinho; atacanţi: Adrovic, Alex Do Santos, Matulevicius, Nicoară. Formaţia Pandurii Tg. Jiu face parte din Grupa E a UEL, alături de echipele Pacos Ferreira, AC Fiorentina şi Dnepr Dnepropetrovsk.

IONEL GANE, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI CORONA BRAŞOV

Tehnicianul Ionel Gane a fost numit, luni seară, în funcţia de antrenor principal al echipei Corona Braşov, înlocuindu-l pe Nicolae Manea, care va deveni managerul clubului. În vârstă de 42 de ani, Ionel Gane a mai antrenat echipele U. Craiova, Gaz Metan CFR Craiova şi CS Turnu Severin. Ieri, Gane a fost prezentat oficial într-o conferinţă de presă, declarând că nu se teme de problemele existente la echipă şi că are mare încredere că, împreună cu jucătorii, va evita retrogradarea.

TORJE VA JUCA LA ESPANYOL BARCELONA

Mijlocaşul român Gabriel Torje a fost împrumutat de clubul italian Udinese la Espanyol Barceona, până la sfârşitul sezonului în curs, după ce în stagiunea precedentă Udinese l-a împrumutat la altă formaţie spaniolă, Granada CF, pentru care jucătorul a disputat 34 de partide şi a marcat trei goluri. Torje, 23 de ani, a fost transferat la Udinese în 2011, de la Dinamo Bucureşti, iar la Espanyol va purta tricoul cu numărul 25. La Espanyol au mai jucat şi alţi fotbalişti români de-a lungul timpului: Costel Gîlcă, Florin Răducioiu, Cătălin Munteanu, Claudiu Răducanu, Alexandru Maxim şi portarul Dinu Moldovan (ultimii doi la Espanyol B).

ADRIAN STOIAN, ÎMPRUMUTAT DE CHIEVO LA GENOA

Mijlocaşul echipei Chievo Verona, Adrian Stoian, a fost împrumutat până la finalul sezonului la formaţia Genoa, a anunţat site-ul oficial al grupării din Verona. În vârstă de 22 de ani, Stoian a marcat trei goluri în 20 meciuri jucate în sezonul trecut din Serie A pentru Chievo. Internaţionalul român este deţinut în coproprietate de cluburile AS Roma şi Chievo Verona.

FC NANTES A ANUNŢAT OFICIAL TRANSFERUL LUI NICOLIŢĂ

Mijlocaşul echipei AS Saint-Etienne, Bănel Nicoliţă, în vârstă de 28 de ani, a fost împrumutat până la finalul sezonului la formaţia FC Nantes, a anunţat, luni seară, gruparea nou-promovată în Ligue 1. Nantes are opţiune de cumpărare definitivă a internaţionalului român în vara viitoare. FC Nantes a mai anunţat că l-a adus sub formă de împrumut până la finalul sezonului pe atacantul francez al echipei VfB Stuttgart, Johan Audel, în vârstă de 29 de ani. Cei doi fotbalişti vor fi prezentaţi oficial astăzi.

ARSENAL LONDRA L-A ACHIZIŢIONAT PE MESUT OZIL

Mijlocaşul german al echipei Real Madrid, Mesut Ozil, a fost achiziţionat luni seară de formaţia Arsenal Londra, clubul englez anunţând că este vorba de un transfer „record”. Conform presei britanice, suma de transfer ar fi de aproximativ 50 de milioane de euro. „Am spus toată vara că facem tot posibilul să aducem jucători valoroşi. Ozil este un mare jucător, care şi-a demonstrat calităţile şi la club, dar şi la naţională. Îl urmărim de mult timp şi am aşteptat momentul potrivit pentru a-l transfera”, a declarat Arsene Wenger, antrenorul formaţiei londoneze. În vârstă de 24 de ani, Mesut Ozil a fost achiziţionat de Real Madrid, în vara anului 2010, de la Werder Bremen. Internaţionalul german este al patrulea jucător transferat în această vară de Arsenal Londra, după italianul Emiliano Viviano şi francezii Yaya Sanogo şi Mathieu Flamini.

FELLAINI, LA MANCHESTER UNITED

Mijlocaşul belgian al echipei Everton, Marouane Fellaini, a fost achiziţionat luni seară de formaţia Manchester United, în schimbul a 32,4 milioane de euro. „Am lucrat cu Fellaini timp de cinci ani la Everton şi sunt încântat că el a ales să vină la Manchester United. Este un jucător cu multă forţă şi o capacitate mare de efort. Cred că va aduce un plus echipei noastre”, a declarat David Moyes, antrenorul formaţiei Manchester United. „Sunt extrem de fericit pentru acest transfer. Orice fotbalist îşi doreşte să joace la Manchester United”, a spus internaţionalul belgian. În vârstă de 25 de ani, Fellaini a mai jucat în cariera sa la Standard Liege.

EVERTON I-A ACHIZIŢIONAT PE MCCARTHY, BARRY ŞI LUKAKU

Oficialii clubului Everton au anunţat, luni seară, transferurile jucătorilor James McCarthy, Gareth Barry şi Romelu Lukaku. Internaţionalul irlandez James McCarthy, în vârstă de 22 de ani, a fost achiziţionat de la Wigan Athletic în schimbul a 15 milioane de euro, în timp ce mijlocaşul englez Gareth Barry, în vârstă de 32 de ani, a fost adus de la Manchester City. Atacantul belgian Romelu Lukaku a fost împrumutat până la finalul sezonului de la Chelsea Londra. Internaţionalul belgian de 20 de ani a fost împrumutat şi în sezonul trecut de Chelsea, dar la West Bromwich Albion.

CLUBURILE DIN PREMIER LEAGUE AU CHELTUIT 737 MILIOANE DE EURO ÎN MERCATO DE VARĂ

Echipele de fotbal din Premier League au cheltuit 630 de milioane de lire sterline (737 milioane euro) în mercato de vară, conform unui studiu al firmei de audit financiar Sports Bussines Group, componentă a cunoscutei companii de consultanţă financiară Deloitte. Fereastra estivală de transferuri s-a închis luni la miezul nopţii, iar suma investită în transferuri a depăşit recordul de anul trecut, când s-au cheltuit 585 milioane euro. În ultima zi de mercato s-au finalizat transferuri notabile, precum belgianul Marouane Fellaini (Everton) la Manchester United pentru 32 milioane euro şi germanul Mesut Ozil (Real Madrid) la Arsenal Londra pentru 49,6 milioane euro. Cel mai scump transfer a fost perfectat duminică, galezul Gareth Bale plecând de la Tottenham la Real Madrid pentru aproape 100 milioane euro.

MOSES ŞI ILORI, TRANSFERAŢI LA LIVERPOOL

Atacantul nigerian Victor Moses şi fundaşul portughez Tiago Ilori au fost transferaţi la FC Liverpool, după fundaşul central internaţional francez Mamadou Sakho, a anunţat, luni, clubul englez. Moses (22 de ani), câştigător al Cupei Africii pe Naţiuni 2013 cu Nigeria, a fost împrumutat la Liverpool pentru un sezon de Chelsea Londra, formaţie pentru care a marcat 10 goluri în sezonul trecut. Ilori (20 de ani) evolua la Sporting Lisabona şi a fost selecţionat în naţionalele Portugaliei U18, U19 şi U20. Cu aceste trei noi veniri, FC Liverpool a recrutat în total opt jucători în această vară, ceilalţi fiind Kolo Toure, Iago Aspas, Luis Alberto, Simon Mignolet şi Aly Cissokho.

MENDILIBAR - PRIMUL ANTRENOR DEMIS ÎN SPANIA

Jose Luis Mendilibar a fost demis de la Osasuna Pamplona, a anunţat conducerea echipei aflate pe ultimul loc în campionatul Spaniei, fără niciun punct. De asemenea, preparatorul fizic Toni Ruiz a fost şi el demis. Conform presei spaniole, locul lui Mendilibar ar urma să fie luat de Javi Garcia, care a reuşit să promoveze cu Almeria în sezonul trecut. Mendilibar, în vârstă de 52 de ani, care conducea Osasuna din februarie 2011, a devenit primul antrenor concediat în actualul sezon din La Liga!

MECI DE FOTBAL ÎN GRĂDINILE PALATULUI BUCKINGHAM

Grădinile Palatului Buckingham, reşedinţa reginei Elisabeta a II-a, vor găzdui pe 7 octombrie, pentru prima dată în istorie, un meci oficial de fotbal, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la fondarea federaţiei engleze. Partida, contând pentru Southern Amateur League, va fi organizată la iniţiativa preşedintelui de onoare al Federaţiei Engleze de Fotbal (FA), prinţul William, şi va opune două dintre echipele cele mai longevive din Anglia, Civil Service FC şi Polytechnic FC, ambele din Chiswick, estul Londrei. Civil Service FC este unica supravieţuitoare dintre cele 11 formaţii care au fondat federaţia engleză într-o tavernă din Londra, în 1863, în timp ce adversara sa din meciul de la palat a luat fiinţă în 1875. În grădinile Palatului Buckingham va fi instalat un stadion provizoriu, cu dimensiunile terenului de 100 metri lungime şi 60 m lăţime, iar gazonul va avea o înălţime de 27 milimetri. Tony Stones, responsabilul cu întreţinerea suprafeţei de joc a stadionului „Wembley“, va avea misiunea de a transforma, împreună cu grădinarii reginei, curtea palatului într-un teren de fotbal, după ce suverana şi-a dat acordul pentru organizarea meciului. În cadrul evenimentului, FA va oferi 150 de medalii onorifice unor voluntari care în fiecare an organizează campionate locale, ca recunoaştere a contribuţiei lor la dezvoltarea sportului amator.