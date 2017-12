LIGA 1 LA FOTBAL, CU 20 DE ECHIPE?

Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a anunţat, vineri, că oficialii LPF au găsit sistemul pentru un campionat al Ligii 1 cu 20 de echipe din acest sezon, dar o decizie privind mărirea competiţiei se va lua luni sau marţi, în cadrul Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal (FRF). Echipele care ar urma să fie înscrise în actuala ediţie a Ligii 1 sunt Rapid Bucureşti, retrogradată în eşalonul secund în urma unei decizii a TAS, după două etape disputate, şi CSMS Iaşi, formaţie clasată pe locul 17 în sezonul trecut al primului eşalon. „Am găsit soluţia pentru un campionat cu 20 de echipe. Claudiu Popa (n.r. - directorul Departamentului competiţii) a găsit sistemul, ţintarul. Ar fi un campionat fără nicio pauză. În loc de 22 februarie, campionatul ar urma să înceapă pe 1 februarie (n.r. - returul). Iar turul se va încheia în decembrie, înainte de Crăciun, cu o etapă sau două în plus faţă de acum. Nu ştiu dacă vor fi 20 de echipe. Asta numai Comitetul Executiv al FRF hotărăşte. Luni sau marţi va fi Comitetul Executiv. Depinde de preşedintele federaţiei”, a afirmat Dragomir la postul Digi Sport.

ROMÂNIA - R. MOLDOVA 4-0, LA JUNIORI

Naţionala de fotbal Under 17 a României a învins joi seară, cu 4-0 (Al. Stoica 7, Ţârcoveanu 12, D. Nedelcu 37, G. Ion 64), echipa similară a Republicii Moldova, într-un meci amical disputat la Galaţi. Selecţionerul Ştefan Iovan a folosit în această întâlnire opt jucători de la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”: portarul Arpad Tordai (titular, a jucat tot meciul), fundaşii Victor Rogoza (a jucat din min. 47), Cristian Manea (titular, a jucat tot meciul), Dragoş Nedelcu (titular, a jucat tot meciul, a marcat al treilea gol), Dan Panait (titular, a jucat tot meciul), mijlocaşul Alexandru Cicâldău (a jucat din min. 47), atacanţii Alin Manea (titular, a evoluat până în min. 47) şi Alexandru Stoica (titular, a evoluat până în min. 62, a înscris primul gol). Al doilea meci-test dintre cele două formaţii este programat sâmbătă, de la ora 10.00, tot la Galaţi.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A AJF CONSTANŢA

Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa convoacă sâmbătă, 10 august, de la ora 11.00, la restaurantul Sport din Constanţa, Adunarea Generală Ordinară a AJF, cu următoarea ordine de zi: 1. Constatarea întrunirii cvorumului; 2. Aprobarea ordinii de zi; 3. Alocuţiunea preşedintelui AJF Constanţa; 4. Desemnarea a trei persoane pentru întocmirea procesului-verbal; 5. Prezentarea raportului privind activitatea Comitetului Executiv; 6. Prezentarea bilanţului contabil pe anul 2012; 7. Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori; 8. Stabilirea seriilor şi programului de desfăşurare a campionatului ediţia 2013-2014 pentru Liga a IV-a şi Liga a V-a; 9. Diverse.

ÎNSCRIERI LA CUPA „FRIENDS”, EDIŢIA A 5-A

Pe 31 august şi 1 septembrie se vor disputa primele meciuri din cadrul ediţiei 2013-2014 a Cupei „Friends” la minifotbal. Ajunsă la ediţia a 5-a, competiţia va fi găzduită tot de terenul Bazei Sportive „Friends” din Constanţa (b-dul Aurel Vlaicu, vizavi de Silozul Traian). Cupa „Friends” este inclusă în Liga „Bergenbier”, primul campionat de fotbal pe teren redus rezervat amatorilor, şi va desemna reprezentanta oraşului de la ţărmul mării pentru turneul final pe ţară, organizat de Asociaţia Română de Minifotbal. La competiţie pot participa jucători care nu evoluează în Liga 1, Liga a II-a şi Liga a III-a la fotbal, precum şi în Liga 1 şi Liga a II-a de futsal. Echipele participante au obligaţia de a se prezenta la meciuri cu tricouri de joc având numerele inscripţionate. Înscrierile se vor încheia pe 20 august. Taxa de participare este de 250 lei/echipă. Mai multe amănunte pot fi obţinute la numărul de telefon 0752.312204. Persoană de contact: Tudor Miron.

CHIVU ŞI-AR PUTEA REZILIA CONTRACTUL CU INTER

Impresarul Victor Becali a declarat vineri, pentru Calciomercato.it, că în zilele următoare va discuta cu fundaşul Cristian Chivu şi cu conducerea clubului Internazionale Milano despre situaţia fotbalistului român, însă a precizat că este prematur să vorbească despre retragerea jucătorului. „Cristian este în prezent în turneu în SUA cu Inter. Când va reveni la Milano, zilele următoare, voi discuta cu el şi cu oficialii clubului şi vom evalua ce trebuie făcut. Nu ştiu cu exactitate care este situaţia. Retragere? Aşteptăm, este prematur să vorbim acum despre asta”, a spus Victor Becali. Presa italiană a scris, vineri, că jucătorul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, şi-ar putea rezilia contractul cu gruparea milaneză şi chiar s-ar putea retrage din activitate. Tuttomercatoweb.com scrie că fotbalistul român are probleme la gleznă şi a făcut în SUA controale medicale care nu au avut rezultatele dorite, ceea ce ar explica aducerea fundaşului Rolando la Inter, sub formă de împrumut de la FC Porto.

OFERTA DE LA CHELSEA PENTRU ROONEY, O INSULTĂ

Fostul internaţional englez Bryan Robson a declarat, vineri, că oferta de 25 de milioane de lire sterline făcută de Chelsea Londra pentru atacantul echipei Manchester United, Wayne Rooney, este o insultă la adresa jucătorului, informează mirror.co.uk. „Ceea ce mă face să râd este că mi s-a spus că ultima ofertă a fost între 25 şi 30 de milioane de lire sterline. Pentru Wayne Rooney? Un jucător în vârstă de 27 de ani care probabil se numără printre cei mai buni şase atacanţi din lume? Ce va trebui să plătească United pentru a-l înlocui? Sunt uimit. Consider că este o insultă la adresa lui Wayne Rooney. Nu ştiu ce este în capul lui Wayne şi în cel al agentului său, de ce vrea să plece. Ştiu că a avut neînţelegeri cu Sir Alex, dar acum antrenor este David Moyes. Important este să se concentreze asupra fotbalului în acest sezon. Nu ştiu ce vede - iarba este mai verde în partea cealaltă - fanii îl iubesc, jucătorii îl iubesc... Nu văd care este problema”, a spus Bryan Robson. Gruparea Manchester United a refuzat, luni, o ofertă de 25 de milioane de lire sterline plus bonusuri de la Chelsea pentru atacantul Wayne Rooney. Oferta a fost făcută duminică seară, dar United şi-a menţinut decizia de a nu-l transfera pe atacantul de 27 de ani. În luna iulie, Chelsea a mai prezentat o ofertă de 20 de milioane de lire sterline pentru Rooney, dar şi aceasta a fost refuzată de Manchester United. Rooney mai are doi ani de contract cu Manchester United.

UEFA EUROPA LEAGUE

Rezultatele înregistrate joi seară, în ultimele opt meciuri disputate în manşa secundă din turul al treilea preliminar al UEFA Europa League: RAPID VIENA - Asteras Tripolis 3-1 (Petsos 26, Schaub 62, 85 / Grazzini 58) - în tur: 1-1; STANDARD LIEGE - Skoda Xanthi 2-1 (Bulot 53, De Camargo 70 / De Guzman 84) - (2-1); Mladost Podgorica - FC SEVILLA 1-6 (Pavicevic 90+1 / Vitolo 10, Rusescu, 23, 39, Rabello 33, Coke 37, 60) - 0-3; Steaua Roşie Belgrad - CERNOMOREŢ ODESA 0-0 - 1-3; UDINESE CALCIO - Siroki Brijeg 4-0 (Di Natale 9, Lazzari 82, Basta 86, Vydra 90+3) - 3-1; FC Bruges - SLASK WROCLAW 3-3 (Rafaelov 58, Gaitan 80, De Sutter 90+1 / Sobota 9, 76, Paixao 60) - 0-1; St. Johnstone - FC MINSK 2-4 (0-1) - (Rnic 75) - după prelungiri şi executarea loviturilor de departajare - 1-0; Breidablik - FC AKTOBE 2-2 (1-0) - (Margeirsson 27) - după prelungiri şi executarea loviturilor de departajare - 0-1.