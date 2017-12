LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă şi duminică sunt programate meciurile din cadrul etapei a 22-a din Liga a II-a la fotbal. Programul partidelor - Seria 1, sâmbătă, ora 11.00: Dunărea Galaţi - FC Farul Constanţa, Rapid CFR Suceava - Dinamo II Bucureşti, Delta Tulcea - CSM Unirea Slobozia (în direct la Dolce Sport 2); duminică, ora 11.00: CS Otopeni - CF Brăila (în direct la Dolce Sport 2). Săgeata Năvodari, Sportul Studenţesc Bucureşti şi CS Buftea stau. Meciul FC Botoşani - Chindia Tîrgovişte, scor 1-0, s-a disputat vineri. Clasament: 1. FC Botoşani 38p (golaveraj: 33-15), 2. Delta Tulcea 32p (29-16), 3. CF Brăila 32p (31-25), 4. CS Otopeni 32p (25-19), 5. SĂGEATA NĂVODARI 31p (32-22), 6. Sportul Studenţesc Bucureşti 25p (24-32), 7. Unirea Slobozia 24p (28-24), 8. Dunărea Galaţi 18p (15-22), 9. ACS Buftea 18p (21-31), 10. Chindia Tîrgovişte 17p (24-29), 11. Rapid CFR Suceava 16p (15-22), 12. Dinamo II Bucureşti 15p (22-30), 13. FC FARUL CONSTANŢA 13p (18-30). Seria a II-a - sâmbătă, ora 11.00: FC Maramureş - FC Argeş Piteşti, CS Mioveni - FC Olt; ora 12.00: ACS Poli Timişoara - Damila Măciuca (în direct la Digi Sport 1); duminică, ora 12.00: FC Bihor Oradea - CSM Rm. Vîlcea (în direct la Digi Sport 1). FCM Tg. Mureş stă. Meciul UTA - Luceafărul Oradea, scor 2-0, s-a disputat vineri, iar întâlnirea Unirea Alba Iulia - Corona Braşov a fost câştigată de oaspeţi, la “masa verde”, scor 3-0. Clasament: 1. Corona Braşov 37p, 2. UTA 32p, 3. ACS Poli Timişoara 31p.

LOBONŢ ÎŞI PRELUNGEŞTE CONTRACTUL CU AS ROMA

Portarul român Bogdan Lobonţ, care evoluează la AS Roma, este foarte aproape de a-şi prelungi înţelegerea cu formaţia din capitala Italiei. Conform presei italiene, Lobonţ, aflat în ultimele trei luni de contract cu AS Roma, a primit o ofertă avantajoasă, pe care a acceptat-o deja. La 35 de ani, Lobonţ va rămâne la Roma şi în sezonul următor, urmând să încaseze un salariu de circa 50.000 de euro pe lună. Portarul naţionalei a ajuns în 2009 la AS Roma, formaţie pentru care a apărat în 17 partide, dar nu a fost folosit în niciun meci din campionat în acest sezon.

CONCACAF AR PUTEA AVEA PATRU ECHIPE LA CM DE FOTBAL

Preşedintele FIFA, elveţianul Joseph Blatter, a afirmat că forul pe care îl conduce studiază posibilitatea de a acorda Confederaţiei Americii de Nord, Centrale şi Zonei Caraibelor (CONCACAF) un al patrulea loc direct la viitoarele turnee finale de Campionat Mondial, începând din 2018. Această decizie, împreună cu propunerea de admitere a unei femei în Comitetul Executiv al FIFA, vor fi analizate la Congresul din 31 mai, care se va ţine în Insulele Mauritius. Conform sistemului actual, preliminariile CM din zona CONCACAF acordă trei locuri directe, iar a patra clasată susţine un meci de baraj. Blatter efectuează o vizită de şase zile în mai multe ţări din regiune, Cuba, Republica Dominicană, Costa Rica şi Panama, unde a participat la inaugurarea mai multor proiecte realizate sub egida FIFA.

KEHL RĂMÂNE LA BORUSSIA DORTMUND

Mijlocaşul german Sebastian Kehl, în vârstă de 33 de ani, şi-a prelungit pentru încă un sezon, până în 2014, contractul cu gruparea Borussia Dortmund. Kehl, al cărui contract expira în iunie, a jucat 19 meciuri în Bundesliga în acest sezon. „Dortmund este echipa mea, fanii şi oraşul sunt parte din mine. Sunt fericit că aparţin acestui mare club până în 2014 şi că pot continua să scriu istorie în calitate de căpitan al acestei echipe”, a declarat Kehl.

BAYER LEVERKUSEN NEGOCIAZĂ TRANSFERUL LUI SCHURRLE LA CHELSEA

Bayer Leverkusen l-a trimis pe directorul sportiv Rudi Voller la Londra pentru a discuta de transferul internaţionalului german Andre Schurrle la Chelsea, în tranzaţie urmând să fie implicat şi belgianul Kevin de Bruyne, a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt al grupării germane. „Pot confirma discuţiile de la Londra şi continuarea călătoriei la Bruxelles. Dar încă nu s-a luat nicio decizie”, a declarat Meinolf Sprink, director de comunicare la Bayer. Directorul sportiv Rudi Voller şi managerul Michael Reschke s-au deplasat, joi, la Londra, iar apoi au plecat la Bruxelles pentru a se întâlni cu agentul internaţionalului belgian Kevin de Bruyne (Werder Bremen), care urmează a fi implicat în tranzacţie. Schurrle, în vârstă de 22 de ani, este sub contract cu Leverkusen până în 2016. Chelsea a oferit deja 25 de milioane de euro vara trecută pentru serviciile atacantului. De Bruyne, un mijlocaş de 21 de ani, a fost împrumutat echipei Werder Bremen vara trecută, dar aparţine clubului Chelsea până în 2017.

MECI DE BINEFACERE ÎNTRE FOSTELE GLORII ALE ECHIPELOR REAL MADRID ŞI JUVENTUS TORINO

Fostele glorii al echipelor Real Madrid şi Juventus Torino, printre care Zinedine Zidane, Pavel Nedved şi Emilio Butragueno, vor juca într-un meci de binefacere, programat pe 9 iunie, pe stadionul “Santiago Bernabeu” din Madrid, a anunţat clubul spaniol. „După succesul repurtat în cele trei ediţii precedente, Fundaţia Real Madrid va organiza un nou duel istoric între legendele formaţiilor Real Madrid şi Juventus Torino”, se arată în comunicatul postat pe site-ul grupării iberice. La meci şi-au mai anunţat prezenţa printre alţii Fernando Hierro, Gianluca Pessotto şi Edgar Davids. Beneficiile celei de-a patra ediţii a “Corazon Classic Match” vor fi donate exclusiv unui program şcolar al Crucii Roşii spaniole, sub forma unor mese pentru săraci.

CASILLAS VA FI ÎN LOT LA CUPA CONFEDERAŢIILOR

Selecţionerul Spaniei, Vicente Del Bosque, a declarat, vineri, că portarul Iker Casillas, în prezent rezervă la Real Madrid, va face parte din lotul pentru Cupa Confederaţiilor în această vară, chiar şi în cazul în care nu va mai fi titular la echipa de club până atunci. „El va fi alături de noi dacă nu se va întâmpla ceva ieşit din comun. Ar fi bine să dacă ar juca, dar mai avem doar doar o lună şi jumătate”, a spus Del Bosque, care a confirmat astfel participarea lui Casillas la competiţia care va avea loc în Brazilia, începând din 15 iunie, însă fără să precizeze dacă portarul va fi titular. „Vom vedea acest lucru la momentul oportun”, a afirmat tehnicianul. Iker Casillas a suferit mai multe accidentări în acest sezon, iar după recuperare antrenorul echipei Real Madrid, Jose Mourinho, l-a preferat pe Diego Lopez, care a fost transferat în această iarnă de la FC Sevilla. Casillas nu a mai jucat din 23 ianuarie.

AEK ATENA, MATEMATIC RETROGRADATĂ ÎN LIGA A II-A

AEK Atena, una dintre cele mai titrate echipe ale fotbalului elen, a retrogradat matematic în liga secundă, vineri, după ce comisia de disciplină a decis să o penalizeze cu trei puncte din cauza incidentelor ce au condus la întreruperea unui meci. După mai mult de zece ore de deliberare, comisia a impus şi o amendă de 11.000 de euro şi două puncte de penalitate în sezonul viitor. Conducătorii de la AEK au anunţat că vor face apel. Cu această penalitate, AEK Atena se află pe locul 15, penultimul în clasament, cu 27 de puncte, cu o etapă înainte de final. Primul loc neretrogradabil, 13, este ocupat de OFI Creta, cu 32 de puncte. AEK joacă duminică seară cu Atromitos. Circa 500 de suporteri ai AEK s-au strâns, joi seară, la sediul ligii, sub supraveghea forţelor de ordine. Scandând împotriva ligii, clubului Olympiakos şi arbitrilor, ei au blocat mai mult de o oră una din principalele artere ale capitalei. Duminica trecută, la meciul AEK Atena - Panthrakikos, aproximativ 100 de suporteri ai echipei gazdă au invadat terenul după ce oaspeţii au deschis scorul în minutul 87. Poliţia a folosit gaze lacrimogene pentru a-i scoate pe huligani de pe gazon. Oficialii ambelor echipe au dorit să continue meciul, dar arbitrul a decis ca întâlnirea să nu mai fie reluată. AEK, formaţie înfiinţată în 1924 de imigranţi turci, are în palmares 28 de titluri şi 14 Cupe ale Greciei. Situaţia financiară a clubului s-a înrăutăţit în ultimii ani, astfel că echipa a fost interzisă din cupele europene în 2012 şi a fost constrânsă la renunţe la jucători-vedetă, bazându-se pe tineri. AEK Atena are un deficit de 35 de milioane de euro.

VOJVODINA ŞI JAGODINA, FINALISTELE CUPEI SERBIEI

Finala Cupei Serbiei la fotbal se va disputa pe 8 mai, la Belgrad, între echipele Vojvodina Novi Sad, aflată la a şasea finală, şi FK Jagodina, care a ajuns în premieră până aici. Vojvodina s-a calificat în finală după ce a eliminat formaţia OFK Belgrad, 1-0 acasă şi 1-1 în deplasare. Jagodina a ajuns în ultimul act după ce a învins pe Javor Ivanjica cu 4-1, în meciul retur al semifinalei, şi a recuperat deficitul din meciul tur (0-1). Vojvodina nu a câştigat încă trofeul, deşi a mai jucat cinci finale!

ÎNCHISOARE PENTRU DOI FANI AI LUI PSG

Tribunalul din Valencia a condamnat doi suporteri ai echipei de fotbal Paris Saint-Germain la un an de închisoare şi amenzi de câte 2.520 euro pentru provocarea de daune mobilierului urban în timpul incidentelor provocate pe 12 februarie, la meciul dintre formaţia locală Valencia şi echipa pariziană, din Liga Campionilor. Cei doi fani au fost reţinuţi, împreună cu alte patru persoane, care au fost absolvite de vină, în timpul meciului, când au fost surprinşi smulgând florile aflate pe Podul Florilor, distrugând vasele în care se aflau acestea şi o bancă de lemn. De asemenea, suporterii în cauză au provocat daune la trei automobile parcate în zonă. Tribunalul Superior de Justiţie al Comunităţii Valenciene i-a condamnat pe cei doi şi la plata unor daune în valoare de 834 euro, urmând să achite 1.000 de euro proprietarilor celor trei automobile avariate. După incidentele din 12 februarie, poliţia locală a reţinut opt fani ai echipei PSG, dintre care doi au fost amendaţi cu câte 600 de euro pentru infracţiuni împotriva ordinii publice.

SONG REGRETĂ PLECAREA LA BARCELONA

Alex Song, internaţionalul camerunez venit pe 19 milioane de euro de la Arsenal Londra la FC Barcelona, nu e mulţumit cu statutul său de rezervă la echipa catalană. Evoluţiile sale modeste şi constanţa în joc a lui Busquets au făcut ca el să prindă destul de rar primul 11 al lui Tito Vilanova. Unchiul său, Rigobert Song, a dezvăluit că Alex se gândeşte să părăsească Nou Camp la finalul acestui sezon. „Barcelona a făcut un efort financiar important pentru a-l transfera în vara trecută. Alex a refuzat nume mari din Europa doar pentru că îşi dorea să vină aici. Dar în acest sezon a fost doar rezervă, în timp ce la Arsenal era lider. Iată că în Spania lucrurile nu sunt atât de simple”, a declarat fostul internaţional camerunez.

ASHLEY YOUNG VA FI INDISPONIBIL PÂNĂ LA FINALUL SEZONULUI

Atacantul formaţiei Manchester United, Ashley Young, va fi indisponibil până la finalul sezonului, după ce a suferit o accidentare la genunchi, a anunţat, vineri, tehnicianul Alex Ferguson. „L-am dus la un specialist şi diagnosticul nu este deloc bun. Îl pierdem pentru restul sezonului”, a declarat antrenorul Alex Ferguson. Young, în vârstă de 27 de ani, s-a accidentat în meciul cu Manchester City, pierdut de United, scor 1-2.

BORUC CONTINUĂ LA SOUTHAMPTON

Portarul polonez Artur Boruc, în vârstă de 33 de ani, şi-a prelungit contractul cu Southampton, care expira la finalul sezonului, a anunţat clubul din Premier League. Noul contract al polonezului este pentru o perioadă de două sezoane. „Merită această prelungire, el a fost decisiv pentru noi”, a subliniat managerul Mauricio Pochettino. Boruc a devenit titular după sosirea lui Pocchettino, în urmă cu trei luni. Southampton ocupă în prezent locul 12 în clasament, cu 38 de puncte.