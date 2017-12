DEPLASARE LA PARTIDA OLANDA - ROMÂNIA

Fan clubul echipei naţionale de fotbal a României, filiala Dobrogea, organizează o deplasare, cu autocarul, la partida Olanda - România, din preliminariile Campionatului Mondial. Plecarea este programată joi, 21 martie, la ora 18.30, din Constanţa. Traseul este următorul: Constanţa - Bucureşti - Piteşti - Rm. Vîlcea - Sibiu - Deva - Arad - Nădlac - Szeged - Budapesta - Viena (unde se va viziona la televizor şi partida Ungaria - România) - Graz - Regensburg - Koln - Amsterdam (sosirea este programată sâmbătă, 23 martie, după amiază). Cei interesaţi pot afla mai multe amănunte la nr. de telefon 0786.462665, precum şi pe pagina de facebook FanClubEchipaNationalaFilialaDobrogea.

ROMÂNIA - OLANDA, ÎN CUPA DAVIS, LA PATINOARUL DIN BRAŞOV

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis (FRT), George Cosac, a declarat, ieri, că întâlnirea România - Olanda, din Cupa Davis, programată în perioada 5-7 aprilie, din turul secund al Grupei I, Zona Euro-africană, s-ar putea desfăşura la Patinoarul Olimpic Braşov şi nu în Sala Sporturilor “Dumitru Popescu Colibaşi”, aşa cum se anunţase iniţial. „Pentru că se pare că sala nu poate fi deschisă la timp, suntem nevoiţi să mutăm meciul la patinoarul olimpic. Numai că, din păcate, pentru acest lucru avem nevoie de o derogare din partea Federaţiei Internaţionale de Tenis, deoarece plafonul patinoarului este mai jos cu un metru faţă de înălţimea prevăzută în regulament”, a spus Cosac. Preşedintele FRT a adăugat că meciul cu Olanda nu se poate juca pe zgură, pe suprafaţa patinoarului urmând a fi montată o suprafaţă de „hard mai lent”. O victorie în faţa olandezilor ar califica România în play-off-ul pentru Grupa Mondială a Cupei Davis. Braşovul a mai găzduit meciul Romania - Belarus, în 2005, atunci când Andrei Pavel şi colegii săi au învins cu 3-2 şi s-au calificat în sferturile de finală.

ROMÂNIA, A OPTA LA CM FEMININ DE ŞAH

După două runde, China şi Rusia conduc la Campionatul Mondial feminin de şah pe echipe, competiţie care se desfăşoară până pe 13 martie, la Astana (Kazahstan), având câte 6,5 puncte în clasament, iar România este pe locul 8, din zece participante, cu 2,5 puncte. În runda a doua, România a terminat la egalitate, 2-2, cu puternica formaţie a Ucrainei, în toate cele patru meciuri fiind consemnată remiza. În etapa a treia, desfăşurată ieri, România a întâlnit India.

ION ŢIRIAC, ÎN INTERNATIONAL TENNIS HALL OF FAME

Fostul preşedinte de onoare al Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac (73 de ani), va fi inclus, alături de alte glorii ale sportului alb, în International Tennis Hall of Fame la categoria contribuţii pentru dezvoltarea tenisului, prin antrenorat şi promovarea de mari turnee. Ion Ţiriac, Martina Hingis, Thelma Coyne Long, Cliff Drysdale şi Charlie Pasarell vor fi admişi în International Hall of Fame cu prilejul unei ceremonii ce va avea loc pe 13 iulie, la Newport (SUA). Doar 224 de persoane din 19 ţări au fost acceptate în Hall of Fame, de la crearea acestei instituţii, în 1955. Ca jucător, Ţiriac a jucat 15 ani în echipa de Cupa Davis a României şi a ajutat la calificarea în trei finale. În 1970, alături de Năstase a câştigat titlul la dublu la Roland Garros. Ţiriac a antrenat şi a condus cariera unor jucători precum Guillermo Villas, Mary Joe Fernandez, Boris Becker şi Goran Ivanisevici. Becker a câştigat cinci turnee de Grand Slam când a lucrat cu Ţiriac. Apoi, Ţiriac a fost promotor şi director a numeroase evenimente, inclusiv a două dintre cele mai mare turnee de Masters 1000, Italian Open şi Madrid Masters. El este proprietar al turneului BRD Năstase Ţiriac Trophy, din ATP World Tour 250, care are loc anual la Bucureşti.

VLADIMIR KLITSCHKO ÎŞI VA PUNE ÎN JOC CELE TREI TITLURI MONDIALE

Triplul campion mondial Vladimir Klitschko, deţinător al centurilor mondiale în versiunile WBA, WBO şi IBF la categoria grea, a anunţat că va boxa pe 4 mai împotriva lui Francesco Pianeta, punându-şi în joc cele trei titluri. Pugilistul ucrainean (36 de ani) se va afla la primul meci după cinci luni, la ultima confruntare el învingându-l la puncte pe Mariusz Wach. În total, cel mai tânăr dintre fraţii Klitschko are 62 de meciuri disputate la profesionişti, cu 59 de victorii (50 prin KO) şi doar 3 înfrângeri. Italianul Pianeta (28 de ani) nu are nicio înfrângere la profesionişti, el boxând în 29 de meciuri, în care a terminat o singură dată la egalitate. Meciul se va disputa la Mannheim, pe SAP Arena, în faţa a 15.000 de spectatori.

CONTROL ANTIDOPING INOPINAT ÎN RÂNDUL PILOŢILOR DE FORMULA 1

Mai mulţi piloţi de Formula 1 au fost testaţi antidoping în cursul dimineţii de marţi, cu mai puţin de două săptămâni înaintea debutului sezonului 2013 al Campionatului Mondial, informează motorsport.com. Mexicanul Sergio Perez de la McLaren-Mercedes a declarat că agenţii atidoping au sosit la locuinţa sa foarte devreme şi i-au recoltat probe de urină. Dublul campion mondial Fernando Alonso (Ferrari) a precizat că a fost căutat la ora 6.42. „Am fost testat antidoping la primele ore în această dimineaţă. Devine dificil să urinezi în casa ta când se holbează cineva peste umărul tău”, a afirmat, la rândul său, australianul Daniel Ricciardo (Toro Rosso), pe Twitter. Agenţia Mondială Antidoping efectuează controlae antidoping în Formula 1 atât la Grand Prix-uri, cât şi în afara competiţiei. Startul Campionatului Mondial de Formula 1 este programat pe 17 martie, la Melbourne (Australia).

KUBICA VA PARTICIPA ÎN 2013 LA CE ŞI CM DE RALIURI

Polonezul Robert Kubica va pilota o maşină Citroen în cursele din Campionatul European şi Campionatul Mondial de raliuri, pregătind o eventuală revenire în Formula 1. Polonezul a concurat ultima oară în sezonul 2010 al Formulei 1, după care a suferit un accident grav într-un raliu minor din Italia, în februarie 2011. Kubica va participa între alte curse la şapte etape ale WRC2, prima fiind programată în aprilie 2013 în Portugalia. Citroen a precizat că Federaţia Internaţională de Automobilism i-a oferit o dispensă specială pentru o modificare la maşina lui Kubica, şi anume ca schimbătorul de viteză să fie plasat în stânga volanului. Polonezul a suferit răni grave la mâna şi braţul drept în accidentul din Italia. Kubica va lua startul de asemenea în acest an la Raliul Insulelor Canare, din cadrul Campionatului European de raliuri.

NADAL ÎŞI VA TESTA GENUNCHIUL LA INDIAN WELLS

Rafael Nadal, autorul unei reveniri convingătoare pe terenul de tenis, pe zgură deocamdată, va folosi participarea în turneul de la Indian Wells, care va debuta joi, pentru a-şi testa rezistenţa genunchiului stâng, de data aceasta pe hard. „Sper să pot continua să disput calendarul normal ATP, ca şi în ultimii ani. Dar nu pot să prevăd viitorul. Trebuie să văd cum va reacţiona genunchiul la Indian Wells”, a explicat spaniolul, care a jucat un meci demonstrativ contra argentinianului Juan Martin del Potro, la New York. După şapte luni de absenţă din cauza problemelor la genunchiul stâng, Nadal a fost finalist la Vina del Mar şi a câştigat la Sao Paulo şi Acapulco. De la revenirea sa pe teren, petrecută la începutul lunii februarie, el a câştigat 12 meciuri din 13 disputate.