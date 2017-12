CHELSEA L-A ÎNLOCUIT PE DI MATTEO CU BENITEZ

Italianul Roberto Di Matteo a fost demis din funcţia de antrenor principal al echipei Chelsea Londra, după înfrângerea de marţi, 0-3 cu Juventus Torino în etapa a 5-a a Ligii Campionilor. Chelsea este la un pas de eliminarea din faza grupelor, având nevoie de un miracol în ultima etapă, respectiv de o victorie a gazdelor la meciul dintre Şahtior Donţek şi Juventus, coroborată cu un succes al londonezilor pe teren propriu cu Nordsjaelland. Roberto Di Matteo, în vârstă de 42 de ani, a fost numit în martie 2012, în locul portughezului Andre Villa-Boas. Italianul a reuşit în sezonul trecut să câştige Liga Campionilor cu Chelsea, dar asta nu l-a împiedicat să devină al şaptelea antrenor demis de miliardarul rus Roman Abramovici de la preluarea clubului, în 2003. Aseară, londonezii au anunţat numele noului antrenor: Rafael Benitez, fost la Valencia şi Liverpool.

PROCEDURĂ DISCIPLINARĂ ÎMPOTRIVA LUI LUIZ ADRIANO

UEFA a anunţat ieri că a deschis o procedură disciplinară împotriva brazilianului Luiz Adriano, de la Şahtior Doneţk, pentru un gol controversat marcat la meciul cu danezii de la Nordsjaelland, din Liga Campionilor, câştigat cu 5-2. „Luiz Adriano este bănuit că a încălcat principiile de conduită sportivă (articolul 5 din regulamentul disciplinar al UEFA), iar cazul său va fi examinat de Comisia de Disciplină a UEFA pe 27 noiembrie”, se arată într-un comunicat al forului european. Articolul 5 menţionează, între altele, principiile integrităţii şi sportivităţii, sancţionându-i pe cei care „se comportă într-un mod lipsit de fair-play pentru a avea un avantaj”. În prima repriză, la scorul de 1-0 pentru Nordsjaelland, arbitrul francez Antony Gautier a oprit meciul pentru că un jucător al gazdelor era accidentat pe teren. Partida s-a reluat cu o minge de arbitru, centralul i-a oferit balonul lui Willian de la Şahtior, care a trimis-o spre portarul echipei Nordsjaelland. Luiz Adriano a interceptat mingea şi a marcat, sub privirile uimite ale danezilor, care nu au reacţionat. Apoi gazdele au protestat vehement, dar arbitrul a validat golul. La două minute după această fază, Nordsjaelland a înscris pentru 2-1, beneficiind de marcajul lejer al fotbaliştilor lui Mircea Lucescu. Presa internaţională a acuzat echipa Şahtior de lipsă de fair-play pentru primul gol înscris de Luiz Adriano, considerat a fi unul „ruşinos”.

MESSI L-A EGALAT PE VAN NISTELROOY ÎN CLASAMENTUL GOLGETERILOR UEFA

Lionel Messi, autorul unei duble marţi, în meciul Barcelonei cu Spartak Moscova, l-a depăşit pe portughezul Eusebio şi l-a egalat pe olandezul Ruud van Nistelrooy în clasamentul all-time al golgeterilor stabilit de UEFA. Cu 57 de goluri, Messi (locul 8) l-a depăşit pe Eusebio (locul 9, 56 goluri). În clasamentul marcatorilor din Liga Campionilor (întocmit din 1992-1993, contează doar faza grupelor), Messi se alătură lui van Nistelrooy (56 goluri) pe locul doi, ambii fiind precedaţi de Raul (Al Sadd), cu 71 de goluri. În actuala ediţie a Ligii Campionilor, jucătorul argentinian a înscris cinci goluri. Tot marţi, Messi a egalat recordul all-time de goluri internaţionale marcate într-un singur an, deţinut din anul 1909 de englezul Vivian John Woodward, care a marcat 25 de goluri în 10 partide. Starul argentinian mai are un record de întrecut, cel de goluri marcate într-un singur an, Messi ajungând deja la 80 de reuşite. Decarul Barcelonei mai are nevoie doar de 5 reuşite până la finele acestui an pentru a egala recordul absolut deţinut de germanul Gerd Muller (85 de goluri marcate în anul 1972).

CASSANO A FOST SUSPENDAT DOUĂ MECIURI ÎN SERIE A

Atacantul formaţiei Internazionale Milano, Antonio Cassano, a fost suspendat două meciuri pentru că a insultat arbitrul după întâlnirea cu Cagliari, de duminică, pe culoarul de la vestiarele arenei Giuseppe Meazza. Inter a solicitat un penalty în ultimele momente ale meciului încheiat la egalitate, scor 2-2, la un fault asupra lui Andrea Ranocchia. Antrenorul Interului, Andrea Stramaccioni, eliminat pentru proteste, a fost suspendat o etapă.

JIRACEK VA FI OPERAT LA INGHINALI

Mijlocaşul ceh al echipei Hamburger SV, Petr Jiracek, care suferă de la sfârşitul lunii octombrie de o inflamaţie a osului pubian, va fi operat la inghinali la începutul lunii decembrie şi nu va mai juca în acest an. Antrenorul lui Hamburg, Torsten Fink, speră ca internaţionalul ceh să fie apt pentru pregătirea de iarnă din luna ianuarie. Jiracek, în vârstă de 26 de ani, nu va putea juca în ultimele cinci etape ale campionatului german care se vor disputa în acest an.

HITZFELD A FOST SUSPENDAT DOUĂ MECIURI

Selecţionerul Elveţiei, Ottmar Hitzfeld, a fost suspendat două meciuri de către Comisia de Disciplină a FIFA, pentru un gest nesportiv la meciul cu Norvegia, din 12 octombrie, din preliminariile CM 2014. CD a apreciat că tehnicianul a încălcat articolul 57 din codul disciplinar. El va absenta la meciurile cu naţionala Ciprului (23 martie şi 8 iunie), tot din preliminariile CM 2014. Hitzfeld a fost condamnat şi la plata unei amenzi de 7.000 de franci elveţieni (circa 5.800 de euro) şi la plata cheltuielilor de judecată de 1.000 de franci elveţieni (circa 829 de euro). FIFA a precizat că decizia nu poate fi atacată, astfel că este definitivă. Hitzfeld, vizibil exasperat de deciziile arbitrului spaniol David Fernandez Borbalan la meciul Elveţia - Norvegia, din 12 octombrie, a arătat de două ori degetul mijlociu în direcţia centralului, iar a doua zi şi-a recunoscut gestul, dar a subliniat că nu a vizat pe cineva anume.