CUPELE EUROPENE LA VOLEI

Rezultatele înregistrate ieri de formaţiile româneşti în Cupele Europene la volei - la feminin, Liga Campionilor, etapa a 3-a, Grupa E: Galatasaray Daikin Istanbul - Dinamo Bucureşti 2:3 (25:21, 23:25, 25:18, 14:25, 10:15), Cupa Challenge, optimi de finală, manşa tur: CSM Bucureşti - VC Oudegem (Belgia) 3:1 (25:23, 23:25, 25:19, 25:22), Peelpush Meijel (Olanda) - CSU Tg. Mureş 0:3 (17:25, 19:25, 14:25); la masculin, Liga Campionilor, etapa a 3-a, Grupa E: CVM Tomis Constanţa - Fenerbahce Grundig Istanbul 3:0 (25:18, 25:23, 25:20), Grupa G: Arago de Sete (Franţa) - Remat Zalău 3:0 (25:19, 25:19, 25:22).

REVANŞA FROCH - BUTE, ÎN MARTIE 2013, LA MONTREAL

Campionul mondial în versiunea IBF, britanicul Carl Froch, i-ar putea oferi revanşa lui Lucian Bute într-o gală ce va avea loc la 30 martie 2013, în Montreal. După meciul cu Bute, Froch îşi doreşte, tot în 2013, meciuri cu americanul Andre Ward, în faţa căruia a pierdut în finala turneului Super Six, şi cu danezul Mikkel Kessler, al doilea boxer care l-a bătut pe britanic în carieră. Managerul britanicului, Eddie Hearn, a declarat că lupta cu Bute va avea loc datorită contractului. „Suntem obligaţi de contract la o revanşă cu Bute la Montreal şi o vom onora. Vrem să mergem la Montreal pentru acea luptă, va fi transmisă de televiziunile americane şi vor fi 20.000 de oameni la Bell Centre”, a afirmat Hearn. Pe de altă parte, IBF a anunţat că Froch poate pierde centura de campion dacă nu va accepta să-l întâlnească pe challengerul obligatoriu, americanul Adonis Stevenson. „El poate cere o excepţie în cazul lui Bute sau să ceară să unifice centurile cu Andre Ward. Dacă excepţia este refuzată şi nu vrea să lupte cu Stevenson, atunci ar trebui să renunţe la titlul IBF”, a precizat purtătorul de cuvânt al IBF, Jeanette Salazar.

ÎNCEPE A 100-A FINALĂ A CUPEI DAVIS

Cehul Radek Stepanek şi spaniolul David Ferrer vor disputa meciul de deschidere al finalei ediţiei cu nr. 100 a Cupei Davis, Cehia - Spania, programată începând de vineri la O2 Arena din Praga. În cel de-al doilea meci al zilei, cehul Tomas Berdych îl va avea ca adversar pe Nicolas Almagro. Sâmbătă, în meciul de dublu, se vor întâlni perechile Ivo Minar-Lukas Rosol (Cehia) şi Marcel Granollers-Marc Lopez (Spania). Spania, deţinătoarea Salatierei de Argint, nu contează în acestă finală pe jucătorul său numărul 1, Rafael Nadal.

CAMPIOANA EUROLIGII VREA SĂ CÂŞTIGE ÎN SPANIA

Astăzi sunt programate ultimele două partide din etapa a şasea a Euroligii de baschet masculin, ambele contând pentru grupa C: Caja Laboral - Olympiacos Pireu şi Anadolu Efes - EA7 Emporio Armani Milano. Campioana en titre va încerca să profite de forma slabă a spaniolilor de la Caja Laboral, bascii fiind departe de echipa care se califica în Final Four între 2005-2008. Aseară s-au disputat celelalte partide din etapa a şasea, încheiate cu următoarele rezultate - Grupa A: BC Khimki - Fenerbahce Istanbul 71-70; Olimpija Ljubljana - Mapooro Cantu 81-79; Panathinaikos Atena - Real Madrid 79-68; Grupa B: Asseco Prokom - Elan Chalon 70-76; Maccabi Tel Aviv - Unicaja Malaga 62-64; Alba Berlin - Montepaschi Siena 73-75; Grupa C: Cedevita Zagreb - Zalgiris Kaunas 108-106; Grupa D: Lietuvos Rytas - CSKA Moscova 62-71; Brose Baskets Bamberg - FC Barcelona 66-86; Partizan Belgrad - Beşiktaş Istanbul 87-72.

FUNDAŢIA LUI ARMSTRONG ŞI-A SCHIMBAT NUMELE

Fundaţia de luptă împotriva cancerului, fondată în 1997, de Lance Armstrong, şi-a schimbat numele pentru a se delimita de fostul ciclist, care şi-a pierdut cele şapte titluri câştigate în Turul Franţei, în urma unui scandal de dopaj. Astfel, Fundaţia “Lance Armstrong” se va numit oficial Fundaţia “Livestrong”, titulatură sub care era cunoscută de mulţi ani. Fostul rutier american în vârstă de 41 de ani a demisionat din Consiliul de Administraţie al fundaţiei sale la 4 noiembrie, la aproape trei săptămâni după ce renunţase la funcţie de preşedinte al acestei organizaţii caritabile. Schimbarea numelui a fost aprobată de autorităţile din statul Texas pe 30 octombrie, a precizat Katherine McLane, un purtător de cuvânt al fundaţiei. Armstrong a fost exclus pe viaţă din sportul profesionist de către Agenţia Americană Antidoping (USADA), care a anulat toate rezultatele înregistrate de fostul ciclist după 1 august 1998, printre care se numără şi şapte succese în Turul Franţei (1999-2005). Această decizie a fost validată de Federaţia Internaţională de Ciclism (UCI).

LINDSEY VONN A FOST EXTERNATĂ

Schioarea americană Lindsey Vonn a fost externată miercuri din spitalul din Vail unde fusese internată luni, din cauza unor dureri intestinale. „Lindsey se simte mai bine şi a putut pleca din spital. Acum se odihneşte acasă. Medicii caută încă să determine cauza afecţiunii sale, dar din fericire ea a reacţionat bine la tratament”, a precizat Lewis Kay, purtătorul de cuvânt al schioarei. În vârstă de 28 de ani, Vonn, care a câştigat de patru ori Cupa Mondială la schi alpin, suferea de dureri de stomac de două săptămâni, motiv pentru care a fost nevoită să anuleze mai multe evenimente la care ar fi urmat să participe, inclusiv slalomul special de la Levi (Finlanda).