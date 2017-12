TRICOLORII SE REUNESC DUMINICĂ, LA MOGOŞOAIA

Selecţionerul Victor Piţurcă a renunţat, vineri, la jucătorii Bănel Nicoliţă (AS Saint-Etienne), George Florescu (Arsenal Kiev) şi Daniel Niculae (FC Kuban Krasnodar) pentru meciul amical cu Slovenia, astfel că în lotul naţionalei vor rămâne numai nouă “stranieri”. Aceştia sunt următorii: Lobonţ (AS Roma), Papp (AC Chievo), Tamaş (West Bromwich Albion), Raţ (Şahtior Doneţk), C. Lazăr (PAOK Salonic), Cociş (FC Rostov), Torje (Granada CF), B. Stancu (Orduspor Kulubu) şi Marica (FC Schalke ’04 Gelsenkirchen). Dintre aceştia, Lobonţ, Cociş, Marica şi, probabil, Raţ vor sosi direct la Ljubljana, ceilalţi urmând să se prezinte duminică, la Centrul de Fotbal al FRF de la Mogoşoaia. Reunirea lotului este programată duminică, la ora 12.00, la Mogoşoaia, în cursul după-amiezii urmând să se desfăşoare şi primul antrenament.

SÂMBĂTĂ SEARĂ, AMICAL DE LUX DINAMO - BARCELONA

Delegaţia echipei FC Barcelona a sosit, vineri seară, la Bucureşti, cu o cursă charter de la Goteborg, care a aterizat pe Aeroportul Internaţional “Henri Coandă”, catalanii urmând să dispute sâmbătă, de la ora 20.15 (în direct la Digi Sport 1), pe Arena Naţională din Bucureşti, un meci amical în compania formaţiei Dinamo Bucureşti. De la aeroport, echipa antrenată de Tito Vilanova a plecat la Hotelul “Radisson”, unde va locui pe perioada şederii la Bucureşti. Întoarcerea în Spania este programată imediat după meciul de sâmbătă. Circa 30 de persoane i-au aşteptat, vineri seară, pe jucătorii echipei FC Barcelona la hotelul, fanii scandând numele mijlocaşului argentinian Lionel Messi, însă niciunul dintre componenţii lotului catalan nu s-a oprit pentru a oferi autografe sau pentru fotografii. Jucătorii antrenaţi de Tito Vilanova au coborât din autocar şi au intrat direct în hotel.

TECĂU ŞI LINDSTEDT, ÎN SFERTURI LA TORONTO

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi suedezul Robert Lindstedt, cap de serie nr. 4, s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Toronto, dotat cu premii în valoare totală de 2.648.700 de dolari. Tecău şi Lindstedt, care au avut liber în primul tur, au trecut în runda secundă de cuplul italian Daniele Bracciali şi Andreas Seppi, cu 6-1, 6-4. În sferturi, românul şi suedezul vor juca împotriva perechii Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan) şi Jean-Julien Rojer (Olanda), cap de serie nr. 7. Prin accederea în această fază a competiţiei, Tecău şi Lindstedt şi-au asigurat un premiu de 19.600 de dolari şi 180 de puncte ATP.

UNGUR ŞI HĂNESCU, ÎN SEMIFINALELE TURNEULUI BRD SIBIU CHALLENGER

Primii doi favoriţi ai turneului BRD Sibiu Challenger, Adrian Ungur, locul 105 ATP şi Victor Hănescu, locul 116 ATP, s-au calificat, vineri, în semifinalele competiţiei dotate cu premii în valoare totală de 30.000 de euro. Ungur, principalul favorit al turneului, l-a învins, cu 7-6 (6), 6-3 pe italianul Simone Vagnozzi, locul 236 ATP, şi va juca, sâmbătă, în semifinale, cu portughezul Joao Sousa, locul 126 ATP şi cap de serie nr. 3. Hănescu, al doilea favorit, l-a depăşit, cu 6-4, 6-2, pe croatul Toni Androic, locul 384 ATP, jucător venit din calificări, şi va evolua, tot sâmbătă, în penultimul act, cu francezul David Guez, locul 314 ATP. În acest an, Hănescu a câştigat BRD Timişoara Challenger şi a fost finalist la BRD Arad Challenger. Competiţia de la Sibiu este a treia din seria de turnee challenger organizate în România, care se va încheia la Braşov (2-9 septembrie).

MUTU, DORIT DE AJACCIO

Atacantul Adrian Mutu de la Cesena este dorit în campionatul francez, de formaţia Ajaccio, locul 16 în ultima ediţie a Ligue 1. Gazzetta dello Sport precizează că francezii încearcă să-l “deturneze” pe Mutu, aflat foarte aproape de a semna cu o echipă din Turcia. Atacantul român, în vârstă de 33 de ani, a retrogradat cu Cesena în Serie B. Presa italiană a scris în această vară că Mutu are oferte din Emiratele Arabe Unite, Qatar, Brazilia, dar şi de la formaţia elveţiană FC Sion.

PESTE 910 MILIOANE DE EURO PENTRU ECHIPELE DIN GRUPELE UCL

UEFA a anunţat, vineri, că echipele participante în faza grupelor celei mai importante competiţii intercluburi, Liga Campionilor, vor împărţi aproximativ 910 milioane de euro. Forul continental estimează încasări de 1,34 miliarde de euro din Liga Campionilor şi Supercupa Europei pentru sezonul 2012-2013. Din această sumă, 55 de milioane de euro vor fi alocate exclusiv pentru play-off, fiecare din cele 20 de cluburi participante în această fază a competiţiei urmând să primească 2,1 milioane de euro. Circa 75% din totalul încasărilor din drepturile media şi contractele comerciale, dar nu mai mult de 530 de milioane de euro, vor fi împărţite cluburilor, în timp ce diferenţa va fi păstrată de UEFA pentru acoperirea costurilor organizatorice şi administrative, dar şi pentru plăţile ce se vor face către asociaţiile afiliate, cluburi şi ligi. Formaţiile ce vor participa în Ligă vor împărţi 500,7 milioane de euro, în timp ce alţi 409,6 milioane de euro se vor aloca în funcţie de market pool. Fiecare dintre cele 32 de cluburi participante în ediţia 2012/2013 al Ligii Campionilor va primi minimum 8,6 milioane de euro, în timp ce echipa care va câştiga trofeul va primi 37,4 milioane de euro, fără market pool. Pe lângă suma minim asigurată, o victorie va fi recompensată cu un milion de euro, în timp ce o remiză va fi răsplătită cu 500.000 de euro. Echipele calificate în optimile de finală vor mai primi câte 3,5 milioane de euro, sfertfinalistele câte 3,9 milioane, în timp ce semifinalistele 4,9 milioane. Câştigătoarea trofeului va primi 10,5 milioane de euro, în timp ce finalista va încasa 6,5 milioane. Pe de altă parte, câştigătoarea Supecupei va primi 3 milioane de euro, în timp ce învinsa va încasa doar 2,2 milioane.

PREMII DE 208,75 MILIOANE DE EURO PENTRU FORMAŢIILE DIN GRUPELE UEL

UEFA estimează că va încasa aproximativ 225 de milioane de euro din activităţile comerciale şi cedarea drepturilor tv în sezonul 2012-2013 al UEFA Europa League, din care va aloca echipelor participante în grupe suma de 168,75 milioane de euro, informează site-ul oficial al forului continental. Astfel, 75 la sută (168,75 milioane de euro) din suma netă încasată va merge către cluburile implicate în faza grupelor, în timp ce 25 la sută vor fi reţinuţi de forul european pentru acoperirea costurilor organizatorice şi administrative. De asemenea, Comitetul Executiv al UEFA a aprobat alocarea sumei de 40 de milioane de euro din fondurile rămase din Liga Campionilor, ceea ce înseamnă că în total cluburile participante în UEL vor împărţi 208,75 milioane de euro. Din suma netă, 125,25 de milioane de euro vor reprezenta banii ce vor fi împărţiţi cluburilor, iar 83,5 milioane de euro vor reprezenta sume variabile, aşa numitul market pool. Fiecare dintre cele 48 de cluburi participante în faza grupelor va primi 1,3 milioane de euro pentru calificare. De asemenea, se vor acorda bonusuri de performanţă, 200.000 de euro pentru o victorie şi 100.000 de euro pentru un rezultat de egalitate. La aceste sume se vor adăuga 400.000 de euro pentru câştigătoarele de grupe şi 200.000 de euro pentru formaţiile clasate pe locul secund. Începând cu faza 16-imilor de finală, echipele vor primi câte 200.000 de euro, în optimi 350.000 de euro, 450.000 de euro pentru sfertfinaliste şi 1 milion de euro pentru semifinaliste. Câştigătoarea UEL va primi 5 milioane de euro, în timp ce finalista va încasa 2,5 milioane de euro. În total, dacă învingătoarea va veni din Liga Europa va putea primi 9,9 milioane de euro, nesocotind aici “market pool”-ul. Fiecare echipă eliminată în primul, al doilea sau al treilea tur va primi 100.000 de euro pentru fiecare fază a competiţiei disputată. De asemenea, fiecare echipă eliminată în faza play-off-ului preliminar va încasa tot o sută de mii de euro.

CONTE, SUSPENDAT ZECE LUNI ÎN CAZUL CALCIOSCOMMESSE

Antrenorul echipei Juventus Torino, Antonio Conte, a fost suspendat pentru zece luni de către Comisia de Disciplină în cadrul scandalului meciurilor trucate din Italia, Calcioscommesse. Secundul lui Conte, Angelo Alessio, a fost suspendat opt luni. Cei doi sunt acuzaţi că nu au anunţat autorităţile despre meciurile aranjate Novara - Siena 2-2 şi Albinoleffe - Siena 1-0, din sezonul 2010-2011, deşi aveau cunoştinţă de acest lucru. Conte şi Alessio erau atunci antrenori la Siena. În schimb, fotbaliştii formaţiei torineze care au fost judecaţi, Leonardo Bonucci şi Simone Pepe, au fost absolviţi de vină. Bonucci era suspectat că a participat la trucarea unui meci Udinese - Bari, în mai 2010, iar Pepe că a omis să semnaleze acest delict autorităţilor competente. Procurorul sportiv ceruse în cazul lui Conte şi Alessio câte 15 luni de suspendare, iar în cazul lui Bonucci şi Pepe solicitase trei ani şi şase luni, respectiv un an. Echipele Lecce şi Grosseto au fost retrogradate în liga a treia italiană.

TRABZONSPOR ÎL VREA PE SAVIOLA

Autor a patru goluri în 18 meciuri jucate în campionatul trecut pentru Benfica Lisabona, Javier Saviola a intrat în atenţia turcilor de la Trabzonspor, care vrea să-şi întărească ofensiva pentru Liga Europa. Dacă nu vor izbuti să-l transfere pe fostul atacant de la Real Madrid, aflat sub contract până pe 30 iunie 2013 cu lusitanii, turcii îşi vor îndrepta atenţia spre bulgarul Dimitar Berbatov, care vrea să plece de la Manchester United.

233 DE MILIOANE DE DOLARI PENTRU MANCHESTER UNITED

Manchester United, cel mai titrat club de fotbal din Marea Britanie, a obţinut 233,3 milioane de dolari prin listarea la bursa de la New York, un preţ totuşi mai mic faţă de nivelul ţintit de acţionari. Echipa de fotbal şi familia americană Glazer, care a cumpărat în 2005 clubul, au vândut un total de 16,7 milioane de acţiuni pentru un preţ de 14 dolari pe unitate. Volumul reprezintă o participaţie de 10% din club, iar preţul ţintit în ofertă era de 16-20 de dolari pe acţiune. Preţul obţinut prin listare evaluează echipa la 2,9 miliarde de dolari, cu aproximativ 1 miliard de dolari mai mult decât clubul spaniol Real Madrid. Familia Glazer a păstrat 99% dintre voturile din acţionariat, potrivit prospectului depus pentru listare, după structurarea acţionariatului pe clase astfel încât acţiunile vândute pe bursă au câte un vot pe unitate, în timp ce titlurile păstrate de familie oferă câte 10 voturi. Acţionarii au vândut jumătate din acţiunile ofertate, iar clubul cealaltă jumătate, fondurile urmând să fie utilizate pentru plata datoriilor. Manchester United are 70 milioane de lire sterline (109 milioane de dolari) în cash, însă are datorii de 437 milioane lire.

BELLAMY A SEMNAT CU ECHIPA CARDIFF CITY

Atacantul galez Craig Bellamy, în vârstă de 33 de ani, a plecat de la FC Liverpool pentru a se alătura formaţiei Cardiff City, a anunţat, vineri, gruparea din a doua ligă engleză. Bellamy, împrumutat la Cardiff în sezonul 2010-11, a semnat un contract pe două sezoane. Autor a 11 goluri în 36 de meciuri la prima sa trecere la Cardiff, Bellamy a participat cu naţionala Marii Britanii la Jocurile Olimpice de la Londra.

ROSSI PLEACĂ DE LA DUCATI

Motociclistul italian Valentino Rossi va părăsi echipa Ducati la sfârşitul acestui an. „Colaborarea dintre Ducati şi Valentino Rossi se va încheia la sfârşitul ediţiei 2012 a campionatului MotoGP. Îi urăm succes multiplului campion mondial în noile provocări pe care le va avea”, a anunţat constructorul italian într-un comunicat. Viitorul lui Valentino Rossi a reprezentat obiectul unor speculaţii în ultimele săptămâni, mulţi spunând că italianul va pleca de la Ducati, la aproape doi ani de când a venit la această echipă.

NADAL NU VA PARTICIPA LA TURNEUL DE LA CINCINNATI

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care a renunţat la participarea la Jocurile Olimpice şi la turneul de la Toronto din cauza unor probleme la genunchi, a anunţat că va lipsi şi de la turneul de la Cincinnati, de săptămâna viitoare. „Nu voi putea participa la turneul de la Cincinnati. Încă nu sunt apt. Recuperarea continuă”, a precizat Nadal pe contul său de Twitter. Nadal, nr. 3 mondial, fusese ales portdrapel al delegaţiei Spaniei la Londra, dar a fost înlocuit ulterior în acest rol cu baschetbalistul Pau Gasol.

TSONGA, IMPLICAT ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER

Francezul Jo-Wilfried Tsonga a fost implicat într-un accident rutier, joi, la Toronto, astfel că el nu va participa la turneul de tenis Masters 1000 de la Cincinnati, a anunţat agentul jucătorului. „Jo-Wilfried Tsonga trebuie să renunţe la turneul de la Cincinnati, din cauza unui accident nefericit survenit, joi, pe străzile din Toronto. Jo a avut nevoie de opt puncte de sutură la genunchiul drept şi are nevoie de o perioadă de pauză de zece zile”, se arată într-un comunicat al agentului. Totuşi, conform sursei citate, participarea lui Tsonga la US Open, turneu care va începe pe 27 august, nu este în pericol.