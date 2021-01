Un cartus cerneala care iti protejeaza sanatatea

Titlul unui text este ales sa atraga atentia asupra lui, chiar daca la inceput produce consternare. Parca te vad incruntandu-te si gandind: „Cum poate un cartus cerneala sa iti protejeze sanatatea, cand stim noi…Daca il pui in tomberon, are componente care polueaza mediul pe zeci de ani!!!”

Fiindca nu ai citit pana la capat, te iert, dar citeste ce am de spus!

Stii ca eviti infectarea cu covid, daca te duci in institutii cu masca de protectie trasa peste nas, cu manusi de unica folosinta, cu pix si cererea scrisa de acasa. Nu este recomandat sa se schimbe foi de hartie intre persoane sau sa se imprumute instrumente de scris. Acum o luna am avut nevoie sa interactionez cu functionarii de la primarie pentru rezolvarea unei probleme. Despre ce era vorba!

Aveam o livada de pruni care trebuia curatata, fiindca multi pomi se uscasera de seceta si in pomii tineri existau craci groase uscate, care trebuia taiate ca in primavara sa nu consume seva de pomana.

Nu puteam sa curat terenul si sa aduc lemnele acasa fara aprobare de la primarie, de aceea am facut o cerere de acasa, m-am suit in masina sa merg cu ea la semnat.

Bineinteles ca m-am echipat corespunzator, sa ma protejez pe mine si pe cei dragi. M-am prezentat la ghiseul de informatii si mi s-a spus ca exista o cerere tip pe care trebuie sa o completez si sa o inregistrez la ei.

Am scris adresa de e-mail pe o foaie si am rugat functionara sa imi trimita formularul pe adresa de e-mail.

M-am intors acasa, am printat documentul si l-am completat atent.

Daca nu aveam cartus de cerneala trebuia sa iau cererea tip din mana functionarei care nu avea manusi si care inmanase altor oameni acelasi formular.

In plus, nu imi place sa completez documente in public, fiindca sunt neatenta, gresesc si pun rebuturile la cos. Oamenii te eticheteaza rapid, cand vad ca nu ai completat cererea corect din prima, nu inteleg ca iti fug ochii pe caseta in care trebuie sa introduci atent CNP-ul.

In plus, pe holurile unei institutii iti dai seama de microbii care se perinda pe acolo dupa miros. Din subsoluri si arhive se ridica un miros deranjant de igrasie. De cele mai multe ori este ca mirosul acela deranjant din sala de asteptare a unei gari cenusii.

Am preferat sa ma intorc acasa, sa completez cererea si sa mai fac un drum la primarie. De ce am facut asta? Fiindca stiu cat sunt de expusi functionarii institutiilor publice, mai ales cand braveaza si nu poarta masca in pozitie corecta si nici manusile de unica folosinta.

Referitor la faptul ca orice cartus cu cerneala polueaza mediul, nu pot sa te contrazic, dar te sfatuiesc sa faci contract cu Cartushop.ro, magazinul care are in stoc tot ceea ce ai nevoie pentru imprimanta , fiindca ridica de la domiciliu tau sau de la birourile firmelor tale cartusele folosite si le depoziteaza la loc sigur ca tu sa ai constiinta impacata.

Printeaza oricate pagini ai nevoie fara procese de constiinta, fiindca nicio substanta nociva nu va intra in contact direct cu solul si cu panza de apa freatica!

Pe site-ul magazinului prezentat mai sus gasesti si produse de birou si de papetarie atat de necesare muncii intelectuale.

Fiindca marfa iti este livrata rapid la adresa indicata in formularul de comanda, pune in cosul virtual si hartie de calitate premium pentru imprimanta si copiatoare, instrumente de scris, capsatoare si agende, perifericele si accesoriile It care iti usureaza telemunca.

Preturile sunt oneste, raportandu-le la calitatea produselor.

Alaturi de produsele de cea mai buna calitate, frumos ordonate gasesti si informatii referitoare la tipurile de cartuse, informatii menite sa iti orienteze alegerea, dar si motivele pentru care esti sfatuit sa cumperi cartuse de cerneala de la producatori si sa le eviti pe cele contrafacute.

Cartushop te tine departe de centrele de printare in aceste vremuri tulburi, fiindca nu este deloc indicat sa stai in aglomeratie sau sa astepti afara, pana rezolva ce are de rezolvat cel din fata ta.

E minunat sa ai tu dispozitivul de printare acasa si cartus cerneala de calitate premium ca documentele sa fie imprimate vizibil si estetic!

Nu tiparesti numai cereri si diferite formulare, ci si biletele de avion, retete de prajituri si de mancaruri si alte informatii care te intereseaza.

Daca ai in familie elevi sau studenti, nu trebuie sa iti lipseasca imprimanta din casa.

Se apropie cu pasi repezi noul an si este timpul sa iti comanzi o agenda noua si practica de acum. Incepe 2021 cu cartus nou, cu instrumente de scris si hartie de calitate, cu tot ceea ce ai nevoie sa ai un birou dotat si sa nu fii nevoit sa ceri capsator sau agrafe de birou, cand te duci sa depui documente la diferite institutii.

Imi place sa ma duc cu dosarul complet si sa nu depind de bunavointa functionarei ca sa capsez actele si sa le asez in ordine.

Imi place sa lucrez cu simtul raspuderii si sa fac totul ca la carte. Pentru asta am nevoie de produse papetarie, dar si de cartus cu cerneala de calitate premium, accesorii si periferice It.

Toate sunt livrate la domiciliu in cel mai scurt timp, iar plata o fac cu incredere cu cardul pe pagina securizata, sa nu mai ating banii.

Revin la titlu. Spune-mi, te rog, mai ti se pare exagerat! Sa nu iti mai spun ca avand acasa centrul de printare, nu te mai imbolnavesti de nervi, fiindca nu astepti si nu esti dezamagit ca printurile sunt sterse sau au dungi negre pe mijloc.