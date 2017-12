Un cocteil de vitamine prelungeşte viaţa bolnavilor de cancer

Un cocteil de cinci vitamine poate prelungi speranţa de viaţă a bolnavilor de cancer în fază terminală, cu doi ani sau chiar mai mult, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii britanici şi danezi. Circa 75% dintre pacienţii participanţi la acest studiu au trăit, în medie, cu cinci luni mai mult decât intervalul prognozat de un an după diagnosticare, iar unii dintre ei erau în continuare în viaţă la trei ani după începerea tratamentului. Medicul Bob Lister, co-autorul studiului, realizat de cercetători britanici şi danezi, suţine că aceste rezultate sunt similare în privinţa creşterii speranţei de viaţă a pacienţilor cu cele obţinute cu ajutorul noilor medicamente anticancer, iar în unele cazuri sunt chiar mai bune. Însă, diferenţa principală constă în faptul că nu există efecte secundare pentru pacienţii care au luat vitamine.

Studiul a fost efectuat pe pacienţi suferind de cancer mamar, pulmonar, cerebral, de colon şi de alte tipuri de cancer, în Danemarca, în perioada 1990 - 1999, care au continuat să urmeze tratamentul tradiţional medicamentos împotriva cancerului. În timpul acestui studiu, ce a durat nouă ani, pacienţii au fost trataţi cu coenzima Q10 - un compus asemănător vitaminelor, vital pentru sinteza energiei pe cale naturală în organism - şi cu alţi şase antioxidanţi - vitaminele A, C şi E, seleniu, acid folic şi betacaroten (care nu a fost administrat pacienţilor suferind de cancer pulmonar). Medicii au prezis iniţial că aceşti pacienţi vor supravieţui, în medie, 12 luni, dar 76% dintre ei au supravieţuit cu, în medie, cinci luni mai mult. Dozele de suplimente alimentare, fabricate de Pharma Nord, erau semnificativ mari, dar se încadrau în limita recomandărilor oficiale. În plus, pacienţii au primit mici cantităţi de alte nutrimente, precum ulei de peşte şi vitamine B. Studiul a fost publicat în “Journal of International Medical Research”.