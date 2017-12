Un cunoscut lider al cartelului de droguri Los Zetas a fost capturat în Mexic

Poliţia şi militarii mexicani l-au capturat, ieri, pe Omar Trevino Morales, cunoscutul lider al unuia dintre cele mai nemiloase carteluri de droguri din Mexic, Los Zetas, a anunţat un oficial federal, citat de Associated Press. Acesta a declarat că bărbatul, cunoscut ca Z-42 a fost arestat într-un raid efectuat în San Pedro Garza Garcia, o suburbie bogată a oraşului Monterrey, situat în nordul Mexicului. Guvernul mexican a oferit o recompensă de 30 de milioane de pesos (două milioane de dolari) pentru capturarea lui Morales, pentru acuzaţii legate de arme şi crimă organziată. Agenţia americană antidrog (DEA) a oferit o recompensă de cinci milioane de dolari pentru capturarea sa, afirmând că acesta este căutat pentru acuzaţii legate de trafic de droguri. Suspectul este fratele lui Miguel Angel Trevino Morales, descris drept cel mai însetat de sânge lider al cartelului, arestat în iulie 2013. Omar a preluat cel mai probabil conducerea Zetas - o bandă formată iniţial din dezertori dintr-o unitate de elită a armatei - după arestarea fratelui său, în 2013. Gruparea Los Zetas a fost creată la sfârşitul anilor '90 de către foşti membri ai unui corp de elită din cadrul armatei mexicane care au devenit o gardă personală a liderului cartelului din Golf, Osiel Cardenas Guillen, arestat în 2003 şi extrădat ulterior în Statele Unite. Însă membrii Zetas s-au despărţit, în 2010, de foştii lor şefi din cartelul din Golf, provocând o luptă sângeroasă în nord-estul Mexicului. Organizaţia lui Trevino se confruntă, totodată, în mai multe regiuni ale Mexicului, cu puternicul cartel Sinaloa, condus de către cel mai puternic şef mafiot din ţară, Joaquin "El Chapo" Guzman, pentru preluarea controlului asupra rutelor drogurilor spre Statele Unite şi asupra altor activităţi criminale, ca răpiri de imigranţi, extorsiune de bani prin intimidare sau abuz de forţă ori furt de carburant. Între crimele extrem de sângeroase care le sunt atribuite, membrii Zetas sunt desemnaţi ca având legătură cu masacrarea a 72 de imigranţi din America Centrală şi de Sud, găsiţi cu mâinile legate la spate, în curtea unei ferme în statul Tamaulipas (nord-est), în august 2010. Ei sunt responsabili, de asemenea, de incendierea unui cazinou la Monterrey (nord), unde au fost ucise 52 de persoane, aparent pentru că patronul cazinoului refuza să mai fie extorcat. Capturarea lui Omar Trevino Morales are loc după arestarea, vineri, a liderului unui alt cartel important, Servando Gomez, cunoscut sub numele de "La Tuta".